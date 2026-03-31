La cuenta regresiva ya comenzó. La NASA avanza con los preparativos finales para el lanzamiento de Artemis II, una misión que marca un hito en la exploración espacial: será el primer vuelo tripulado del nuevo programa lunar que busca llevar nuevamente humanos a la Luna.

El despegue está previsto desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, con una ventana de lanzamiento fijada para el miércoles 1 de abril a las 18:24 (hora local). Se trata del debut tripulado del potente cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) junto a la nave Orion, diseñada para transportar astronautas más allá de la órbita terrestre.

Una misión de 10 días alrededor de la Luna

Artemis II no aterrizará en la superficie lunar, pero sí será un paso fundamental: llevará a cuatro astronautas en un viaje de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra.

La tripulación está integrada por: Reid Wiseman (comandante) , Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista de misión) y Jeremy Hansen (especialista de misión, Agencia Espacial Canadiense).

Durante la misión, evaluarán el rendimiento de la nave Orion en condiciones reales de vuelo tripulado, un paso indispensable antes de futuras misiones que sí buscarán alunizar.

Los cuatro astronautas seleccionados en abril de 2023 tras un proceso público: Reid Wiseman, comandante de la misión; Christina Koch, especialista de misión y primera mujer que viajará a la órbita lunar; Victor Glover, piloto experimentado; y el canadiense Jeremy Hansen.

Preparativos y controles finales

Con el reloj en marcha, los equipos técnicos trabajan en la activación del hardware, la verificación de comunicaciones y la preparación de los sistemas criogénicos del cohete, que utilizará enormes cantidades de hidrógeno y oxígeno líquidos.

La tripulación de Artemis II validará los sistemas de navegación, comunicación y soporte vital del cohete SLS y la nave Orion. (Reuters)

En paralelo, en la plataforma de lanzamiento 39B, se realizan tareas clave como la carga de agua en el sistema de supresión de sonido, diseñado para proteger al cohete del impacto acústico durante el despegue.

La tripulación, por su parte, permanece en cuarentena en el Centro Espacial Kennedy, bajo estrictos controles médicos. Los astronautas siguen un régimen específico de descanso, alimentación y monitoreo para garantizar que estén en óptimas condiciones físicas al momento del lanzamiento.

Clima y transmisión en vivo

Las condiciones meteorológicas serán determinantes. Actualmente, hay un 80% de probabilidades de clima favorable, aunque la nubosidad y los vientos podrían influir en la decisión final.

Para quienes quieran seguir el evento, la NASA transmitirá en vivo todas las instancias del lanzamiento, desde la carga de combustible hasta el despegue, a través de sus plataformas digitales.

Horarios de transmisión

La ventana de lanzamiento de Artemis II inicia el 1 de abril de 2026 a las 18:24 horas (hora del Este de Estados Unidos), pero los horarios locales varían según el país.

Para asegurar que nadie se pierda el momento clave, te compartimos los horarios confirmados para algunos de los países latinoamericanos y España:

Argentina: 19:24 horas.

19:24 horas. Chile: 19:24 horas.

19:24 horas. México: 16:24 horas.

16:24 horas. Colombia: 17:24 horas.

17:24 horas. Perú: 17:24 horas.

17:24 horas. España: 00:24 del 2 de abril.

¿El regreso del hombre a la Luna?

Aunque Artemis II no incluirá un alunizaje, representa un paso clave hacia ese objetivo. La misión forma parte de un ambicioso programa que busca establecer una presencia humana sostenible en la Luna y sentar las bases para futuras exploraciones a Marte.

Más de medio siglo después de las misiones Apolo, la humanidad vuelve a mirar hacia nuestro satélite natural. Artemis II será, sin dudas, el puente entre el pasado y una nueva era de exploración espacial.