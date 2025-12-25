Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Netflix estrena este jueves 25 de diciembre el Volumen 2 de Stranger Things 5, la quinta y última temporada de una de las series más exitosas de su historia. La plataforma lanza tres nuevos episodios especiales por Navidad, que prometen responder varios de los misterios centrales de la trama y preparar el terreno para el gran final, que llegará días después.

Luego del impacto del Volumen 1, disponible desde fines de noviembre, la historia creada por Matt y Ross Duffer entra en su tramo decisivo, con Hawkins militarizada, el portal al Upside Down completamente abierto y los protagonistas enfrentando su desafío más oscuro.

Netflix: a qué hora se estrena el Volumen 2 de Stranger Things 5 en Argentina

El estreno del Volumen 2 de Stranger Things 5 será simultáneo en todo el mundo este jueves 25 de diciembre.

En Argentina, los nuevos episodios estarán disponibles en Netflix a partir de las 22 horas.

Netflix decidió dividir la temporada final en tres partes, algo inédito para la serie:

Volumen 1 : cuatro episodios (estrenados el 26 de noviembre)

: cuatro episodios (estrenados el 26 de noviembre) Volumen 2 : tres episodios (25 de diciembre)

: tres episodios (25 de diciembre) Episodio final: un capítulo especial de cierre (31 de diciembre, también a las 22)

Los episodios que llegan con el Volumen 2

Estos son los capítulos que se estrenan este 25 de diciembre:

Episodio 5 – “Shock Jock” (“Electrochoque” o “Plan de choque”)

(“Electrochoque” o “Plan de choque”) Episodio 6 – “Escape From Camazotz” (“La huida de Camazotz”)

(“La huida de Camazotz”) Episodio 7 – “The Bridge” (“El puente”)

El episodio 8, titulado “The Rightside Up” (“Este lado”), será el cierre definitivo de la serie y se estrenará el miércoles 31 de diciembre de 2025.

Qué se espera del Volumen 2 de Stranger Things 5

Los hermanos Duffer adelantaron que el Volumen 2 será clave para resolver los grandes misterios que la serie arrastra desde la primera temporada. Entre las revelaciones más esperadas está la explicación definitiva de qué es realmente el Upside Down.

Según confirmó Ross Duffer, esta respuesta llegará muy temprano en los nuevos episodios y permitirá comprender la conexión entre el Upside Down, Dimension X, Vecna y el Mind Flayer. El tráiler ya anticipa enfrentamientos directos con Demogorgons y un papel cada vez más importante para Will Byers, cuya conexión con esa dimensión oscura sigue profundizándose.

Cómo terminó el Volumen 1 de Stranger Things 5

El cuarto episodio del Volumen 1, titulado “Hechicero”, marcó un punto de quiebre en la historia. En medio de una batalla contra un ejército de Demogorgones, Will Byers (Noah Schnapp) descubre que su vínculo psíquico con Vecna (Jamie Campbell Bower) puede ser usado como arma.

Aferrándose a sus recuerdos más luminosos —el Castillo Byers, la infancia y su amistad con Mike Wheeler—, Will logra resistir las provocaciones de Vecna y destruir a los Demogorgones mediante un ataque psiónico. El giro más impactante llega cuando Vecna revela su plan: necesita 12 chicos como “recipientes perfectos”, y Will fue el primero con el que experimentó en 1983.

Lejos de someterse, Will responde con un estallido de poder inesperado. Con los ojos blancos y un gesto que recuerda a Eleven, enfrenta y derrota a tres Demogorgones al mismo tiempo para salvar a Mike, Lucas y Robin.

El propio Noah Schnapp explicó que el movimiento final de su personaje simboliza que Will ya no solo enfrenta su trauma, sino que accede directamente al poder de Vecna. Desde ese momento, la serie plantea una idea decisiva para el desenlace: ahora existen “dos Elevens” con superpoderes, y uno de ellos no teme usar la fuerza del enemigo.