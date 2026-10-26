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La ceremonia del Balón de Oro 2026 se lleva a cabo en el London Palladium, en una edición especial que celebra los 70 años del prestigioso galardón creado por France Football. Lionel Messi integra la lista de 30 nominados, mientras que Lautaro Martínez finalizó en el puesto 22° de la votación y Emiliano “Dibu” Martínez no pudo quedarse con el premio Lev Yashin. La gala reúne a las principales figuras del fútbol mundial y reconoce a los mejores jugadores y entrenadores de la temporada 2025-2026.

Balón de Oro 2026, minuto a minuto: todos los ganadores y las últimas noticias

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026

Alexia Putellas ganó el Balón de Oro femenino 2026

La futbolista española Alexia Putellas se quedó con el Balón de Oro femenino 2026 y fue reconocida como la mejor jugadora del mundo en la temporada 2025-2026. La referente del Barcelona volvió a ocupar un lugar central en la gala celebrada en el London Palladium, en Londres, donde el conjunto catalán también recibió distinciones por su desempeño en el fútbol femenino.

Es el tercer Balón de Oro de su carrera, previamento lo había ganado en el 2021 y 2022

Harry Kane ganó el premio al mejor delantero de la temporada: crece la expectativa por el Balón de Oro

El inglés se quedó con este premio por su demoledora cifra de 73 goles y 81 participaciones directas de gol entre el Bayern Munich e Inglaterra Charlyn Corral, mejor delantera del fútbol femenino

La mexicana marcó un total de 36 goles en 34 partidos oficiales durante la temporada 2025/26 de la Liga MX Femenil, lo que le valió ganarse este honor en la ceremonia.

El PSG ganó el premio al mejor equipo masculino de la temporada

El Paris Saint-Germain fue elegido como el mejor equipo masculino de la temporada en la gala del Balón de Oro 2026. Ousmane Dembélé fue el encargado de recibir el galardón en representación del conjunto francés, que se destacó por su rendimiento colectivo durante la temporada 2025-2026.

El Barcelona ganó el premio al mejor equipo femenino de la temporada

El Barcelona se quedó con el reconocimiento al mejor equipo femenino de la temporada en la ceremonia del Balón de Oro 2026. El conjunto catalán volvió a ser protagonista de la gala gracias a sus actuaciones y a los premios obtenidos por sus futbolistas y cuerpo técnico.

Bukayo Saka recibió el premio Sócrates por su compromiso solidario

Bukayo Saka (AP Photo/Kin Cheung)

El delantero inglés Bukayo Saka ganó el premio Sócrates 2026, una distinción que reconoce las acciones benéficas y el compromiso social de personalidades del fútbol. El galardón destaca la importancia de las iniciativas solidarias y el impacto positivo de los futbolistas más allá de las canchas

Unai Simón ganó el premio Lev Yashin al mejor arquero de la temporada

El arquero español Unai Simón se quedó con el premio Lev Yashin 2026, que distingue al mejor guardameta de la temporada. El futbolista agradeció el reconocimiento y destacó el aporte de sus compañeros de la selección española y del Athletic Club.

“Es un orgullo recibir este premio. Un premio que sería imposible recibir sin la ayuda de muchas personas y todos los compañeros de la Selección y del Athletic, sin ustedes hubiera sido imposible”, expresó al subir al escenario.

Cata Coll ganó el premio a la mejor arquera de la temporada

La futbolista del Barcelona Cata Coll se consagró como la mejor arquera de la temporada en el fútbol femenino. El reconocimiento destaca su rendimiento durante el período evaluado y su protagonismo en el equipo catalán.

Luis de la Fuente fue elegido el mejor entrenador de la temporada

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, recibió el premio al mejor entrenador de la temporada. El técnico, campeón del mundo con el combinado español, agradeció la distinción y resaltó el trabajo colectivo por encima de los méritos individuales.

“Para mí es un auténtico honor. Quiero felicitar al resto de los nominados. Este premio no es un premio individual, es un gran colectivo, es un honor entrenar a estos jugadores”, manifestó.

Pere Romeu ganó el premio al mejor entrenador del fútbol femenino

Pere Romeu, director técnico del Barcelona femenino, se quedó con el galardón al mejor entrenador de la temporada. El reconocimiento distingue su labor al frente del conjunto catalán durante el ciclo 2025-2026.

Vicky López fue elegida la mejor jugadora joven de la temporada

La futbolista Vicky López obtuvo el premio a la mejor jugadora joven de la temporada. La distinción reconoce a una de las promesas del fútbol femenino y su crecimiento en la élite.

Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por tercer año consecutivo

Lamine Yamal volvió a hacer historia al conquistar el Trofeo Kopa 2026, que distingue al mejor futbolista joven de la temporada. El delantero del Barcelona consiguió el premio por tercer año consecutivo.

Sin embargo, el español también tuvo un gesto de reconocimiento hacia su compañero Pau Cubarsí, a quien consideró merecedor del galardón. “Este premio tiene que ser para él”, expresó Yamal al elogiar al defensor.

Ronaldo Nazário entregará el Balón de Oro al ganador

El exdelantero brasileño Ronaldo Nazário confirmó que será el encargado de entregar el Balón de Oro 2026 al futbolista elegido como el mejor del mundo.

Consultado sobre los principales candidatos, mencionó a Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal. “Los tres se lo merecen. No tengo ni idea quién puede ganarlo, los tres han hecho una temporada increíble”, afirmó.

Lamine Yamal llegó a la gala con la ilusión de hacer historia

El delantero del Barcelona arribó al London Palladium con la expectativa de convertirse en el ganador más joven de la historia del Balón de Oro. Su gran temporada lo ubicó entre los principales aspirantes al premio más importante del fútbol individual.

Comenzó la ceremonia del Balón de Oro 2026

La gala del Balón de Oro 2026 comenzó en el London Palladium de Londres. La ceremonia reconoce a los futbolistas y entrenadores más destacados de la temporada 2025-2026, en una edición especial por el 70° aniversario del premio.

Por primera vez, la entrega se trasladó a Londres como homenaje a Stanley Matthews, el primer ganador del galardón, en 1956. La transmisión se realiza a través de la aplicación de DAZN.

Lionel Messi, entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2026

Lionel Messi forma parte de la lista de 30 nominados al Balón de Oro 2026. El capitán de la Selección Argentina, máximo ganador histórico con ocho trofeos, vuelve a competir por el reconocimiento junto a su compatriota Lautaro Martínez.

La nómina también incluye a figuras internacionales como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Júnior, Lamine Yamal y Harry Kane.

Lautaro Martínez terminó en el puesto 22° de la votación

El delantero argentino Lautaro Martínez finalizó en el puesto 22° de la clasificación del Balón de Oro 2026. El atacante integró la lista de 30 candidatos tras una temporada en la que buscó consolidarse entre los mejores futbolistas del mundo.

Dibu Martínez no ganó el premio Lev Yashin

Emiliano “Dibu” Martínez no pudo quedarse con el premio Lev Yashin, que distingue al mejor arquero de la temporada. El galardón finalmente fue para el español Unai Simón.

¿Quién ganará el Balón de Oro 2026?

La expectativa se mantiene en torno al anuncio del ganador del principal premio de la noche. Entre los nombres destacados aparecen Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal, aunque la decisión final se conocerá durante la ceremonia.

El Balón de Oro, creado por la revista France Football en 1956, distingue el rendimiento individual y colectivo de los futbolistas durante la temporada. En la edición de 2026, el aniversario número 70 le añade un significado especial a una de las noches más importantes del calendario futbolístico mundial.