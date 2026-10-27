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La Justicia de Brasil ordenó a Flávio Bolsonaro entregar sus pasaportes y le prohibió salir del país, un día después de que perdiera el balotaje presidencial frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. La Policía Federal le notificó la medida el lunes 26 de octubre, según informó el senador en un video publicado en sus redes sociales.

El legislador relató que fue interceptado por agentes cuando salía de la vivienda de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra detenido en Brasilia. Según su versión, los efectivos le comunicaron que debía entregar sus documentos de viaje y que no podía abandonar el territorio brasileño.

La resolución judicial establece un plazo de 24 horas para entregar el pasaporte común y el diplomático. Además, le prohíbe mantener contacto con el abogado Willer Tomaz, investigado en una causa por presunto lavado de dinero.

La decisión fue adoptada en el marco de una investigación que involucra a ambos. El contenido de la resolución se encuentra bajo secreto de Justicia, según informó la Agencia Brasil.

Impugnará las elecciones

Tras conocer la decisión, el senador cuestionó la medida y la vinculó con declaraciones de su hermano, Eduardo Bolsonaro, quien había sugerido que abandonara Brasil si perdía la segunda vuelta electoral.

Flávio rechazó que esos dichos justificaran la restricción y aseguró que nunca tuvo intención de dejar el país. También manifestó que cumplirá con la orden judicial mientras prepara su defensa.

En paralelo, el excandidato presidencial anunció que buscará impugnar el resultado electoral y cuestionar la fórmula ganadora, al acusar a Lula de abuso de poder político y económico.

El balotaje se realizó el domingo 25 de octubre. De acuerdo con los resultados difundidos por las autoridades electorales brasileñas, Lula obtuvo el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% alcanzado por Flávio Bolsonaro.

Las investigaciones por presunto lavado de dinero

La medida judicial se conoce mientras el senador es investigado en causas vinculadas con presuntas operaciones financieras irregulares.

Una de ellas busca determinar el origen de los fondos destinados a financiar Dark Horse, una película sobre la trayectoria política de Jair Bolsonaro. Según la información publicada por medios brasileños, el proyecto recibió al menos 65 millones de reales de Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master.

Los investigadores buscan establecer cómo se obtuvo ese dinero, bajo qué condiciones se entregó y si existieron irregularidades en las operaciones financieras vinculadas con la producción.

Otra investigación analiza posibles maniobras de lavado de dinero relacionadas con empresas de apuestas y el abogado Willer Tomaz. La Policía Federal examina presuntos movimientos financieros sospechosos en el marco de esa causa.

Flávio Bolsonaro niega haber cometido delitos y sostiene que su vínculo con Tomaz es personal. Las investigaciones continúan para determinar si existieron responsabilidades penales.