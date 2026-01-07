Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El incendio que afecta a la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares continúa activo y se mantienen las tareas de combate de manera coordinada entre los distintos organismos que intervienen en el operativo.

El fuego fue advertido este domingo en un sector próximo a una tirolesa utilizada por senderistas que realizan el circuito Vuelta al Huemul en Cerro Huemul.

Entre los organismos que intervienen está el Aeroclub de El Chaltén Alf. G.N.A. Walter Omar D’Anna.

“La pista está operando bien, el avión hidrante del Servicio Nacional de Manejo del Fuego dispara 3200 litros de agua por cada pasada. Ya logramos hacer 13 pasadas en el día de hoy, 13 disparos y eso es muy bueno porque el incendio generalmente en toda la Patagonia afecta a zonas de difícil acceso, así que es una herramienta fundamental para este caso. También está operando un helicóptero que tiene un helibalde de 900 litros, todo esto es de gran ayuda para los brigadistas”, manifestó Leonardo Wozniak, presidente del aeroclub, a Radio LU12 AM680.

“En 2021, veíamos los incendios en la Patagonia Norte y cómo iba aumentando la temperatura y el índice de combustible en el suelo, hicimos este sistema de recargas que lamentablemente es la segunda vez que lo tenemos que usar, la primera fue en el 2022. Con plata de privados, hicimos el tanque de 100.000 litros y tratamos de siempre mantener la pista operativa. Nuestro objetivo es que la pista esté siempre operativa, necesitamos inversión y que puedan operar los aviones hidrantes y los aviones sanitarios llegado el caso“, recordó.

En este sentido, Wozniak mencionó: “Hemos hecho solamente una evacuación y después, traslado de medicamentos en la época de la pandemia, pero la pista tiene que estar operativa, vos nunca sabes cuándo se va a necesitar, máxime que nosotros tenemos un puesto sanitario, no tenemos un hospital en el pueblo y una evacuación rápida te puede salvar una vida”.

Al momento de la entrevista, se encontraban aguardando la llegada de un avión desde El Calafate para que trasladase a un observados que pueda dirigir los movimientos en tierra de los brigadistas.

Además, se espera la llegada de un camión cisterna del Ejército que gestionó la Provincia.

Wozniak reconoció que el panorama “es complicado en lo que es la zona del Chaltén y hay un riesgo de que avance mucho más, así que estamos en un momento complicado”.

Desde el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, enviaron un avión hidrante con su piloto y un mecánico que lo asiste.

“Como hay tantos incendios en este momento, sólo tenemos la presencia de un avión hidrante, sería mucho mejor que puedan operar dos, a o que se llaman carrusel porque van enfriando y apagando rápidamente, en este caso estamos operando un disparo cada 20 minutos“, explicó.