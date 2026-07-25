El evento organizado por Ibai Llanos, “La Velada del Año VI 2026”, se llevará a cabo en el estadio La Cartuja de Sevilla este sábado 25 de julio; la tan esperada celebración deportiva y de streaming contará con diez combates, shows musicales y transmisión gratuita por Twitch y YouTube.

A qué hora empieza “La Velada del Año 6” en Latinoamérica

La transmisión comenzará a las 19:00 hs de España y se extenderá durante, aproximadamente, ocho horas, aunque la duración final dependerá del desarrollo de los combates y de los espectáculos musicales.

En Latinoamérica, el evento podrá verse en distintos horarios según el país: en Argentina, Uruguay y Brasil (hora de Brasilia) comenzará a las 14:00 hs; en Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela a las 13:00 hs; en Colombia, Perú y Ecuador a las 12:00 hs, mientras que, en México, dará inicio a las 11:00 hs.

Los cuatro argentinos que buscarán destacarse en el ring

La Argentina tendrá una presencia importante en esta edición, con cuatro representantes que buscarán quedarse con la victoria.

Uno de los cruces más esperados será el del periodista Gastón Edul frente al español Edu Aguirre; también, debutará el cantante Lit Killah, quien se enfrentará al rapero español Kidd Keo; por su parte, el influencer Gero Arias tendrá, como rival, a Viruzz, mientras que Angie Velasco se medirá con la puertorriqueña Alondrissa.

Como ocurrió en las ediciones anteriores, se espera que “La Velada del Año 6” vuelva a romper récords de audiencia en las plataformas de Ibai Llanos.

Leé más notas de La Opinión Austral