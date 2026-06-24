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Dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron este miércoles distintos estados de Venezuela y generaron momentos de tensión en Caracas, donde se registraron derrumbes de viviendas y daños en edificios. Los movimientos sísmicos ocurrieron con apenas un minuto de diferencia y fueron percibidos también en otras ciudades del país e incluso en Colombia.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el epicentro se ubicó al oeste de Morón, una población costera del estado Carabobo, a unos 168 kilómetros de Caracas. El primer sismo tuvo una profundidad de 13 kilómetros, mientras que el segundo se produjo a 10 kilómetros de profundidad y con epicentro a 16 kilómetros al suroeste de Morón.

Una de las principales ciudades afectadas por los dos terremotos fue la capital venezolana, Caracas. Ariana Cubillos – AP

Tras los terremotos, las autoridades venezolanas activaron los protocolos de emergencia y comenzaron las tareas de evaluación de daños y rescate.





Derrumbes, evacuaciones y pánico en Caracas tras los terremotos

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, confirmó que varias casas y edificios sufrieron daños estructurales y aseguró que se vivieron situaciones “alarmantes” en zonas como Altamira, uno de los sectores más concurridos de la capital venezolana.

“Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas se han desplomado”, afirmó Cabello, quien pidió a la población permanecer en espacios abiertos ante la posibilidad de nuevas réplicas.

Habitantes de Caracas salieron a las calles por temor a nuevos movimientos. En centros comerciales y oficinas se registraron evacuaciones masivas, mientras videos difundidos en redes sociales mostraron estanterías cayendo, objetos rompiéndose dentro de viviendas y estructuras con importantes grietas.

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, informó que hubo víctimas fatales, aunque aclaró que todavía no existía una cifra confirmada. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia durante una cadena nacional y anunció el despliegue de organismos de seguridad y protección civil.

Alerta por tsunami descartada y fuertes réplicas tras el sismo

Luego del primer terremoto, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso preventivo para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, aunque minutos después informó que la alerta había quedado sin efecto.

El USGS advirtió que, por la intensidad del movimiento, era posible que se registrara un alto número de víctimas. Los especialistas señalaron que los terremotos se encuentran entre los más fuertes ocurridos en Venezuela en más de un siglo, cerca de registros históricos como el terremoto de San Narciso de 1900, de magnitud 7,6, y el terremoto de Sucre de 2018, de magnitud 7,3.

Un ciudadano venezolano recorre las zonas afectadas en Caracas. Adrian Naranjo – AP

Dirigentes políticos venezolanos expresaron su solidaridad con la población. María Corina Machado publicó un mensaje de apoyo en redes sociales, mientras que Edmundo González Urrutia alertó sobre la incertidumbre por la falta de información inmediata sobre la situación de las familias afectadas.

Una familia se abraza en las afueras del estado de Carabobo. Pedro Mattey – AP

La falla de Boconó, el origen geológico bajo monitoreo

Los terremotos volvieron a poner la atención sobre la falla de Boconó, una extensa fractura geológica de unos 500 kilómetros que atraviesa el occidente de Venezuela.

Según especialistas, esta falla representa uno de los principales límites entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana. Se extiende desde la depresión del Táchira hasta el Mar Caribe, cerca de Morón, zona cercana al epicentro de los movimientos registrados.

La falla de Boconó es monitoreada de manera permanente por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) debido a su actividad y a su relación con terremotos históricos que causaron graves daños en la región.