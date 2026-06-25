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Venezuela atraviesa horas dramáticas tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país durante la noche del miércoles. Según el último reporte oficial, al menos 164 personas murieron y 971 resultaron heridas como consecuencia del desastre, mientras continúan intensas tareas de rescate en las zonas más afectadas.

La cifra fue confirmada este jueves por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien además decretó la emergencia nacional ante la magnitud de la tragedia. Las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas, ya que todavía hay personas desaparecidas y numerosas estructuras colapsadas.

Uno de los puntos más golpeados fue el estado de La Guaira, declarado “zona de desastre” por las autoridades luego de registrar severos daños materiales y múltiples derrumbes. En Caracas, la capital del país, también se reportaron edificios colapsados, importantes daños estructurales y la interrupción de servicios esenciales.

Además, el principal aeropuerto venezolano sufrió afectaciones que obligaron a restringir sus operaciones. Los daños también alcanzaron a los estados de Yaracuy, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, ampliando el alcance de la emergencia.

La primera noche después de la tragedia estuvo marcada por el miedo y la incertidumbre. Miles de personas permanecieron en las calles de Caracas por temor a nuevas réplicas. Muchas familias improvisaron refugios sobre el asfalto o decidieron pasar la madrugada dentro de sus vehículos para evitar riesgos.

En paralelo, hospitales y centros de salud trabajan al límite de su capacidad para asistir a cientos de heridos, mientras los equipos de rescate buscan contrarreloj sobrevivientes entre los escombros.

Ayuda internacional en marcha

En medio de la emergencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país está “listo y dispuesto” para asistir a Venezuela y ordenó coordinar una respuesta de emergencia.

“Los dos grandes terremotos que acaban de afectar al gran pueblo de Venezuela son enormes en escala y han dejado una devastadora cantidad de muertos”, expresó el mandatario a través de Truth Social.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó el envío de equipos de búsqueda y rescate, asistencia médica y ayuda humanitaria.

La ayuda estadounidense se suma a la ofrecida por más de una decena de países de América Latina, Europa y Asia, que pusieron a disposición recursos y personal especializado para colaborar con la emergencia.

El mensaje de Nicolás Maduro

El expresidente venezolano Nicolás Maduro, detenido en una cárcel de Nueva York desde enero, también se pronunció tras la tragedia mediante un mensaje difundido en redes sociales.

“Pueblo amado de Venezuela: ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra Patria, Cilia y yo elevamos nuestras oraciones por cada familia afectada”, escribió.

En su mensaje, también llamó a la “máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción” para afrontar la emergencia y respaldar el trabajo de rescatistas, bomberos y personal sanitario.

Dramáticos testimonios de sobrevivientes

Con el correr de las horas comenzaron a conocerse testimonios desgarradores de sobrevivientes que lograron salir con vida del colapso de viviendas y edificios.

Una de las sobrevivientes describió la escena como “una película de terror”, al recordar el momento en que comenzaron los movimientos sísmicos y decenas de construcciones se vinieron abajo en cuestión de segundos.

En redes sociales también circularon impactantes videos registrados por vecinos, donde se observan escenas de desesperación, edificios convertidos en escombros y personas intentando rescatar a familiares atrapados antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Mientras tanto, Venezuela continúa en estado de máxima alerta, con miles de familias afectadas y una carrera contrarreloj para encontrar sobrevivientes.