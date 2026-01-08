Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, se encuentra desde las primeras horas del día en El Chaltén, acompañando a los brigadistas y siguiendo de cerca el operativo para combatir el incendio forestal que afecta a la región. El mandatario provincial trabaja de manera conjunta con Parques Nacionales y los distintos organismos que participan en el despliegue de recursos para contener el avance del fuego.

Desde muy temprano, Vidal se instaló en la Delegación de Parques Nacionales en El Chaltén, donde coordina acciones con los equipos técnicos y operativos. Según informó, la situación continúa siendo compleja debido a que el fuego se mantuvo activo durante la noche, lo que obligó a realizar una evaluación exhaustiva del área afectada al amanecer.

Uno de los primeros pasos fue esperar condiciones climáticas favorables para llevar adelante el primer sobrevuelo de reconocimiento, fundamental para dimensionar el avance del incendio. Actualmente, el foco principal se mantiene concentrado en un sector específico, aunque las condiciones de viento favorecen la aparición de focos secundarios, lo que exige redoblar los esfuerzos en el territorio.

“El objetivo principal es evitar que el fuego avance hacia zonas sensibles y llevar tranquilidad a la comunidad”, expresó el gobernador Claudio Vidal, quien remarcó el compromiso del personal que trabaja en el terreno.

Operativo en el cañadón del río Túnel

Durante la jornada anterior, los trabajos se concentraron en el cañadón del río Túnel, tanto en la margen sur como en la margen norte, luego de que el fuego cruzara hacia ese sector. Allí se desplegaron todos los recursos disponibles, incluyendo el hidroavión y el helicóptero, que realizaron descargas de agua mediante balde.

Además, se avanzó en la construcción preventiva de líneas cortafuego, una estrategia clave para frenar el avance de las llamas y proteger el bosque nativo.

Para el día de hoy, el operativo continuará en la misma zona. Se realizará el traslado de personal en helicóptero hacia sectores elevados de la margen sur para resguardar el bosque de altura, mientras que otras cuadrillas avanzarán de forma pedestre por la margen norte.

La llegada durante la noche de nuevas cuadrillas provinciales permitió fortalecer el operativo, mejorar la coordinación y ampliar la capacidad de trabajo en el terreno. Esto posibilita realizar atajes indirectos, nuevas líneas cortafuego y tareas directas sobre el foco principal, de ser necesario.

El incendio se presenta como un único frente principal, con focos secundarios generados por la caída de pavesas. Sin embargo, estos suelen ser absorbidos por el frente mayor. El área afectada comprende sectores al norte y al sur del río Túnel.

Aún resta intervenir en la margen oeste, en la zona alta que se extiende hacia el cerro Huemul, así como en el frente que, según la dirección del viento, avanza hacia el glaciar Viedma.

Recorrida por el aeródromo local

En el marco del operativo, el gobernador Claudio Vidal también recorrió el aeródromo de El Chaltén, desde donde se realizan los vuelos de reconocimiento y opera el avión hidrante. Allí pudo observar el trabajo comprometido del personal voluntario encargado del abastecimiento de las aeronaves, una tarea fundamental para sostener el operativo aéreo durante toda la jornada.