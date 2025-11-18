ChatGPT se cayó por los problemas con Cloudfare: qué pasó con la plataforma de IA y cuándo se restablecerá el servicio La caída global de Cloudflare dejó fuera de servicio también a X y NJ Transit y otras plataformas digitales. La falla expuso la alta dependencia de la web moderna en un puñado de proveedores clave, dificultando incluso el monitoreo del incidente que se especula pudo haber sido causado por tareas de mantenimiento. También se cayeron Canva, Reddit, Amazon y TicketMaster.

La caída del popular servicio de inteligencia artificial (IA) ChatGPT puso en evidencia una interrupción mucho más amplia asociada a la infraestructura de Cloudflare, un proveedor esencial de servicios de red y seguridad. Este fallo no solo afectó a la plataforma de OpenAI, sino que también generó interrupciones en servicios de comunicación, transporte y otros soportes técnicos a nivel global, paralizando momentáneamente una porción significativa del tráfico de Internet.

Según reportes de Bloomberg, plataformas críticas como ChatGPT, la red social X (anteriormente Twitter) y el servicio de trenes NJ Transit quedaron inaccesibles. El problema se hizo tan grave que incluso la página de estado de la propia Cloudflare dejó de responder, un hecho que confirmó la magnitud del incidente a nivel mundial.

El Origen del Error y las Consecuencias en la Web

El error que se manifestaba en las plataformas afectadas, incluido ChatGPT, era consistente: la aparición del mensaje “challenges.cloudflare.com”. Este detalle técnico confirmaba que el origen del problema residía en la red del gigante de la infraestructura.

Cloudflare reconoció que estaba investigando un problema que afectaba a “varios consumidores” y que podía influir en el funcionamiento normal de “varias páginas web y aplicaciones”. Aunque inicialmente el fallo parecía restringido a soporte técnico, los ingenieros rápidamente indicaron que “la complejidad del problema se hizo más grande con el paso de los minutos”.

La desestabilización alcanzó a un amplio espectro de la web, incluyendo a plataformas basadas en inteligencia artificial, servicios digitales como Letterboxd, y reconocidos foros y medios digitales como Forocoches, Resetera y Menéame, todos mostrando errores internos directamente vinculados a la caída de la red de Cloudflare.

¿Cuándo Vuelve ChatGPT? Incertidumbre en el Restablecimiento del Servicio

Una de las preguntas clave para millones de usuarios en todo el mundo es cuándo se restablecerá el servicio de ChatGPT y de las demás plataformas afectadas. Las primeras informaciones no han sido concluyentes en cuanto a un tiempo de respuesta exacto.

Respecto al restablecimiento, las primeras informaciones sugieren que el incidente podría haberse originado en tareas de mantenimiento programado por Cloudflare, aunque la empresa no ha ofrecido una hora precisa para la normalización total del servicio.

La fuerte dependencia global de la infraestructura de Cloudflare dificultó incluso las tareas de verificación externas. Plataformas de monitoreo de fallos como Downdetector y Down for Everyone or Just Me, herramientas clave para verificar la caída de servicios, también sufrieron interrupciones, complicando el seguimiento en tiempo real del estado de cada plataforma.

Por el momento, OpenAI no ha proporcionado una hora exacta para la vuelta completa del servicio. Por ello, desarrolladores y expertos recomiendan a los usuarios estar atentos a los canales oficiales de la plataforma y a las páginas de reporte de fallos como Downdetector para seguir de cerca el desarrollo del caso y la confirmación de la vuelta a la normalidad.

Canva y WhatsApp: reportes pero sin grandes fallas

En contraste con otros servicios, los reportes de los usuarios indican que no hay problemas con Canva. El informe destaca que los incidentes reportados corresponden al 100% Conexión de servidor.

En el caso de WhatsApp, también se indicó que “no hay problemas”. Sin embargo, se registraron porcentajes menores asociados a fallos individuales: 57% Conexión de servidor, 24% Aplicación y 19% Envío de mensajes.