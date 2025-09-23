Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una alerta sanitaria por la posible contaminación de camarones congelados con el isótopo radiactivo cesio-137 (Cs-137). El retiro, anunciado el 19 de septiembre de 2025, afecta a tres productos de la marca AquaStar, con sede en Seattle, e involucra a consumidores en 31 estados del país.

Según la FDA, los camarones crudos y cocidos incluidos en la alerta podrían haber sido preparados, envasados o almacenados en condiciones insalubres, lo que incrementó el riesgo de contaminación radiactiva.

Los productos retirados son:

49,920 bolsas (2 lb) de camarones crudos Colossal EZ Peel.

18,000 bolsas (2 lb) de camarones cocidos medianos pelados sin cola.

17,264 bolsas (1.25 lb) de brochetas de camarones crudos pelados con cola.

Todos presentan fechas de caducidad entre marzo y noviembre de 2027 y fueron distribuidos en cadenas como Kroger, Walmart, Ralphs, Fred Meyer, Food 4 Less, Smith’s, QFC y otras filiales en distintos estados.

El cesio-137 es un radioisótopo sintético generado en procesos nucleares. Según la FDA y los CDC, se utiliza en dispositivos médicos e industriales, pero su ingestión o inhalación puede provocar daños celulares y aumentar el riesgo de cáncer por exposición prolongada a dosis bajas.

Aunque los lotes de camarón no superaron el límite de 1200 Bq/kg, la FDA aclaró que la contaminación y manipulación en condiciones no sanitarias justificaron el retiro preventivo. Hasta la fecha, no se reportaron casos de enfermedades asociadas.

Dónde se vendieron los camarones contaminados

Los productos fueron distribuidos en 31 estados, entre ellos: California, Texas, Florida, Ohio, Virginia, Washington, Wisconsin y Arizona.

La FDA pidió a los consumidores que revisen las etiquetas de los camarones adquiridos y, en caso de coincidencia con los lotes afectados, los desechen o devuelvan al punto de venta para obtener un reembolso.

La compañía AquaStar, fundada en 1990 en Seattle, se especializa en productos de mar y opera en más de 17 países. En su página web afirma contar con experiencia en abastecimiento, procesamiento y comercialización de pescados y mariscos a nivel global.

Qué deben hacer los consumidores

La FDA recomendó a los compradores de camarón congelado: verificar el UPC y la fecha de caducidad en las bolsas; no consumir los lotes identificados; y devolverlos al supermercado para su reembolso.

La agencia federal subrayó que el retiro se mantendrá activo hasta garantizar que ningún producto contaminado con cesio-137 llegue a la mesa de los consumidores.