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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que está “muy cerca” de alcanzar un acuerdo con Irán y señaló que, de concretarse, podría viajar a Pakistán.

Ante periodistas en los jardines de la Casa Blanca, sostuvo que la próxima ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán podría realizarse “probablemente, tal vez durante el fin de semana”.

Consultado sobre una eventual visita a Pakistán, donde el fin de semana pasado se desarrollaron negociaciones para ultimar un entendimiento, Trump respondió que está dispuesto a viajar.

“Yo iría a Pakistán. Sí, Pakistán ha sido genial. Podría ir, sí. Si el acuerdo se firma en Islamabad, podría ir”, dijo, en referencia a la ciudad capital.

“Será un acuerdo sin armas nucleares”

Remarcó que las próximas conversaciones presenciales acerca de Irán serán “probablemente, tal vez” este fin de semana, de acuerdo con reportes de CBS News, NBC News y CNN.

El mandatario agregó que “Irán quiere llegar a un acuerdo y estamos negociando muy bien con ellos. No puede haber armas nucleares… ese es un factor clave. Y están dispuestos a hacer cosas hoy que no estaban dispuestos a hacer hace dos meses”.

El republicano se mostró optimista y afirmó: “Parece muy probable que vayamos a alcanzar un acuerdo con Irán, y será un buen acuerdo. Será un acuerdo sin armas nucleares”. Además, insistió en varias oportunidades con que Irán aceptó no poseer armamento nuclear.

También sostuvo que Teherán “aceptó devolvernos el polvo nuclear que está muy profundo bajo tierra debido al ataque que hicimos con bombarderos B-2”, en aparente referencia al uranio enriquecido. “Así que tenemos mucho acuerdo con Irán”.

En cuanto al plazo para suspender el enriquecimiento de uranio iraní durante 20 años, respondió: “Tenemos una declaración, una muy contundente de que no tendrán, más allá de 20 años, que no tendrán armas nucleares”.

En otro tramo, el mandatario norteamericano indicó que, por ahora, no existen planes para levantar el bloqueo en los puertos iraníes: “Nos está yendo muy bien con el bloqueo. Es algo rutinario para nosotros (…) La marina es increíble, y creo que el bloqueo está funcionando muy bien”.

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