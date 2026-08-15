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Un fuerte sismo sacudió durante la madrugada de este sábado el sur de España y generó momentos de tensión entre los habitantes de Granada y localidades cercanas. El movimiento fue registrado inicialmente con una magnitud de 5,2 por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), aunque el enfoque de los primeros reportes locales lo situó en torno a 5,5.

El epicentro se ubicó aproximadamente un kilómetro al suroeste de Otura, en las proximidades de Granada, y el fenómeno tuvo una profundidad de unos 10 kilómetros.

La intensidad del movimiento provocó daños materiales en diferentes puntos del área metropolitana. Se registraron desprendimientos, caída de elementos de fachadas y tejados y derrumbes de mampostería que afectaron incluso a algunos vehículos estacionados en las calles.

Pese a la magnitud del episodio y al temor generado entre los habitantes, las autoridades informaron que no hubo víctimas fatales ni heridos de gravedad.

Sismo en Granada: destrozos, fachadas dañadas y autos afectados

El terremoto se produjo a la 1.04 de la madrugada, hora local, cuando gran parte de la población se encontraba descansando.

La cercanía del epicentro con zonas densamente pobladas hizo que el movimiento fuera percibido con fuerza en Granada y en distintas localidades del área metropolitana.

En las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales después del temblor se observaron vehículos dañados por el desprendimiento de mampostería de viviendas. También se difundieron registros en los que se podía observar cómo se movían elementos de señalización ubicados en la vía pública.

Los principales daños se concentraron en fachadas, tejados y otros elementos de edificios. En Armilla también se reportaron daños materiales como consecuencia del movimiento telúrico.

Las autoridades realizaron inspecciones en los sectores afectados para determinar el estado de las construcciones y descartar riesgos para los vecinos.

El epicentro del terremoto estuvo cerca de Otura

Según los datos del USGS, el epicentro del sismo estuvo localizado un kilómetro al suroeste de Otura, en la provincia de Granada.

El organismo estadounidense estableció una profundidad de 10 kilómetros para el movimiento, un dato relevante para determinar la intensidad con la que una sacudida puede sentirse en superficie.

Los especialistas del Instituto Geográfico Nacional (IGN) consideraron que se trató de un movimiento significativo en términos relativos.

El temblor fue percibido no solamente en Granada capital y su área metropolitana, sino también en diferentes localidades de la provincia.

Entre los municipios donde se sintió estuvieron Las Gabias y Churriana de la Vega. Además, los efectos del sismo llegaron a otras zonas de Andalucía, entre ellas Málaga, Motril y Almuñécar.

Miles de personas salieron a la calle por temor a nuevas réplicas

El terremoto generó escenas de preocupación especialmente por la posibilidad de que se produjeran nuevos movimientos.

Miles de personas que se despertaron durante el temblor decidieron salir de sus viviendas y permanecer en la calle como medida preventiva.

El temor estuvo relacionado principalmente con la posibilidad de nuevas réplicas y con los ruidos provocados por la caída de objetos y elementos de las construcciones.

Uno de los videos que más repercusión tuvo en redes sociales fue registrado por el streamer Francisco de Borja, conocido como Sasel, quien se encontraba realizando una transmisión en vivo cuando comenzó el terremoto.

Mientras el movimiento continuaba, se escuchaban objetos que caían dentro de su vivienda.

En medio de la transmisión, el streamer reaccionó ante la intensidad de la sacudida y expresó: “Terremoto, terremoto… Y todavía dura”.

Una vez que el movimiento comenzó a disminuir, preguntó a quienes estaban con él: “¿Están bien?”.

Después de comprobar que su familia no había sufrido daños, se quitó los auriculares y permaneció unos instantes visiblemente conmocionado por lo ocurrido.

Granada activó el plan de emergencia sísmica

La Junta de Andalucía activó la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico debido a las características del terremoto.

La decisión fue comunicada por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

El movimiento generó más de 80 llamadas al servicio de emergencias de Andalucía, según los reportes difundidos después del episodio.

Granada fue la provincia donde el terremoto se percibió en mayor cantidad de municipios. Según los datos difundidos por las autoridades, el movimiento fue sentido en 191 localidades.

Málaga quedó en segundo lugar, con habitantes de hasta 66 municipios que percibieron el temblor. Las localidades afectadas incluyeron sectores de la costa oriental y occidental, además de zonas del interior de la provincia.

El sismo fue el quinto registrado en Granada en 24 horas

La preocupación entre los habitantes de Granada se incrementó debido a la actividad sísmica registrada durante las horas previas.

Según las estadísticas del Instituto Geográfico Nacional, el terremoto de la madrugada fue el quinto movimiento registrado en la provincia durante las últimas 24 horas.

Los sismos anteriores tuvieron epicentros en distintas localidades de la provincia, entre ellas Ogíjares, La Zubia, Otura, Gójar, Churriana de la Vega, Armilla y Alhendín.

Los movimientos previos fueron de menor magnitud, con registros que oscilaron entre 1,6 y 2,6.

Uno de los temblores anteriores que generó mayor percepción entre los habitantes fue un sismo de magnitud 3,7 con epicentro en La Zubia, ocurrido durante la tarde del viernes.

Ese movimiento también fue sentido en Granada capital y en diferentes sectores del área metropolitana.

La sucesión de movimientos sísmicos volvió a instalar la preocupación sobre la actividad tectónica en una provincia que se encuentra entre las zonas con mayor riesgo sísmico de España.

No hubo muertos ni heridos graves

A pesar de los daños materiales, el Ayuntamiento de Granada confirmó que no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad como consecuencia del terremoto.

Los primeros relevamientos determinaron que los principales daños se produjeron en fachadas y elementos exteriores de los edificios.

Las autoridades señalaron que, de acuerdo con las evaluaciones iniciales, esos daños no representaban un riesgo inmediato para la integridad física de las personas.

Los equipos de emergencia continuaron revisando distintos puntos del área metropolitana para identificar posibles daños adicionales y garantizar la seguridad de los habitantes.

El operativo también permitió atender las numerosas consultas y llamados de vecinos que buscaban información sobre el estado de sus viviendas.

¿Por qué tiembla tanto en Granada?

La provincia de Granada es una de las áreas de España con mayor actividad sísmica debido a su ubicación geológica.

La región se encuentra en una zona de interacción entre las placas tectónicas africana y euroasiática, lo que genera movimientos sísmicos con distinta frecuencia e intensidad.

La mayoría de los terremotos registrados son de magnitud baja y no generan daños, pero los movimientos de mayor intensidad pueden sentirse ampliamente y provocar desprendimientos o daños en construcciones.

El sismo de este sábado volvió a poner en evidencia esa exposición, especialmente por tratarse de un movimiento ocurrido a poca profundidad y próximo a zonas urbanizadas.

La magnitud y la cercanía del epicentro explican, en buena medida, que el temblor haya sido percibido en una amplia superficie de Andalucía.

El terremoto de Indonesia dejó 38 muertos

El sismo registrado en España ocurrió el mismo día en que Indonesia enfrentó un terremoto de consecuencias mucho más graves.

En la isla de Flores, al este del archipiélago indonesio, un terremoto de magnitud 7,7 sacudió la región y dejó, hasta los primeros reportes, al menos 38 personas muertas.

Según el USGS, el movimiento tuvo una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros y su epicentro se ubicó a unos 68 kilómetros al norte de Ende.

El terremoto provocó derrumbes de viviendas y edificios y generó numerosas escenas de pánico.

También se registraron réplicas, algunas de ellas de magnitud superior a 5, mientras que las autoridades activaron inicialmente una alerta de tsunami.

Los organismos especializados solicitaron a los habitantes de las zonas costeras que se trasladaran hacia lugares elevados mientras se monitoreaba el comportamiento del mar.

Posteriormente, la alerta fue levantada al no detectarse variaciones significativas que representaran una amenaza de tsunami.

Los equipos de rescate continuaron trabajando entre los escombros para localizar sobrevivientes y determinar el alcance total de los daños.

Mientras Indonesia enfrenta las consecuencias de un terremoto de gran magnitud, en España las autoridades mantienen los protocolos de emergencia y realizan inspecciones en Granada y las localidades cercanas después del fuerte sismo que sacudió la región durante la madrugada.