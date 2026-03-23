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Con la participación de representantes de más de 130 países, desde este lunes en la ciudad brasileña de Campo Grande, en el estado de Mato Grosso do Sul, se está desarrollando a 15ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (COP15).

Este domingo en la inauguración, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el de Paraguay, Santiago Peña coincidieron en destacar la importancia de actuar de forma conjunta para la protección de corredores ecológicos transfronterizos usados por los animales, así como la necesidad de contar con recursos financieros adecuados.

“Ningún país puede proteger la naturaleza solo”, declaró el mandatario paraguayo, antes de defender una cooperación regional basada en la “confianza en la ciencia”.

Hasta el domingo 29 de marzo, más de 2 mil participantes debatirán los desafíos y las soluciones para la conservación de las especies migratorias, sus hábitats y sus rutas de migración.

Áreas protegidas

En la oportunidad, el presidente de Brasil anunció la ampliación de áreas protegidas en el bioma del Pantanal y defendió un compromiso internacional con la biodiversidad.

“El mundo ya no necesita más promesas. Necesita acciones efectivas para proteger la biodiversidad y garantizar el futuro de las próximas generaciones”, afirmó el mandatario.

Las medidas anunciadas por el Gobierno brasileño incluyen la ampliación del Parque Nacional del Pantanal Matogrossense y de la Estación Ecológica de Taiamã, en el estado de Mato Grosso, así como la creación de la reserva Córregos dos Vales do Norte de Minas Gerais.

Lula también hizo un llamado a la cooperación internacional para proteger especies migratorias que dependen de múltiples territorios a lo largo de sus rutas.

“No tiene sentido que un país proteja una especie si, al cruzar la frontera, esa misma especie queda desprotegida. La preservación exige responsabilidad compartida“, dijo.

Al igual que la COP30 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebró en Belém, en el estado de Pará, la CMS COP15 es el máximo órgano de toma de decisiones de un tratado multilateral de las Naciones Unidas.

En ambos casos, el formato “COP” reúne a los países signatarios con el fin de revisar avances, actualizar compromisos y definir prioridades para el siguiente período. La diferencia radica en el enfoque de cada convención: mientras que la COP30 se ocupa de los objetivos climáticos globales, la CMS COP15 está dedicada exclusivamente a la conservación de las especies migratorias y sus rutas de migración. Es la única convención global consagrada de manera exclusiva a este tema.

Aves migratorias

Las especies migratorias se desplazan de un lugar a otro en determinadas épocas del año, siguiendo patrones generalmente regulares, cíclicos y previsibles. Este comportamiento ocurre en todos los grandes grupos animales, incluidos mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces e insectos.

Una especie migratoria se define como aquella cuya población, o parte de ella, cruza fronteras internacionales a lo largo de su ciclo de vida. Esto implica que su protección depende de la cooperación entre distintos países.

1.189 especies migratorias están protegidas en el marco del Convenio sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres.

Los desplazamientos responden a múltiples factores, como la búsqueda de alimento y agua, condiciones térmicas más favorables y lugares seguros para la reproducción. Los patrones migratorios varían considerablemente entre especies. Las tortugas marinas, por ejemplo, recorren largas distancias de manera solitaria, cruzando océanos enteros, mientras que otras especies migran en grandes grupos.

Actualmente, 1.189 especies migratorias están protegidas en el marco del Convenio sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), entre ellas 962 aves, 94 mamíferos terrestres, 64 mamíferos acuáticos, 58 especies de peces, 10 reptiles y 1 insecto, muchos de los cuales transitan por Brasil.