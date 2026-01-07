Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una docena de personas despidió a Rosa Elena González, de 80 años, residente del estado La Guaira, cercano a Caracas, y una de las ciudadanas fallecidas durante los ataques de las fuerzas de Estados Unidos efectuados en Caracas y los estados cercanos La Guaira, Aragua y Miranda (norte).

En una reducida habitación, los asistentes rodearon el ataúd de la mujer. Su hermano, quien se rehúso a ofrecer declaraciones, dirigió una plegaria que estuvo seguida por el sermón de un pastor.

En el exterior, un vehículo policial custodiaba la entrada de la sede funeraria.

González vivía en la urbanización Rómulo Gallegos, en el sector Catia La Mar, un área que se encuentra a un costado de la Meseta de Mamo, donde se ubica la Academia Militar de la Armada Bolivariana, uno de los objetivos de los ataques estadounidenses este sábado.

Según relataron, a EFE, residentes del sector, González resultó herida dentro de su casa durante una de las explosiones, la trasladaron a un hospital cercano, pero falleció. Su apartamento quedó completamente destruido, luego de que su edificio fuera impactado por los bombardeos.

El impacto de las detonaciones también reventó las ventanas y derribó las paredes de una de las fachadas del edificio. En las edificaciones cercanas quedaron las marcas de las esquirlas.

Las autoridades venezolanas no han ofrecido aún un balance de daños, afectados, heridos ni fallecidos. Sin embargo, el canciller, Yván Gil, divulgó este domingo un comunicado del Ejecutivo venezolano en el que confirmó que 32 “combatientes cubanos” fallecieron durante los ataques.

En el texto, aseguró que los cubanos “ofrendaron su vida cumpliendo su deber” e indicó que este personal desempeñaba “tareas de protección y defensa institucional” como parte de la “cooperación entre Estados soberanos”.

Duelo nacional

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional para rendir honores a los militares caídos durante el ataque armado de Estados Unidos contra su país, ocurrido el pasado sábado.

“Hemos decretado oficialmente siete días de Duelo Nacional en honor a los mártires que entregaron su vida con máximo sacrificio en defensa de nuestra sagrada Patria, durante el criminal ataque militar perpetrado por el Gobierno de los Estados Unidos el pasado 3 de enero”, dijo Rodríguez.

Destacó que jóvenes, hombres y mujeres “ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela, defendiendo al presidente Nicolás Maduro, para ellos nuestro reconocimiento”.