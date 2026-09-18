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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que prohibió el acceso a la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico, medios a los que acusó de publicar “noticias falsas” sobre su administración.

La decisión fue comunicada por el mandatario a través de su cuenta de Truth Social, donde además anticipó que otras empresas periodísticas podrían enfrentar una restricción similar.

“Con efecto inmediato, prohíbo a CNN, MSNOW y Politico (…) el acceso a la Casa Blanca como resultado de sus constantes ‘informes’ de noticias falsas”, escribió Trump. El presidente sostuvo que los medios “no deberían poder escribir o informar constantemente sobre ficción y mentiras” cuando cubren al mandatario, a su administración o a Estados Unidos.

El anuncio generó sorpresa en la sala de prensa de la Casa Blanca, donde periodistas de las empresas señaladas se encontraban trabajando. En los primeros reportes acerca de la decisión, tampoco estaba claro cómo se aplicaría concretamente la restricción ni si los comunicadores ya habían sido retirados del edificio.

Un nuevo capítulo en el conflicto con los medios

El episodio se suma a una serie de disputas entre Trump y organizaciones periodísticas durante su actual mandato.

En 2025, la Casa Blanca restringió el acceso de la agencia Associated Press (AP) a determinados actos oficiales, luego de que el medio se negara a utilizar la denominación “Golfo de América” para referirse al Golfo de México, en línea con la decisión del Gobierno estadounidense.

Trump también cuestionó públicamente a diferentes medios y programas televisivos que considera críticos de su administración.

En los últimos días, además, se profundizó el enfrentamiento entre el Gobierno y compañías de comunicación por las medidas impulsadas por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), organismo encargado de regular las licencias de las emisoras en Estados Unidos.

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