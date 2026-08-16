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Una historia de amor a distancia tuvo finalmente el encuentro que durante años parecía imposible. Sofía, una joven chilena, conoció en persona por primera vez a su novio uruguayo, Maximiliano, después de 17 años desde que se conocieron virtualmente. El emotivo momento ocurrió en el aeropuerto internacional de Santiago y quedó registrado ante las cámaras.

La historia se hizo conocida a partir de la participación de Sofía en el programa de juegos ¡Qué dice Chile!, donde contó cómo comenzó su particular relación. Ambos se conocieron en 2009, mientras participaban de un juego online, y desde entonces mantuvieron el contacto pese a vivir en países diferentes.

Durante varios años, el vínculo se sostuvo a través de mensajes y llamadas. Las videollamadas también les permitieron verse y conocerse cada vez más, aunque nunca habían podido compartir un encuentro cara a cara.

Aunque se conocían desde 2009, la relación sentimental comenzó recién en 2021, durante la pandemia de coronavirus. Las restricciones y el mayor tiempo disponible hicieron que pudieran conversar con más frecuencia y, con el paso de los meses, decidieron convertirse en pareja.

Así comenzó una relación a distancia entre Chile y Uruguay, marcada por las conversaciones telefónicas, los mensajes y las videollamadas.

El deseo de conocerse personalmente estuvo siempre presente, pero los planes se postergaron una y otra vez. Exámenes, compromisos laborales, problemas personales, la coordinación de las fechas y el costo de los pasajes hicieron que el esperado viaje nunca pudiera concretarse. “Siempre se posponía”, explicó Maximiliano después del encuentro, al recordar las dificultades que tuvieron durante todos esos años para organizar la visita.

El primer abrazo después de 18 años

Finalmente, la espera terminó en el aeropuerto de Santiago. Sofía aguardaba frente a la zona de arribos internacionales mientras las cámaras registraban sus nervios y la expectativa por conocer físicamente a la persona con la que había compartido tantos años de su vida.

“Estoy conflictuada en qué voy a hacer cuando lo vea, cuando por primera vez lo pueda tocar. Estoy nerviosa y emocionada al mismo tiempo”, había expresado.

Cuando Maximiliano apareció entre los pasajeros, ambos caminaron uno hacia el otro y finalmente se abrazaron durante varios segundos. Después sonrieron, intercambiaron algunas palabras y comenzaron a conversar, esta vez sin una pantalla de por medio.

Para los dos, aquel abrazo representó el final de una espera que se había extendido durante años.

“El paso más difícil ya está”

Después del encuentro, Maximiliano reconoció que todavía quedaban decisiones importantes por delante, pero consideró que habían logrado superar el obstáculo más difícil.

“Era algo que ya teníamos acordado hacer, y ahora el paso más difícil ya está”, sostuvo.

La pareja tampoco ocultó que todavía deberá atravesar nuevas etapas para definir cómo continuará la relación y si en algún momento podrán vivir en la misma ciudad.

Sofía y Maximiliano se conocieron a través de un juego en línea hace 17 años. Foto captura de video: ¡Qué dice Chile!

Además, Sofía agradeció a Martín Cárcamo, conductor del programa, quien hizo posible que Maximiliano viajara para concretar el esperado encuentro.

“Cuando él me dio la oportunidad yo estaba muy feliz, no lo podía creer”, contó la joven, visiblemente emocionada.

Martín Cárcamo recibió a la pareja en “¡Qué dice Chile!”

Lo primero que hizo Maximiliano al conocer a Martín fue darle un abrazo.

“Les quiero agradecer que hayan venido al programa. No les quiero quitar tiempo porque los minutos de ustedes son preciosos, hoy más que nunca, y agradecer a ti por la confianza de contar tu historia. Chile es un país lleno de amor… Espero que vengas seguido y tú también puedas ir a Uruguay. Lo más importante es que puedan concretar su amor y el día de mañana estar juntos, ya sea en Uruguay o Chile, y formar su propia familia”, fue el mensaje de Martín Cárcamo al recibir a la linda pareja.

Martín Cárcamo cumplió el sueño de la participante de ¡Qué dice Chile!

Las imágenes del reencuentro fueron difundidas posteriormente en redes sociales y alcanzaron más de dos millones de reproducciones. Miles de usuarios reaccionaron al abrazo y destacaron la perseverancia de la pareja, que logró mantener un vínculo sentimental durante años pese a la distancia.

Así, después de casi dos décadas de conocerse, Sofía y Maximiliano finalmente pudieron verse, abrazarse y comenzar una nueva etapa de su historia de amor lejos de las pantallas.