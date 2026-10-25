Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Supremo Tribunal Federal dispuso ampliar dos horas el horario de votación en todo Brasil, luego de los pedidos de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Con menos del 1% de los sufragios contabilizados, los primeros datos ubican al actual mandatario por encima del 57%, frente al 42% de su rival.

La medida fue determinada por el ministro Cristiano Zanin, quien fijó las 19:00, hora de Brasilia, como nuevo límite para sufragar. La decisión se tomó en medio de los reclamos de ambas campañas para facilitar la participación ciudadana.

El espacio de Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), había solicitado extender la votación en distintas localidades de los estados de São Paulo, Paraná y Santa Catarina. El planteo se fundamentó en las fuertes lluvias registradas en esas zonas, que podían dificultar el traslado de los electores hacia los centros de votación.

En su presentación ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), la campaña sostuvo que la prórroga “busca garantizar que los votantes en estos estados no se vean impedidos de votar debido a fenómenos meteorológicos”.

Por su parte, Lula da Silva, quien busca la reelección, denunció obstáculos para acceder al transporte público en distintas ciudades del país y reclamó más tiempo para votar. El mandatario cuestionó la retirada de autobuses de circulación, una situación señalada en localidades como Salvador.

“No vamos a permitir que haya robos, que haya delincuentes, que haya un alcalde sin escrúpulos o un alcalde delincuente; eso no lo vamos a permitir. Por lo tanto, queda hecha la advertencia. Estamos pidiendo una prórroga”, afirmó.

Además, advirtió: “No vamos a aceptar actos delictivos ni falta de escrúpulos, ya sea por parte de un alcalde, un gobernador o un empresario. Esa gente tiene que aprender a respetar la democracia en este país”.

Con la ampliación del horario, las autoridades electorales buscan garantizar que más ciudadanos puedan emitir su voto en una segunda vuelta marcada por la polarización política. Los primeros porcentajes del recuento son todavía preliminares y deberán actualizarse a medida que avance el escrutinio oficial.

Leé más notas de La Opinión Austral