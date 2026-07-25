Argentina ganó tres de cuatro peleas en la Velada del Año VI: Edul no pudo ante Aguirre Gero Arias, Angie Velasco y Lit Killah consiguieron imponerse en sus respectivos combates en Sevilla, mientras que el periodista deportivo cayó frente al español Edu Aguirre en el único resultado adverso para la delegación nacional.

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La delegación argentina cerró una jornada positiva en la Velada del Año VI, con triunfos de Gero Arias, Angie Velasco y Lit Killah en el megaevento de boxeo organizado por Ibai Llanos en Sevilla, España. El único revés llegó de la mano del periodista deportivo Gastón Edul, quien perdió frente al español Edu Aguirre.

El combate entre ambos se disputó en el estadio La Cartuja y terminó con victoria para el representante de “El Chiringuito”. A pesar del resultado, Edul se retiró con la frente en alto y pidió una revancha para la próxima edición del evento, prevista para 2027, ante los silbidos del público español.

“Un orgullo estar acá en nombre de Argentina en un país tan lejano como España. Sentir esto, que la gente me silbe, es lo que nos gusta a los argentinos. Preferimos esto porque en las malas ponemos huevos”, expresó en el post-combate. Además, hizo referencia a las Islas Malvinas y le solicitó a Lionel Messi que continúe en la Selección nacional.

“Quiero decir tres cosas. Primero, quiero revancha con Edu Aguirre sin estar dos meses de viaje con preparaciones equitativas iguales, porque me parece injusto. Segundo, las Malvinas son argentinas. Y tercero, Leo Messi: nuestro placer y disfrute es que juegues en la Selección sin importar si ganas o perdés. Ojalá te puedas quedar porque lo disfrutamos de corazón”, sostuvo.

La jornada argentina continuó con la presentación de Gero Arias ante ViruZz. El streamer nacional se impuso por decisión unánime del jurado y sumó el primer triunfo de la noche para la delegación. En la categoría femenina, Angie Velasco derrotó a la puertorriqueña Alondrissa y consiguió otra victoria para el país.

Finalmente, Lit Killah superó por unanimidad al rapero español Kidd Keo. El músico argentino dominó desde el primer round, logrando marcar diferencias apenas inició el enfrentamiento.

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