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Decenas de familias que ocupan el hotel “La Aldea” en El Chaltén, propiedad de la familia Kirchner, pidieron a la Justicia no ser desalojadas. La fecha límite impuesta por el juez Carlos Albarracín es el 30 de abril, pero la abogada de al menos 15 familias, la Dra. Stefanía Mc Donald, realizó una presentación argumentando que “la acción penal de usurpación está extinta“, por lo que solicitó que el caso sea resuelto por la justicia civil y no la penal.

Según indicó la letrada a La Opinión Austral, esta causa se inició por un pedido de la parte querellante, el titular del inmueble Los Sauces, por el delito de usurpación. En su momento se realizaron entrevistas e identificaron dos tipos de tomas: la toma vieja y la nueva. Detalló que el inmueble se ocupó entre 2020 y 2021, en ocasión de la pandemia. Al respecto, sostuvo que el delito de usurpación se encuentra prescripto, ya que pasaron más de 3 años del mismo y además cuestionó la existencia del delito imputado.

Asimismo, comentó que meses atrás se realizó una audiencia en la que las partes acordaron extender el primer plazo de desalojo, pero señaló que a esa audiencia acudieron sólo 2 personas sobre 105 que viven en el lugar. En esa línea, Mc Donald insistió en que “la acción está prescripta, ya que pasaron más de 5 años de la ocupación del inmueble y la orden no tiene legitimidad”. Aclaró que no se trata de avalar la usurpación, sino que “se tiene que resolver en el plano civil y no penal”.

Situación social

También sostuvo que se solicitó postergar el desalojo hasta que se resuelva el planteo de las familias y que la decisión quede firme. En ese marco, advirtió que debe contemplarse el estado de necesidad de las personas, algunas de las cuales apenas subsisten.

Indicó que trabajadores sociales de la Municipalidad de El Chaltén realizaron entrevistas y detectaron casos de personas con nulos o muy bajos ingresos, personas con discapacidad y pacientes con diagnóstico oncológico. Además, remarcó que hay 30 niños entre cero y 17 años viviendo en el lugar. Agregó que se está avanzando en un plan de desalojo el 30 de abril sin un plan sobre qué van a hacer con la gente. Lo que sería poner de un día para otro a 105 personas en la calle.

En ese sentido, sostuvo que los ocupantes no buscan quedarse con la propiedad, pero remarcan que la acción penal está extinta y que el reclamo debe canalizarse por la vía civil; mientras tanto, el Estado tiene que buscar la forma de reubicarlos.

Dr. Stefanía Mc Donald

Actualmente, se debe correr vista a la fiscal adjunta Natalia Stiep, luego de que la fiscal Natalia Mercado se excusara, y posteriormente definirá el juez Albarracín.

El planteo judicial

La Opinión Austral pudo conocer el escrito presentado por la Dra. Mc Donald, donde se expresa: “Que por el presente, nos adherimos al planteo del día 17 de marzo del año en curso, respecto de la extinción de la acción penal por encontrarse la misma prescripta… en virtud de que el mencionado se encuentra residiendo en el inmueble desde el año 2021… superando ampliamente el plazo de tres años que posee el delito de usurpación“.

Asimismo, se indica que “la propia parte querellante” reconoció el contexto de la pandemia y la crisis habitacional en El Chaltén. “Cuando ocurrió la pandemia de el Covid 19, la localidad de El Chaltén sufrió una crisis habitacional… que derivó en que distintas familias empezaran a usurpar las instalaciones del hotel“, se cita en la presentación.

“Es decir, se encuentra reconocida la fecha del ingreso… siendo esto en el inicio de la pandemia por el Covid 19. Hace más de tres años“, sostiene el escrito, al tiempo que cuestiona la jurisdicción para dictar el desalojo.

En otro tramo, se remarca la gravedad social y cita la declaración de una de las personas: “residimos actualmente aproximadamente ciento cinco personas… entre las cuales se encuentran treinta niños, niñas y adolescentes… personas con discapacidad y pacientes oncológicos”. También advierte que “la ejecución de la orden dispuesta… nos dejaría por medio del uso de la fuerza en situación de calle“, se agregó.

Las familias describen además que viven en “condiciones de extrema precariedad habitacional“, atravesadas por la falta de ingresos y la crisis de acceso a la vivienda en la localidad. “La mayor parte de nosotros trabajamos de manera informal y en actividades vinculadas al turismo, por temporada“, señalaron.

Finalmente, alertaron que “la fecha fijada para la ejecución del desalojo coincide con el inicio de la temporada baja“, lo que agrava la situación, ya que disminuye la actividad laboral y “muchas de las personas afectadas carecen actualmente de ingresos regulares o estables“, sumado a que “no hay viviendas disponibles” en la localidad.