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Luiz Inácio Lula da Silva se impuso en la segunda vuelta electoral de Brasil y renovará su mandato presidencial por cuarta vez, al conseguir el 51,77% de los votos válidos frente al 48,23% del senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL).

De acuerdo con los últimos datos del Tribunal Superior Electoral (TSE), se contabilizaron 498.732 de las 499.248 secciones electorales, equivalentes al 99,90% del total. Lula, referente del Partido de los Trabajadores (PT), reunió 64.168.688 sufragios, mientras que su rival obtuvo 59.788.598.

La diferencia entre ambos fue de 4.380.090 votos, en una contienda que se mantuvo ajustada durante buena parte del escrutinio. La participación alcanzó el 80,79%, con 123.957.286 votos válidos registrados.

Tras confirmarse la ventaja del actual mandatario, simpatizantes del PT se congregaron en la avenida Paulista, en San Pablo, y en distintos puntos de Río de Janeiro para celebrar el resultado.

La jornada electoral estuvo marcada por una extensión del horario de votación hasta las 19, hora de Brasilia, luego de que el juez del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin autorizara la medida a pedido de ambas campañas. Durante ese período, el TSE suspendió temporalmente la difusión de resultados parciales mientras continuaban abiertos los centros de votación.

Con este resultado, Lula, de 80 años, volverá a encabezar el Gobierno brasileño, en una elección que enfrentó al actual presidente con Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

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