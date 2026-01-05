Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La noche de este lunes se vio sacudida por ráfagas de disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano.

Vecinos de la zona reportaron las detonaciones, un suceso que fue confirmado por fuentes cercanas al oficialismo, quienes aseguraron minutos más tarde que la “situación estaba controlada“.

De acuerdo con la información que circuló, el hecho se desencadenó pasadas las 20:00 (hora local) cuando drones no identificados sobrevolaron el perímetro de la sede ejecutiva. Ante la amenaza aérea, las fuerzas de seguridad respondieron con disparos para neutralizar los dispositivos.

Usuarios de redes sociales publicaron videos en los que se perciben las detonaciones y se observa el desplazamiento de drones a baja altura en el área presidencial.

Este episodio de seguridad ocurre en un contexto de máxima alerta, después de la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y tras la investidura de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como gobernante interina.

