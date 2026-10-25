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Brasil celebra este domingo el balotaje presidencial, una jornada electoral que definirá quién ocupará el Palacio del Planalto durante el próximo período de gobierno. Más de 158 millones de ciudadanos están habilitados para votar en una contienda que enfrenta a Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en un contexto de fuerte polarización política.

La elección llega después de una primera vuelta realizada el 4 de octubre, en la que Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos, frente al 45% alcanzado por Lula, según los datos consignados en la información electoral. Con una diferencia acotada, la segunda vuelta mantiene la atención puesta en los votantes que apoyaron a otras candidaturas, quienes optaron por el voto en blanco o nulo y quienes no concurrieron a las urnas.

Desde temprano, miles de brasileños hacen fila para votar en el balotaje presidencial

Flávio Bolsonaro votó en Río de Janeiro y habló del “momento del cambio”

Flávio Bolsonaro emitió su voto a las 8:22 en la Escuela Municipal Barão Homem de Mello, en Río de Janeiro, acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro.

Tras sufragar, el senador del Partido Liberal (PL) afirmó que llegó “el momento del cambio” para Brasil.

Hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, Flávio construyó su carrera política en Río de Janeiro. Fue elegido diputado estatal a los 21 años y llegó al Senado en 2018. Su candidatura representa la continuidad del espacio político de su padre, mientras que Lula busca mantenerse al frente del Gobierno brasileño.

Flávio Bolsonaro emitió su voto en Río de Janeiro y afirmó que llegó “el momento del cambio” para Brasil.

La jornada electoral también está atravesada por el peso parlamentario del Partido Liberal. Según los datos difundidos, la fuerza cuenta con 28 de las 81 bancas del Senado y 121 de los 513 escaños de la Cámara de Diputados, una representación que podría influir en la capacidad de negociación del próximo presidente.

Brasil, dividido entre dos proyectos políticos

La segunda vuelta expone las diferencias políticas, sociales y territoriales que atraviesan al país más poblado de Sudamérica. Mientras Bolsonaro concentra buena parte de su respaldo en regiones del sur y el oeste, Lula mantiene una base electoral importante en el centro y el nordeste.

Sin embargo, la división territorial no explica por sí sola el comportamiento de los votantes. Las diferencias socioeconómicas, las identidades políticas, las creencias religiosas y las expectativas sobre el futuro económico también intervienen en la decisión electoral.

La primera vuelta reflejó esa concentración del voto en los dos principales candidatos. De acuerdo con la información difundida, ambos reunieron cerca del 92% de los sufragios válidos entre 13 postulantes, mientras que el resto de las candidaturas obtuvo una proporción considerablemente menor.

En ese escenario, la transferencia de votos de los candidatos eliminados, junto con el nivel de participación, aparece como una de las variables centrales para definir el resultado.

Entre los sectores observados durante la campaña se encuentran los votantes religiosos, las comunidades de las favelas y los pueblos indígenas.

Bolsonaro cuenta con un respaldo importante entre sectores religiosos conservadores, mientras que Lula conserva apoyos en distintos segmentos populares y regiones del país. La competencia por los votos de las favelas de Río de Janeiro también ocupa un lugar relevante: más de 2,1 millones de personas viven en esos territorios del estado, según los datos incluidos en la información de origen.

La Justicia electoral, por su parte, puso especial atención en las medidas destinadas a garantizar la participación de los votantes indígenas y de los brasileños residentes en el exterior.

La comunidad brasileña radicada en Argentina también forma parte del electorado que puede participar de los comicios fuera del territorio nacional.

Qué propone Flávio Bolsonaro

Uno de los principales compromisos políticos de Flávio Bolsonaro es el indulto a su padre, Jair Bolsonaro, el día de su eventual asunción, prevista en la información suministrada para el 5 de enero de 2027.

El expresidente fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, según los antecedentes mencionados en el material de origen. La promesa de Flávio de indultarlo se convirtió en uno de los puntos destacados de su campaña.

La relación entre ambos también tiene implicancias para la política exterior brasileña y para el equilibrio de fuerzas en el Congreso, donde el Partido Liberal cuenta con una representación significativa.

Lula y Bolsonaro: dos visiones diferentes de la política exterior

La elección presidencial también puede incidir en el posicionamiento internacional de Brasil, una potencia agrícola y energética con importantes recursos naturales, reservas de petróleo, disponibilidad de agua y minerales estratégicos, incluidas las tierras raras.

Lula defiende una política exterior basada en el multilateralismo y en el mantenimiento de relaciones comerciales con distintos socios internacionales. China, en particular, ocupa un lugar central en los vínculos económicos brasileños.

Flávio Bolsonaro, en cambio, representa un espacio político que busca una relación más estrecha con el Gobierno estadounidense de Donald Trump. Durante la campaña, la afinidad entre el mandatario norteamericano y el bolsonarismo volvió a poner en discusión el futuro de las relaciones entre Brasilia y Washington.

Las relaciones entre Estados Unidos y Brasil estuvieron atravesadas por tensiones comerciales y diplomáticas. Entre los antecedentes señalados en la información se encuentran las sanciones estadounidenses vinculadas al proceso judicial contra Jair Bolsonaro, que posteriormente fueron levantadas tras negociaciones con el Gobierno de Lula.

El resultado electoral podría modificar las prioridades diplomáticas de Brasil, aunque el alcance de cualquier cambio dependerá también de las condiciones económicas, los acuerdos internacionales y la capacidad de negociación del próximo Gobierno.

Una elección que trasciende las fronteras de Brasil

El balotaje brasileño tiene relevancia regional por el peso económico, político y territorial del país. La orientación del próximo Gobierno puede influir en las relaciones con Argentina, Estados Unidos, China y los demás países sudamericanos, además de incidir en los debates sobre comercio, seguridad y cooperación regional.

Durante la campaña, ambos candidatos participaron en dos debates televisivos y sus equipos desplegaron estrategias para cuestionar la candidatura del adversario. Sin embargo, las controversias políticas no modificaron el escenario de competencia que llegó a la jornada electoral.

Con más de 158 millones de ciudadanos habilitados para votar, Brasil define este domingo entre la continuidad de Lula da Silva y el proyecto político encabezado por Flávio Bolsonaro. El resultado determinará no solo quién gobernará el país, sino también el rumbo de su política económica, sus alianzas internacionales y el equilibrio político en Sudamérica.