Prohíben salir de Brasil a Flávio Bolsonaro por una investigación de lavado de dinero La Justicia de Brasil prohibió salir del país a Flávio Bolsonaro en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y ordenó la entrega de su pasaporte. El senador, derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial, denunció un intento de intimidación y aseguró que encabezará la oposición al nuevo gobierno.

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La Justicia de Brasil le prohibió salir del país al senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro, en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales. El dirigente denunció que la Policía Federal le exigió entregar su pasaporte y calificó la medida como un “intento de intimidarme”, aunque aseguró que acatará la orden judicial.

El senador afirmó que fue notificado el domingo por la noche, poco después de conocerse el resultado del balotaje presidencial, en el que fue derrotado por el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. Según relató en un video difundido en redes sociales, agentes de la Policía Federal lo interceptaron en la calle cuando salía de la vivienda de su padre, quien cumple una condena de 27 años de prisión domiciliaria en Brasilia por el intento de golpe de Estado.

“Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes, y además tengo prohibido salir del país”, declaró Flávio Bolsonaro. El senador atribuyó la decisión al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien instruye el proceso contra su padre y está a cargo de investigaciones en las que el dirigente aparece mencionado.

Las causas judiciales que enfrenta Flávio Bolsonaro

La restricción de salida del país estaría vinculada con una investigación por presunto blanqueo de capitales relacionada con los vínculos de Flávio Bolsonaro con el abogado Willer Tomaz, amigo cercano del senador e investigado por movimientos financieros asociados al sector de las apuestas. La información fue publicada por los diarios brasileños O Estado de S. Paulo y O Globo en vísperas de la segunda vuelta electoral.

Además, el senador es investigado por sospechas de corrupción y lavado de dinero vinculadas con la financiación de Dark Horse, una película biográfica sobre su padre. Flávio Bolsonaro niega haber cometido irregularidades en ambas causas y no precisó cuál de las investigaciones motivó la nueva medida judicial.

El dirigente cuestionó el fundamento de la resolución y sostuvo que podría estar relacionada con declaraciones de su hermano menor, el ex diputado Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos. Según Flávio, el juez De Moraes habría tomado en consideración comentarios realizados por Eduardo durante un podcast la semana pasada, en los que sugería que su hermano debería abandonar Brasil si perdía las elecciones frente a Lula.

“Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte?”, cuestionó el senador, quien negó haber tenido intención de abandonar el país tras la derrota electoral. Hasta el momento, el Tribunal Supremo y la Policía Federal no habían respondido a las consultas sobre la decisión.

Flávio Bolsonaro cuestionó el resultado electoral y anticipó una oposición a Lula

En el balotaje del domingo, Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo el 51,79% de los votos, frente al 48,21% alcanzado por Flávio Bolsonaro. La diferencia de 3,58 puntos porcentuales le permitió al actual mandatario asegurarse un nuevo mandato, en una elección cuyo resultado desafió las previsiones de parte de las encuestas.

Tras la derrota, Flávio Bolsonaro se negó a reconocer el resultado y anticipó que solicitará la anulación de los comicios. El senador argumentó que la extensión del horario de votación durante la jornada electoral habría favorecido al candidato oficialista, aunque no presentó en sus declaraciones pruebas que respaldaran esa acusación.

Pese a la controversia judicial y electoral, el dirigente aseguró que encabezará la oposición al próximo gobierno. “Para resistir al caos, voy a organizar la oposición”, afirmó en el video difundido en sus redes sociales.

Bolsonaro también insistió en que cumplirá con la orden de entregar sus pasaportes, pero cuestionó la decisión judicial y advirtió que continuará con su actividad política. “Voy a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme. Pero nadie va a callarme”, sostuvo.

La medida judicial suma un nuevo capítulo a la disputa política y judicial que rodea a la familia Bolsonaro, mientras Flávio enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades financieras y se prepara para liderar la oposición al gobierno de Lula da Silva.