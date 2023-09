Este domingo, el equipo de producción de Gran Hermano Chile emitió un comunicado para anunciar la suspensión del participante Rubén Gutiérrez tras la denuncia de su compañera de ciclo, Scarlette Gálvez. También se informó que se llevará a cabo una investigación para esclarecer los acontecimientos y garantizar un entorno tranquilo para todos los concursantes.

La controversia se originó tras una fiesta en la casa el viernes, durante la cual los participantes del reality se trenzaron en una “guerra” de almohadas. Esta situación aparentemente causó daños a una de las cámaras de producción ubicada en la “pieza del after”.

Debido a la falla técnica, todos los participantes tuvieron que compartir una habitación, conocida como “Los Luíos”. Fue entonces cuando Scarlette Gálvez y Rubén Gutiérrez terminaron compartiendo la misma cama. Sin embargo, a la mañana siguiente, la transmisión de Pluto TV mostró una conversación preocupante entre estos dos concursantes.

“Oye Rubén, lo que pasó anoche, quiero decirte que no confundas las cosas conmigo”, le dijo Scarlette. “Yo no me confundí, te veo como amiga”, le respondió él. “Puedo ser muy buena onda, bailar y todo, pero ya de ahí a tocarme durmiendo…”, le advirtió ella molesta por lo ocurrido. En ese momento, el diálogo fue abruptamente interrumpido por la edición del programa.

Este intercambio generó inmediatamente debates y conmoción entre los seguidores del reality, ya que Scarlette insinuó que Rubén la había tocado sin su consentimiento mientras dormía, lo que llevó a la demanda de más información sobre el episodio.

Abuso en Gran Hermano Chile: el comunicado del canal

Como respuesta a la situación que se viralizó rápidamente y generó fuertes críticas en las redes sociales, desde canal responsable de Gran Hermano Chile emitieron una declaración oficial.

En el comunicado mencionaron: “En virtud de las serias acusaciones realizadas por la participante de Gran Hermano Chile, Scarlette, Chilevisión ha decidido suspender la participación del participante Rubén”. Además, señalaron que esto se hace “con el objeto realizar las indagaciones necesarias para así esclarecer los hechos denunciados”.

“Como canal de televisión tenemos la responsabilidad de asegurar un ambiente tranquilo y pacífico para todos los concursantes de nuestros programas, por lo que, si alguna situación no se enmarca en las normas de convivencia, la producción puede intervenir para resolver el problema, tal como así se ha hecho en este caso en particular”, indicaron.

Asimismo, precisaron que “ambos participantes se encuentran actualmente con contención psicológica que permita velar por su salud y bienestar. Este apoyo es extensivo también para el resto de los jugadores de Gran Hermano Chile que así lo requieran”.

El comunicado recibió una respuesta negativa por parte de los espectadores, quienes de inmediato comenzaron a exigir la expulsión inmediata del participante.

“¡No tienen nada que indagar! No favorezcan la revictimización de Scarlette. Corresponde denunciar y dejar que el proceso de investigación siga su curso”, “Lo de Rubén no da para dobles lecturas, si la toco mientras ella dormía es abuso sexual y punto”, “Tibieza de comunicado, debieron expulsarlo”, fueron algunos de los reclamos.