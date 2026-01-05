Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Delcy Rodríguez asumió este lunes como presidenta de Venezuela luego del arresto de Nicolás Maduro, llevado a cabo por la administración de Donald Trump. Al iniciar el acto, expresó: “Vengo con dolor (a jurar) por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en Estados Unidos“. Con la mano derecha en alto, afirmó que tomaba el juramento “con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima”.

Cabe mencionar que tomó juramento ante Jorge Rodríguez, su hermano, quien fue reelecto como presidente del Parlamento. Tras aludir al operativo de los Delta Force de EE.UU. que derivó en la captura de Maduro y de su esposa Cilia Flores, la ahora jefa del Ejecutivo remarcó que ese “sufrimiento” también responde al “secuestro de los héroes”, actualmente bajo custodia de la Justicia estadounidense, imputados por causas vinculadas al narcotráfico y al terrorismo.

Hacia el cierre de la ceremonia, el eje del mensaje adquirió un tono político. Rodríguez convocó a los distintos espacios del país —políticos, sociales y económicos— “para sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles”.

“Juro por Bolívar, juro por nuestros libertadores, juro por nuestra libertadora y juro por nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan y deben sumarse como un solo pueblo desde todos los sectores políticos de Venezuela, desde todos los sectores sociales, económicos, que juremos como un solo país para sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación. Juro”, sostuvo. En otro pasaje, señaló: “Vengo con dolor pero debo decir que vengo con honor”.

También dedicó parte de su discurso a Hugo Chávez, de quien afirmó que “dio vida a millones de venezolanos y de venezolanas”, y agregó: “Les devolvió la dignidad como ciudadanos y como ciudadanas”. Rodríguez enumeró familiares y reiteró que lo hacía “con honor”. Además, aseguró que no brindará descanso a su brazo “ni reposo” a su alma “para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente”.

“Juro por el pueblo de Venezuela, a no descansar ni un minuto para garantizar la paz de la república, la tranquilidad espiritual de nuestro pueblo, la tranquilidad económica y social de nuestro pueblo y juro entonces sobre las bases de nuestro padre libertador en su discurso en Angostura”, declaró. El acto, que se extendió por casi cinco minutos, concluyó con el compromiso de “garantizar un gobierno que de felicidad social, estabilidad política y seguridad política”.

