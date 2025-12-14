Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comunidad chilena residente en la ciudad de Río Gallegos, Argentina, acudió a las urnas en el Consulado para participar en el balotaje presidencial de Chile.

Esta segunda vuelta fue particularmente polarizada, enfrentando a dos figuras que representan los extremos del espectro político: Jeannette Jara del Partido Comunista y José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano.

El padrón electoral habilitado en Río Gallegos registró 604 personas inscritas, quienes tuvieron la oportunidad de emitir su voto en las dos únicas mesas habilitadas para la circunscripción consular.

El voto de los ciudadanos que viven en el exterior. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Participación

Pese a la baja participación observada en las elecciones primarias, solo el 10% de los empadronados votó, la expectativa de concurrencia para la jornada de balotaje fue significativamente mayor.

De acuerdo a lo proyectado por los delegados electorales a La Opinión Austral, se estimó que la asistencia podría alcanzar entre un 30% y un 40% del total de electores.

De hecho, faltando tres horas para el cierre del comicio, la jornada se desarrolló con una “buena concurrencia de gente”, sugiriendo un repunte en el interés de la diáspora chilena en esta crucial elección. Una vez finalizada la votación, los resultados obtenidos en el Consulado de Río Gallegos serán trasladados para ser integrados al cómputo final del Sistema Electoral Nacional de Chile.

De esta manera, los dos candidatos compiten por ser el Jefe de Estado durante el periodo 2026-2030.

Cabe recordar que en los resultados de la primera vuelta, el último 16 de noviembre, Jara (apoyada por el oficialismo) se impuso por un estrecho margen con el 26,8% de los votos, seguida de cerca por Kast, quien obtuvo el 23,9% de las preferencias.