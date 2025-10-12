El intendente Néstor Ticó presidió este domingo el acto por el 40° aniversario de la fundación de El Chaltén, ante la presencia el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez; el presidente de Vialidad Provincial, Julio Bujer; el ministro de Energía, Jaime Álvarez; el presidente del Consejo Agrario Provincial, Adrián Suárez; la senadora nacional Ana María Ianni; y el exgobernador de Santa Cruz Arturo Puricelli.

El acto también contó con la presencia del diputado por el Pueblo, Carlos Alegría; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de El Chaltén, Elizabeth Romanelli; la presidenta de la Comisión de Fomento de Tres Lagos, Nayla Fernández; la intendenta de Gobernador Gregores, Carina Bossio; la intendenta de Comandante Luis Piedra Buena, Analía Farías; y el intendente del Parque Nacional Los Glaciares, Horacio Pelozo.

En el mástil central, se realizó el acto por el aniversario de El Chaltén.

Durante su alocución, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez recordó el contexto histórico de la fecha en que se fundó la ciudad, la diversidad de opiniones de aquél momento y valoró el esfuerzo realizado durante esas primeras etapas por parte de quienes confiaron en el proyecto, santacruceños que trajeron el esfuerzo de su ahorro “que vinieron a invertirlo acá y apostaron a que ésta iba a ser una gran ciudad turística y no le erraron”.

El ministro de Energía, Jaime Álvarez destacó el esfuerzo de los pioneros de El Chaltén.

La confianza puesta en la fundación de El Chaltén fue de “muchos de esos santacruceños, como decía hoy Arturo (Puricelli) y lo señalaba a Martín Díaz como uno de los primeros pioneros. Es así, mucho de los primeros inversores, de los primeros pobladores que vinieron acá y hoy ven una ciudad mucho más grande, con jóvenes, con escuela primaria, secundaria, internet, banco y un montón de cuestiones haciendo pujante a esta localidad”.

Durante el acto, el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez entregó un presente al exgobernador Arturo Puricelli en reconocimiento a su valiosa gestión para El Chaltén.

Gestiones

Por otra parte, sobre la actualidad de la provincia, el ministro Álvarez resaltó que “en una provincia donde más del 90% de los recursos son destinados a sueldos y jubilaciones, y queda muy poco para la infraestructura, para salud, educación y seguridad, asumió el gobernador Claudio Vial y comenzó a trabajar”.

Asimismo, mencionó las gestiones exitosas que se llevan adelante: “El 8, estuvimos en Fitz Roy y Jaramillo. Después de 38 años de que pasara la línea de 132 kV de Pico Truncado a Puerto Deseado, se puso en interconexión a Fitz Roy y Jaramillo y ya se encuentra interconectado”.

Luego, agregó: “Hace tres o cuatro días atrás se pudo destrabar la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz en una primera etapa Barrancosa y 2600 telegramas han sido emitidos a través del banco, a través del correo argentino y los trabajadores santacruceños de esa represa van a comenzar a ser incorporados”.

“Se va a comenzar a trabajar esa represa para que 360 MW de energía puedan ser producidos por ese río, con energía hidráulica para toda la provincia de Santa Cruz”, subrayó.

Por otro lado, recordó que “el 20 de octubre van a estar reabriéndose los sobres de la licitación de la exYacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) para que haya nuevas empresas que inviertan en Santa Cruz, estabilizando la producción de petróleo, garantizando los puestos de trabajo y acrecentando nuevamente el desarrollo de las comunidades del flanco norte”.

Asimismo, reconoció: “Muchísimas cuestiones no están resueltas y muchísimo están por hacer. Sabemos y entendemos los problemas y los vamos a resolver. Cuenten con nosotros y tenemos acá a un equipo de trabajo que está predispuesto a escucharlos y a tratar de resolver todos los problemas junto con el intendente y con las diferentes autoridades nacionales, provinciales, sean del partido que sean. No hay ningún problema. Nosotros tenemos que reunirnos y resolver los problemas de la comunidad que eso es primordial”.

“Un fuerte abrazo del gobernador Claudio Vidal que los lleva en su corazón, y por otros 40 años más” cerró Álvarez.

Por su parte, el intendente Ticó, en primer lugar se dirigió a Arturo Puricelli: “Agradezco la presencia del fundador de nuestro pueblo. Gracias, Arturo. Sos mi ídolo. Gracias por el coraje y la voluntad”.

“Nos comprometimos con el tema de tierras, estamos trabajando fuertemente para dar la respuesta a nuestros vecinos”. NÉSTOR TICÓ, INTENDENTE DE EL CHALTÉN

En referencia a las políticas públicas de la ciudad, señaló: “Hace varios años venimos peleando por la ampliación del ejido urbano. Seguimos trabajando codo a codo con el gobierno y su gabinete”.

“Nos comprometimos con el tema tierras, el Municipio, el Concejo Deliberante. Estamos trabajando fuertemente para dar la respuesta a nuestros vecinos”, agregó.

“Quiero agradecerle a los empleados municipales, sabemos que sin ellos esto no funcionaría. A los emprendedores y empresarios locales quiero desearles un excelente arranque de temporada”, añadió.

En el cierre de su alocución, Ticó agradeció “a los vecinos y vecinas por acompañarlo, al gobierno provincial por la respuesta, a las instituciones educativas y a los clubes de la localidad, por el trabajo maravilloso que hacen todos los días, ¡por un Chaltén para todos!”.