El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó que recibirá de Venezuela 50 millones de barriles de la producción surgida del país caribeño. LU12 AM680 Radio Río Gallegos entrevistó a Rubén Zarate, analista político, profesor e investigador universitario, que volvió a analizar el escenario actual en medio de grandes tensiones diplomáticas que hoy abarcan a Rusia.

Cómo influye las políticas de aranceles a las importaciones fijadas por el presidente Trump, ausencia de reservas estratégicas en Norteamperica, importación barata de Estados Unidos del petróleo venezolano y el impacto en Vaca Muerta, entre otras realidades, fue analizada por el especialista bajo la actual coyuntura mundial.

Rubén Zárate con el periodista de La Opinión Austral, Gustavo Argañaraz.

Llega el crudo a Estados Unidos

LOA: EE UU anunció que recibirá alrededor de 50 millones de barriles, ¿cuál es el impacto?

RZ: Lo que se anticipó el fin de semana es lo que está ocurriendo ahora. Pero, muchos analistas plantean temas que generan confusión. Lo primero es que Estados Unidos tiene superávit energético, es cierto. Importa menos hidrocarburo de lo que exporta en términos de dólares. Pero tenemos que conocer el problema central para analizarlo de manera precisa. EE UU posee unas 138 refinerías aproximadamente, fueron construidas en la década de 1960 para procesar petróleo barato que surgía de Venezuela y de Arabia Saudita que empezaba en ese momento a desarrollar su experiencia petrolera. Emiratos Árabes, que son grandes exportadores de hidrocarburos, recién empezaban a a generar su producción en 1962, es importante contextualizar.

El dato central a analizar es sobre las necesidades estratégicas actuales que tiene Estados Unidos, porque el 70% del petróleo Estados Unidos utiliza hoy para sus destilerías es pesado, del tipo de petróleo de Venezuela o el Escalante que se produce en la cuenca del Golgo San Jorge y lo refina Exxon.

Esto pasó desapercibido en los análisis de los gobernantes tanto de Chubut como de Santa Cruz en este tiempo en el cual la región ingresó en una crisis de hidrocarburos con la retirada de YPF. En concreto, Estados Unidos precisa que el 70% de todo el petróleo que refina sea pesado.

Cuando Hugo Chávez empieza a desengancharse del mercado estadounidense, genera un problema adicional que es de dónde Estados Unidos sustituirá ese petróleo. Actualmente, lo sustituye principalmente de Canadá y México. Por ejemplo, el primer país exportó en el 2024 el 22% del petróleo, Corea del Sur el 8% y México el 7%.

El segundo elemento es el problema que se le presentó a Trump con su estrategia de aranceles con una política muy agresiva para recuperar su industria, totalmente ajeno a las ideas neoliberales que maneja, por ejemplo, Argentina. Creó beneficios para las industrias de capital norteamericano, pero también una serie de consecuencias en el mercado internacional. Una es que encareció coyunturalmente los hidrocarburos que importa. Canadá le subió los aranceles, al igual que México y Países Bajos que le vende el 7,2% del petróleo del Caribe.

Otro factor a analñizar es que Estados Unidos tiene desde la década del 70, cuando se produce la crisis del petróleo, las reservas estratégicas. Son grandes cavas de sal que inyectan petróleo para cuando precise en usarlo. Durante el gobierno de Joe Biden se utilizaron casi la totalidad de esas reservas estratégicas, con lo cual Estados Unidos hoy no tiene capacidad de responder a su propio problema económico. El camino más directo que tiene es el petróleo venezolano.

Pero esa producción venezolana, haciendo valer su soberanía generó otras alternativas para comercializa, la compra China casi en un 90%.

LOA: ¿China es el gran perjudicado en este nuevo escenario?

RZ: No es una cuestión sólo de Estados Unidos contra China. Pienso que es una primera batalla entre el unilateralismo hegemónico sostenido por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial y el multilateralismo naciente.

De forma imprecisa se dice que en Venezuela no hay actividad económica, pero resolvieron el autoabastecimiento para su población. Hay empresas estadounidenses que forman parte del complejo petrolero que nunca se fueron. Por ejemplo, Chevron o Repsol están operando desde el régimen chavista, al igual que una firma italiana que lo hace sin problemas. Incluiso hay una asociación de empresas latinoamericamericanas radicadas en Texas que tienen sus propios intereses en Venezuela y operan de manera activa y permanente.

Por otro lado, lo que vino a hacer Trump es obturar el Gran Consenso del Caribe. Iban a poder utilizar el petróleo del Caribe en la economía norteamericana siempre y cuando dejaran que Venezuela generara su propia estrategia en términos de soberanía.

Hay que ver el nivel de urgencia que tiene el petróleo pesado para Trump, la primera medida importante que toma es capturar esos 50 millones de barriles. Hoy, Estados Unidos importa 8 millones de barriles diarios . Con Venezuela lo hará un precio más barato porque seguramente lo hará a un barril cercano a los USD 50 dólares, que es el precio que pagaría Estados Unidos sin aranceles.

Entonces acá hay una cadena de valor para las empresas de Estados Unidos protegidas por Trump que se benefician con Venezuela (Exxon, ConocoPhillips, Chevron) y las acciones siguen subiendo sin detenerse. También está Marathon Petroleum, por ejemplo, que son grandes refinerías que tiene Estados Unidos basados en petróleo pesado. Además de Halliburton y Schlumberger que son de servicios petroleros que se beneficiaron en Irak.

LOA: ¿Cómo es el circuito por el que se benefician?

RZ: Van a vender el precio al precio internacional del petróleo, pero van a adquirir petróleo subsidiado militarmente a menos de $50. Esto dicho por el propio Trump abiertamente, él está diciendo las cosas que está haciendo. Tiene un problema por que violó la totalidad de las normas internacionales pero tiene que cuidarse de no violar mucho las normas de su país, ahi tendrá un problema.

Esta es una operación compleja. Está revestida como una operación policial de la DEA pero claramente tiene todas las características de una operación militar. Y las operaciones militares tienen que pasar por el Congreso y esto no ha ocurrido ni parece que vaya a ocurrir en lo inmediato. En este caso hay una situación ambigua, para la legislación estadounidense todavía son solamente acciones policiales vinculadas al narcotráfico internacional aunque ya desde Estados Unidos se dice que el Cartel de los Soles no existe.

Vaca Muerta

LOA: ¿Si Estados Unidos recibe un barril barato, que pasará con el precio internacional de este commodities?

RZ: Hay que separar el escenario en dos partes. Por un lado la extracción lisa y llana y después hay una serie de mecanismos del comercio internacional difíciles de obviar. Estados Unidos puede ponerlo con un precio muy bajo, incluso casi simbólico, te diría. El primer dato que anticipa esta decisión de Estados Unidos es que uno de los buques que fue capturado -hay seis en total que están inhibidos para para generar comercio- que no devoldvió la carga. Es ilegal en términos internacionales, incluso para la ley de Estados Unidos. Todo es extremo y se lleva de manera urgente.

LOA: ¿Pero se pronistica una baja y eso daña a Vaca Muerta?

RZ: Ya se produjo una leve baja. En cualquier situación de guerra hubiera subido, salvo que las bolsas conozcan que exista una operación atrás de esto en el cual están involucradas las propias petroleras que dominan la economía de Estados Unidos que sigue siendo el principal importador de hidrocarburos del mundo.

Para analizar Vaca Muerta, hay que separar el petróleo y el gas. Vaca Muerta es un excepcional negocio en términos de gas que va a seguir creciendo. Y el petróleo está asociado a ese gas.

Pero lo que lo que se desenganchó con el sheil – tambien ocurre en Estados Unidos- es que se generó toda una economía nueva del gas y por otra parte se trastoca de alguna manera o se va transformando la economía del petróleo. Pero cuando hablamos de economía del gas estamos hablando de una novedad significativa.

Recientemente Panamericana Energy y Continental Resources comunicaron una adquisición por parte de Continental para ingresar a la zona de la Cuenca Neuquina. Es la principal empresa del sheil de Estados Unidos y además es una de las que controla globalmente el negocio del gas, muy beneficiada por la guerra de Ucrania porque es de la que más gas le vende a Europa.

Ahora, Total -está presente en la Cuenca Austral– le compró un 40% de otros yacimientos en Estados Unidos a Continental. Lo que sucede es que se está cerrando un fenomenal negocio con el gas entre muy pocas empresas y también lo que está pasando es que están desenganchando el gas de las estrategias del desarrollo territorial.

LOA: ¿Qué significa esto?

RZ: El gas va a formar parte del comercio internacional generando algún crecimiento económico, claramente, pero no va a estar vinculado al desarrollo y la industrialización de los territorios de la región. Y estamos asistiendo a una serie de decisiones en la cual hay pactos por exportación que no tienen menos de 20 o 30 años a futuro.

Entonces lo que está ocurriendo en el mundo comercial es que se está separando el recurso natural y estamos cada vez más lejos de industrializar nuestro gas y estamos cada vez más cerca de primarizar la economía.

Conclusión

Al cierre de la entrevista, Rubén Zárate señaló que Estados Unidos trabaja abiertamente por su soberanía energpética mientras Argentina la eliminó con la sanción de la Ley Bases. En este nuevo orden, Estados Uniods impone al mundo su estrategia soberane en función de su porpio crecimiento.