La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, mano derecha del presidente Nicolás Maduro, se encuentra en Rusia, según confirmaron cuatro fuentes cercanas al entorno gubernamental a la agencia Reuters. En las últimas horas, la funcionaria emitió un mensaje desde Moscú en el que afirmó desconocer el paradero de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, luego de un ataque militar de Estados Unidos contra el país caribeño.

De acuerdo con un audio difundido por la televisión estatal y recogido por Reuters y The Objective, Rodríguez declaró en la madrugada de este sábado: “Ante esta brutal situación y este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”.

En ese contexto, la vicepresidenta —primera en la línea de sucesión del régimen venezolano— exigió al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump una “fe de vida inmediata” de ambos dirigentes.

“Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y de la primera dama”, afirmó.

Ataque de Estados Unidos y estado de excepción en Venezuela

Las declaraciones de Rodríguez se produjeron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que su ejército había capturado y evacuado a Maduro y Flores tras ejecutar un “ataque a gran escala” sobre Venezuela.

Las primeras explosiones se registraron en Caracas alrededor de las 02:00 (06:00 GMT), mientras que otras ciudades del país también fueron blanco de bombardeos. Ante esta situación, el régimen venezolano declaró el “estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional”, con el objetivo de proteger a la población y garantizar el funcionamiento de las instituciones.

Rodríguez aseguró que los “planes de defensa integral de la nación” permanecen activos, luego de que el gobierno denunciara una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos.

La reacción del chavismo y pedido urgente a la ONU

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, llamó a la calma y a la movilización del chavismo tras los ataques.

“No es la primera lucha, no es la primera batalla contra este pueblo. Al final de estos ataques, nosotros venceremos”, expresó en un mensaje transmitido por la televisión estatal.

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó el bombardeo como “la más criminal agresión militar” sufrida por Venezuela y anunció el despliegue total de las capacidades de defensa terrestre, aérea, naval y misilística.

“Nos han atacado, pero no nos doblegarán. Nosotros venceremos”, afirmó.

En tanto, el canciller Yván Gil informó que el régimen solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al considerar que el organismo debe intervenir ante la ofensiva militar estadounidense.

Finalmente, el fiscal general Tarek William Saab pidió el cese del “secuestro” de Maduro y Flores y reclamó un pronunciamiento de los organismos internacionales de derechos humanos, mientras las autoridades reiteraron el llamado a evitar la desinformación y mantener la movilización popular.

Rusia condenó el ataque de Estados Unidos a Venezuela y lo calificó como un “acto de agresión armada”

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia emitió este sábado un comunicado oficial en el que condena de forma enérgica la intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano.

Moscú calificó los bombardeos ocurridos durante la madrugada como un “acto de agresión armada” contra una nación soberana, advirtiendo que este accionar constituye una grave violación del derecho internacional y pone en riesgo la estabilidad de todo el hemisferio.

La declaración de la cancillería rusa se suma al clima de tensión global tras los ataques reportados en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira. Desde Moscú señalaron que el uso de la fuerza unilateral por parte de Washington genera una “profunda preocupación”, instando a la comunidad internacional a pronunciarse frente a lo que consideran una escalada bélica injustificada en la región.

La crisis en Venezuela se profundiza y mantiene en vilo a la región, en medio de una creciente tensión internacional y a la espera de definiciones por parte de Estados Unidos y la ONU.