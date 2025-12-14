Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un violento ataque armado ocurrido este domingo en la playa de Bondi Beach, uno de los destinos turísticos más concurridos de Sídney en Australia, dejó al menos 11 personas muertas y más de una decena de heridos, en lo que las autoridades investigan como un posible atentado terrorista de carácter antisemita.

La Policía de Nueva Gales del Sur confirmó que dos hombres armados abrieron fuego contra un lugar público durante la mañana, provocando escenas de pánico y caos entre los presentes. El balance oficial indica que nueve civiles perdieron la vida, a los que se suma uno de los atacantes, abatido por las fuerzas de seguridad. El segundo sospechoso fue detenido en estado crítico tras un operativo policial.

Además, se reportaron 17 personas heridas, entre ellas dos agentes de policía que resultaron lesionados durante el enfrentamiento.

Heroica acción: un civil desarmó a un terrorista en pleno ataque

En medio de la tragedia, un hecho llamó la atención a nivel internacional. Un civil logró desarmar a uno de los terroristas mientras éste disparaba con un arma larga contra los asistentes, muchos de ellos reunidos por la celebración judía de Hanukkah.

Un video difundido en redes sociales muestra cómo el hombre se aproxima sigilosamente por detrás del agresor, lo inmoviliza y consigue quitarle el arma. Tras reducirlo, el civil levantó la mano para alertar a la policía, lo que sugiere que no tenía experiencia previa en el manejo de armas. El atacante logró huir momentáneamente antes de reencontrarse con su cómplice.

Uno de los atacantes de la masacre en Sydney

Operativo policial y objetos sospechosos

Las autoridades establecieron un amplio perímetro de seguridad en Bondi Beach para permitir el trabajo de los equipos especializados, que examinan varios objetos sospechosos encontrados en la zona. La Policía aclaró que, hasta el momento, no hay indicios de ataques relacionados en otras partes de Sídney.

Según el diario local The Australian, uno de los atacantes se encontraba atrincherado en un puente peatonal cercano. Cuando ambos sospechosos se reunieron en ese punto, los efectivos policiales dispararon proyectiles que causaron heridas de gravedad a uno de ellos, quien finalmente fue arrestado, mientras que su compañero fue abatido.

Un testigo identificado como Vlad aseguró que se escucharon más de 50 disparos en apenas cinco minutos, y describió la escena como devastadora, con “decenas de cuerpos” tendidos en el lugar.

Reacciones oficiales e impacto internacional

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, calificó lo ocurrido como “impactante y angustioso” y convocó de urgencia a su gabinete de seguridad nacional. “Las imágenes que llegan de Bondi son profundamente dolorosas”, expresó en un comunicado.

Si bien las autoridades australianas aún no confirmaron oficialmente la motivación del ataque, el presidente de Israel, Isaac Herzog, denunció un “vil ataque terrorista contra judíos que encendían las primeras velas de Janucá” en la playa.

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, vinculó el hecho con la reciente decisión del Gobierno australiano de reconocer al Estado palestino, afirmando que “las manos del Gobierno de Australia están manchadas con la sangre de los asesinados”.

Investigación en curso

La investigación continúa mientras el país permanece conmocionado por una de las peores masacres registradas en Australia en los últimos años. Las autoridades prometieron esclarecer los hechos y determinar si se trató de un ataque terrorista motivado por odio religioso.