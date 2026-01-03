Repercusiones mundiales por el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro La confirmación del ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro provocó un impacto inmediato en la política internacional, con fuertes reacciones en América Latina, Europa y potencias como Rusia. El hecho abre un escenario de máxima tensión diplomática y redefine el equilibrio geopolítico en la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado un ataque militar a gran escala contra Venezuela y anunció la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes —según afirmó— fueron trasladados fuera del país en una operación conjunta con agencias estadounidenses de seguridad.

El anuncio fue realizado a través de la red social Truth Social, donde Trump aseguró que la operación incluyó bombardeos en zonas civiles y militares de los estados Miranda, Aragua, La Guaira y la capital, Caracas. En su mensaje, el mandatario adelantó que brindará más detalles en una rueda de prensa desde Mar-a-Lago, Florida, a las 11:00 horas locales.

Explosiones registradas durante la madrugada provocaron alarma en distintos puntos del país, mientras el Gobierno venezolano denunciaba una “gravísima agresión militar” y decretaba el estado de emergencia nacional.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que el Ejecutivo venezolano desconoce el paradero de Nicolás Maduro y exigió “pruebas de vida” tras el anuncio de Trump. Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó el ataque como “ruin y cobarde”, denunciando que se trata de una invasión motivada por la codicia sobre los recursos estratégicos del país.

“Nos han atacado, pero no nos doblegarán”, expresó Padrino en un mensaje oficial, mientras las fuerzas armadas buscaban posibles víctimas en las zonas afectadas.

Fractura diplomática en América Latina tras el ataque a Venezuela

La intervención militar estadounidense generó una ruptura inmediata en la región, con reacciones opuestas entre gobiernos de distinto signo político.

Argentina respalda la ofensiva

El presidente Javier Milei fue el primer mandatario latinoamericano en manifestar su apoyo explícito a Estados Unidos. Calificó la jornada como un “día histórico para la libertad” y anunció que Argentina impulsará en la OEA el reconocimiento inmediato de un gobierno de transición en Venezuela.

El canciller Pablo Quirno afirmó que el país está dispuesto a colaborar en la asistencia humanitaria y la reconstrucción económica.

Colombia y México rechazan la intervención militar

El presidente colombiano Gustavo Petro condenó duramente el ataque, advirtiendo sobre el riesgo de una guerra civil prolongada y graves consecuencias en la frontera. La cancillería colombiana solicitó una reunión urgente de la CELAC.

En la misma línea, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró la Doctrina Estrada de no intervención, condenó las capturas extrajudiciales y pidió a la ONU asumir un rol central para evitar una catástrofe humanitaria.

Brasil expresa preocupación y pide mediación

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestó su profunda preocupación y alertó sobre las consecuencias de una intervención sin aval del Consejo de Seguridad de la ONU, señalando que sienta un precedente peligroso para el Sur Global.

Panamá adopta neutralidad activa

El gobierno panameño optó por una neutralidad activa, enfocada en reforzar la seguridad del Canal de Panamá ante posibles represalias o inestabilidad regional.

Reacciones de la oposición venezolana y organismos internacionales

La líder opositora María Corina Machado, recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2026, difundió mensajes llamando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a no resistir y facilitar una transición pacífica.

En tanto, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, convocó a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, señalando que la comunidad internacional ha invocado de facto la “responsabilidad de proteger” ante las denuncias de crímenes de lesa humanidad y narcotráfico.

Rusia condena el ataque a Venezuela

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Rusia ha condenado la “agresión militar” de Estados Unidos contra Venezuela y ha abogado por el diálogo para evitar una mayor escalada en la región. “En la situación actual es crucial, sobre todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida (a la situación) a través del diálogo”, señala el texto oficial.

Previamente, la Embajada de Rusia en Venezuela había informado de que sus dependencias no se han visto afectadas por los ataques estadounidenses y afirma que mantiene contacto con las autoridades venezolanas.

Alemania expresa “gran preocupación” por la situación en Venezuela

El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán ha señalado que sigue de cerca los acontecimientos en el país y que mantiene un contacto estrecho con su embajada en Caracas. Berlín ha informado además de que su equipo de crisis se reunirá a lo largo de este sábado, publicó la agencia Reuters.

España hace un llamamiento a la “desescalada” en Venezuela

Las reacciones al ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, ejecutado durante la madrugada de este 3 de enero, no se han hecho esperar en España. El Ministerio de Asuntos Exteriores, encabezado por José Manuel Albares, ha emitido un comunicado donde “hace un llamamiento a la desescalada y a la moderación”, además de instar a “a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas”. El Gobierno de Pedro Sánchez destaca también que “España está​ dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis”.

Análisis internacional: geopolítica, recursos y poder global

Expertos internacionales coincidieron en que la captura de Maduro marca un punto de inflexión regional:

Arantxa Tirado (Politóloga y experta en geopolítica – España/México): Calificó el suceso en declaraciones para RT y medios alternativos como un “golpe de fuerza imperialista” que busca retomar el control de los recursos energéticos venezolanos bajo la fachada de la lucha contra el narcotráfico.

Andrés Oppenheimer (Analista Internacional – CNN/Miami Herald): Reporta que la captura de Maduro representa el “punto de no retorno” para la influencia de China y Rusia en la región, destacando que la rapidez de la operación sorprendió incluso a los servicios de inteligencia de los aliados de Caracas.

Damián Pachter (Periodista y analista de seguridad): Confirmó desde Tel Aviv que la inteligencia israelí colaboró en la geolocalización de los búnkeres en Fuerte Tiuna, lo que permitió a la Delta Force ejecutar la captura con un mínimo de bajas civiles.

Fronteras en alerta máxima

Colombia (Norte de Santander): El ejército colombiano ha incrementado el nivel de alerta en los pasos fronterizos de Cúcuta ante el temor de una oleada masiva de desplazados o el ingreso de grupos irregulares venezolanos.

Brasil (Roraima): Se reporta el cierre preventivo de la frontera en Pacaraima para evitar el flujo descontrolado de civiles en medio del caos operativo en Caracas.