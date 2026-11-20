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La actividad de los guías turísticos podría tener nuevas reglas en El Chaltén. El Concejo Deliberante comenzó a debatir una propuesta que apunta a establecer quiénes podrán ofrecer excursiones y experiencias de turismo activo desde la localidad, bajo un sistema de registro municipal que también alcanzaría a las empresas que comercializan estos servicios.

El proyecto fue impulsado por el concejal Carlos Ticó, de Unión por la Patria, y plantea que los profesionales dedicados al guiado deban cumplir una serie de condiciones para desarrollar su actividad. Entre ellas se incluye una inscripción obligatoria, el pago de un canon municipal y la presentación de documentación que respalde su preparación para trabajar con visitantes.

La iniciativa ingresó al cuerpo legislativo el 12 de noviembre y fue derivada a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento, donde se analizarán sus alcances.

Según detalló Ahora Calafate, la propuesta comprende un amplio abanico de actividades vinculadas con el turismo de naturaleza y aventura. No solo incluye trekking y montañismo, sino también escalada, kayak, rafting, esquí de travesía, ciclismo de montaña, cabalgatas, pesca deportiva y observación de aves, entre otras modalidades.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que los guías deberán demostrar que cuentan con preparación y condiciones adecuadas para desempeñarse en ambientes agrestes. Se contempla la presentación de un seguro de responsabilidad civil, acreditación de aptitud física y formación vigente en primeros auxilios en zonas agrestes, con un mínimo de 40 horas de capacitación.

También se requerirán credenciales profesionales, documentación del Registro Provincial de Actividades Turísticas y domicilio en Santa Cruz, con preferencia para quienes residan en El Chaltén. Los trabajadores que lleguen desde otras localidades deberán realizar una instancia de capacitación sobre las particularidades del destino, sus senderos, la historia local, las normas ambientales y los protocolos de seguridad.

El alcance de la propuesta y el debate por las habilitaciones

La iniciativa también introduce obligaciones para el sector comercial. Si se aprueba, las agencias de viajes, empresas y establecimientos de alojamiento que vendan excursiones de turismo activo tendrán que trabajar con guías incluidos en el padrón municipal.

La medida busca que los prestadores informen públicamente qué profesionales tienen habilitados para realizar las actividades y restringe la promoción, captación de clientes y cobro de servicios de guiado por parte de personas que no estén registradas. Las infracciones podrían encuadrarse como faltas graves y quedar sujetas a las penalidades previstas en la normativa municipal.

El eventual nuevo sistema abre, además, una discusión sobre la convivencia entre las regulaciones de distintas jurisdicciones. En Santa Cruz ya funciona el Registro Provincial de Actividades Turísticas, mientras que la Administración de Parques Nacionales dispone de sus propias exigencias para los profesionales que trabajan dentro de las áreas protegidas.

La ordenanza propuesta no sustituiría esos mecanismos, sino que agregaría una instancia municipal. Por eso, durante el tratamiento deberán definirse cuestiones como el reconocimiento de las habilitaciones existentes, la situación de los guías que trabajan por temporadas y los criterios para quienes sean considerados idóneos, pero no cuenten con un título profesional tradicional.

El debate tiene antecedentes en la región. En 2025, El Calafate aprobó una normativa para que las agencias contrataran guías habilitados y creó su propio registro. En El Chaltén, la posibilidad de avanzar con una regulación similar ya había sido planteada ese mismo año por la entonces presidenta del Concejo Deliberante, Elizabeth Romanelli, luego de intercambiar experiencias con legisladores de la localidad vecina.

A la discusión actual se suma otra iniciativa presentada el mismo 12 de noviembre por el concejal Ignacio Moreno Hueyo, de Cambia Chaltén. Su propuesta busca incorporar una categoría específica para guías que trabajan sin contar con un establecimiento comercial y también permanece en comisión.

Así, el cuerpo legislativo deberá analizar dos proyectos que buscan modificar las condiciones bajo las cuales se ofrecen y comercializan los servicios de guiado en uno de los principales destinos de turismo de naturaleza de Santa Cruz.