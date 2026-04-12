La tripulación de Artemis II regresó sana y salva a la Tierra tras reingresar en la atmósfera a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora y amerizar en el océano Pacífico frente a las costas de California. La misión no solo fue exitosa desde el punto de vista técnico, sino también histórica: los astronautas alcanzaron una distancia superior a los 6.400 kilómetros más allá del récord previo de la misión Apolo 13 en 1970.

A bordo viajaban Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, quienes completaron una travesía que combinó exigencia física, desafíos técnicos y un fuerte impacto simbólico en la exploración espacial.

Atención médica inmediata tras el amerizaje

Tras su llegada, los astronautas fueron examinados de inmediato por médicos a bordo del buque de rescate de la Armada estadounidense. Posteriormente, fueron trasladados en helicóptero a tierra firme y luego en avión al Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston.

El paso por el espacio, incluso en misiones relativamente cortas como Artemis II, implica un desgaste físico considerable. En condiciones de microgravedad, el cuerpo humano experimenta pérdida de masa muscular y ósea, especialmente en zonas clave como la espalda, el cuello y las pantorrillas.

Aunque los astronautas siguen rutinas estrictas de ejercicio, se estima que en solo dos semanas pueden perder hasta un 20% de masa muscular. Sin embargo, en comparación con misiones más prolongadas —como las de la Estación Espacial Internacional, que duran entre cinco y seis meses—, los efectos en la salud de esta tripulación serían menores.

La tripulación del Artemis utilizó gafas especiales para observar un eclipse solar durante el sobrevuelo lunar.

El desafío de volver a la gravedad

El regreso a la Tierra también implica una readaptación al peso del propio cuerpo. La gravedad, ausente durante la misión, vuelve a sentirse de forma intensa tras el aterrizaje.

Especialistas explican que esta sensación puede resultar agotadora, similar a experimentar fuerzas G sostenidas durante varios minutos. Aun así, los astronautas están altamente entrenados para enfrentar estas condiciones, lo que facilita una recuperación progresiva.

Sin “bajón espacial”, pero con nostalgia

A nivel emocional, no se esperan efectos negativos significativos. Los astronautas suelen estar preparados psicológicamente para el regreso, aunque muchos reconocen que extrañan la experiencia en el espacio.

Christina Koch destacó antes del amerizaje que, pese a las incomodidades —como la comida liofilizada o la falta de privacidad—, la misión representó uno de los momentos más importantes de su vida. También remarcó que volvería sin dudarlo.

La astronauta señaló además que echará de menos el trabajo en equipo, la camaradería y el sentido de propósito compartido. Como ocurre con muchos tripulantes, la experiencia de observar la Tierra desde el espacio genera una nueva perspectiva sobre la humanidad y el planeta.

Desde la ventana de la cápsula Orion, los tripulantes observaron la Tierra.

Reencuentro con sus familias

Uno de los momentos más esperados tras el regreso es el reencuentro con sus seres queridos. Las familias siguieron de cerca la misión, especialmente durante el amerizaje, considerado uno de los momentos más riesgosos.

En el caso del comandante Reid Wiseman, la misión tuvo una carga emocional especial, ya que crió solo a sus dos hijas tras la muerte de su esposa en 2020. Antes de partir, incluso habló con ellas sobre los riesgos del viaje.

Las celebraciones serán, en principio, íntimas, antes de dar paso a eventos públicos y compromisos institucionales.

Agenda cargada y posible visita a la Casa Blanca

Tras su regreso, los astronautas deberán dividir su tiempo entre controles médicos, informes técnicos, actividades científicas y compromisos públicos. La NASA no detalla públicamente la agenda completa, pero se espera una fuerte exposición mediática.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien impulsó el programa Artemis en 2017, ya los invitó a la Casa Blanca para una recepción oficial. Allí planea rendirles homenaje por su logro en nombre del país.

Lo que viene para el programa Artemis

El futuro del programa ya tiene nuevas metas en el horizonte. Artemis III, prevista para 2027, buscará llevar nuevamente seres humanos a la Luna, mientras que Artemis IV está programada para 2028.

Aunque aún no se confirmó qué astronautas participarán en esas misiones, todos los integrantes del cuerpo de la NASA —incluidos los de Artemis II— son candidatos.

La tripulación de Artemis II se reúne dentro de la nave Orion durante el regreso a la Tierra, tras completar el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna y abandonar su esfera de influencia. (NASA)

De astronautas a figuras globales

Más allá de lo científico, uno de los cambios más notorios para la tripulación será la fama. La misión captó la atención de millones de personas en todo el mundo, con cobertura constante y fuerte presencia en redes sociales.

Este nuevo nivel de exposición convierte a los astronautas en verdaderos embajadores del espacio, un rol que requerirá adaptación en su vida cotidiana.

Mientras tanto, tras haber protagonizado uno de los viajes más ambiciosos de la exploración espacial reciente, los tripulantes de Artemis II comienzan una nueva etapa en la Tierra, marcada por la recuperación, el reconocimiento y los desafíos del futuro.