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Bill Gates volvió a poner el foco en los riesgos de la inteligencia artificial (IA) y advirtió sobre el avance de los ciberataques potenciados por esta tecnología. El empresario sostuvo que la principal amenaza en el corto plazo no es que los sistemas se vuelvan incontrolables, sino que sean utilizados por personas con intenciones maliciosas.

“La IA es sin duda lo bastante poderosa como para impulsar acontecimientos que causen mil millones de muertes”, afirmó el cofundador de Microsoft durante una entrevista con NBC News. Con esa advertencia, volvió a reclamar que los gobiernos y los principales actores tecnológicos tomen medidas para anticiparse a posibles escenarios de riesgo.

Según Gates, los ataques informáticos serán uno de los mayores desafíos que deberá afrontar el mundo durante el próximo año. “Los ciberataques serán sin duda el desafío más destacable al que nos enfrentaremos”, había señalado semanas atrás, al referirse a la capacidad de la inteligencia artificial para ampliar el alcance y la sofisticación de las amenazas digitales.

En ese sentido, fue contundente al diferenciar los peligros que considera más inmediatos. “El verdadero peligro, en este momento, no es que la IA se vuelva incontrolable”, aunque reconoció que también será necesario trabajar sobre ese escenario. “Más bien, que personas malintencionadas la utilicen”, explicó.

Además, anticipó que podrían producirse situaciones preocupantes en materia de seguridad informática. “Durante el próximo año, especialmente en el ámbito de la ciberseguridad, nos llevaremos muchas sorpresas desagradables”, advirtió.

Bill Gates pidió regulaciones internacionales para la inteligencia artificial

El empresario también cuestionó la capacidad de los sistemas de protección que actualmente implementan las compañías especializadas en inteligencia artificial. A su entender, las medidas de seguridad disponibles todavía no alcanzan para responder a las amenazas de piratería informática que podrían surgir a medida que estas herramientas se vuelvan más poderosas y accesibles.

Frente a ese panorama, Gates planteó la necesidad de establecer mecanismos de control que excedan las decisiones individuales de las empresas. Entre sus propuestas mencionó la posibilidad de aplicar un impuesto a la inteligencia artificial, crear un organismo internacional encargado de supervisar su desarrollo y reservar determinados puestos de trabajo exclusivamente para las personas.

También rechazó la postura del presidente estadounidense, Donald Trump, quien sostiene que la autorregulación de las compañías tecnológicas puede ser suficiente para garantizar la seguridad. “Está claro que no estamos haciendo lo suficiente”, remarcó.

Las advertencias del cofundador de Microsoft coinciden con las preocupaciones expresadas por otros referentes de la industria. Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, también manifestó su inquietud por los posibles efectos de esta tecnología y llegó a comprometerse a ralentizar unilateralmente su desarrollo ante determinados riesgos.

La visita de Bill Gates a Argentina

Las declaraciones de Gates se conocieron días después de su paso por Sudamérica, que incluyó una visita a Chile y a la Argentina. En territorio argentino, el empresario estuvo en Ushuaia, Tierra del Fuego, y posteriormente llegó a la Ciudad de Buenos Aires.

Durante su estadía en la capital, recorrió el tradicional barrio de La Boca, donde tuvo tiempo para pasear y disfrutar de una comida. Su presencia también despertó curiosidad por tratarse de una de las figuras más reconocidas del mundo tecnológico.

Aunque no trascendieron detalles oficiales sobre los motivos de su viaje ni se informó de una agenda de reuniones empresariales o institucionales, la versión que circuló fue que habría llegado al país por motivos turísticos.