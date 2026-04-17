Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En diciembre de 2024, Ezequiel Espinoza estaba en su viaje de egresados con el contingente del Colegio Secundario N° 28 “Nancy M. Arco” de El Chaltén en Bariloche cuando fue diagnosticado con leucemia.

La próxima semana, Ezequiel (20) iniciará las sesiones de radioterapia en el CEMNPA.

En el Hospital Posadas de Buenos Aires se confirmó el diagnóstico de leucemia linfocítica aguda (LLA), un cáncer de crecimiento rápido de un tipo de glóbulos blancos llamados linfocitos que se presenta cuando la médula ósea produce una gran cantidad de linfoblastos inmaduros, una forma cancerosa de linfocitos.

Los linfoblastos anormales crecen rápidamente y reemplazan a las células normales en la médula ósea. La leucemia linfocítica aguda evita que las células sanguíneas se produzcan.

Este lunes, Laura Sánchez, tía de Ezequiel, dio a conocer la compleja situación que estaba atravesando el joven, que no cuenta con obra social, ante una nueva etapa de su tratamiento.

“Ezequiel necesita con urgencia hacer radioterapia y el Hospital Posadas no hace radioterapia. La Provincia no me está dando respuesta, necesito solución inmediata, cuanto antes. Siento que la provincia abandonó a Ezequiel”, expresó visiblemente angustiada en un video que se difundió a través de los medios y las redes sociales.

El pedido era claro: “Le pido al señor gobernador que por favor revea el caso y trate de dar una solución”.

Este viernes, finalmente, el alivio llegó a la familia y dieron a conocer una buena noticia: Ezequiel recibirá las sesiones de radioterapia en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de la Patagonia Austral (CEMNPA) en Río Gallegos.

Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 18 de abril de 2026.

“Agradecemos a todos y todas los que colaboraron y ayudaron a difundir en esta campaña por Ezequiel Espinoza”, expresaron en un flyer.

“Para nosotros es un alivio, estamos muy contentos de que nos hayan dado una respuesta de que el pueda seguir su tratamiento sin dificultades y sin demoras. Nos garantizaron la medicación, traslados y demás. La Provincia me dijo que está todo cubierto”, afirmó su tía a La Opinión Austral.

Sobre cómo se encuentra su sobrino, que a mediados de la próxima semana iniciará su tratamiento, compartió: “Ezequiel está bien de ánimo, está estable porque está ambulatorio. Está en la etapa de mantenimiento, pero necesita hacer la sesiones de radioterapia para poder cubrir en caso que vuelva la leucemia, que esperemos que no. Una vez que termine las sesiones de radioterapia va a tener que volver al Posadas, nos va a decir la oncóloga cuándo tiene que volver a hacerse un chequeo completo”.

Laura Sánchez junto a su sobrino Ezequiel Espinoza que la próxima semana iniciará una nueva etapa del tratamiento en Río Gallegos.

Finalizando, añadió: “Quiero agradecerle al gobernador por la respuesta inmediata prácticamente, estamos muy agradecidos”.

Leé más notas de La Opinión Austral