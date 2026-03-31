Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La misión Artemis II de la NASA marcará un hito en la exploración espacial, pero dentro de esa historia hay un nombre propio que sobresale: Christina Koch. Ingeniera eléctrica y astronauta de amplia trayectoria, será una de las grandes protagonistas del regreso de la humanidad al entorno lunar.

Su participación no solo tiene valor técnico, sino también simbólico: se convertirá en la primera mujer en viajar tan lejos de la Tierra, rumbo a la órbita de la Luna.

Una carrera marcada por la ciencia y la exploración

Antes de convertirse en astronauta, Koch desarrolló una sólida carrera en ingeniería eléctrica, con trabajos vinculados a la investigación científica en condiciones extremas. Participó en proyectos en la Antártida y en entornos de alta exigencia, lo que la preparó para los desafíos del espacio.

Fue seleccionada como astronauta en 2013, formando parte de una nueva generación dentro de la NASA enfocada en misiones de larga duración y exploración profunda.

Koch estableció un récord por el vuelo espacial individual más largo realizado por una mujer.

Récord histórico en el espacio

Uno de los hitos más importantes de su carrera llegó en 2019, cuando completó una misión de 328 días consecutivos en la Estación Espacial Internacional, estableciendo el récord del vuelo espacial más largo realizado por una mujer.

Durante ese período, llevó adelante investigaciones científicas en distintas áreas, desde biología hasta física de materiales, además de participar en seis caminatas espaciales.

También fue protagonista de un momento histórico: integró la primera caminata espacial completamente femenina, marcando un antes y un después en la representación de las mujeres en la exploración espacial.

Su rol en Artemis II

En Artemis II, Koch se desempeñará como especialista de misión, un rol clave que implica monitorear sistemas, asistir en la navegación y colaborar en la ejecución de los objetivos científicos y técnicos.

La misión tendrá una duración aproximada de 10 días y consistirá en un viaje alrededor de la Luna sin aterrizaje, como paso previo a futuras misiones que sí buscarán alunizar.

Su experiencia en vuelos prolongados será fundamental para evaluar el rendimiento de la nave Orion y las condiciones humanas en misiones de espacio profundo.

Un símbolo de una nueva era

La presencia de Christina Koch en Artemis II no es casual. Representa una nueva etapa en la exploración espacial, más diversa, inclusiva y con mayor protagonismo femenino.

Más de 50 años después de las misiones Apolo, su viaje marcará un punto de inflexión: no solo por lo tecnológico, sino también por lo cultural.

Con su trayectoria, su experiencia y su capacidad, Koch no solo será parte de la misión, sino también una de las figuras que definan el futuro de la exploración humana más allá de la Tierra.