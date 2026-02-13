Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El martes 17 de febrero de 2026 el cielo ofrecerá uno de los fenómenos más llamativos del año: un eclipse solar anular, popularmente llamado “anillo de fuego”. Será el primero del calendario astronómico y su observación dependerá estrictamente de la ubicación geográfica.

A diferencia de un eclipse total, en esta ocasión la Luna no cubrirá por completo el disco solar. Al alinearse entre la Tierra y el Sol, nuestro satélite se encontrará en un punto de su órbita en el que aparenta ser apenas más pequeño que la estrella.

Esa mínima diferencia —cercana al 1 % en el diámetro aparente— permitirá que quede visible un aro luminoso alrededor del centro oscuro, formando la característica circunferencia brillante.

Durante el punto máximo, la fase de anularidad se extenderá por poco más de dos minutos. No habrá oscuridad plena, sino una disminución marcada de la luz natural con un borde intensamente resplandeciente.

Dónde podrá observarse

La franja principal del fenómeno atravesará un corredor estrecho sobre zonas remotas de la Antártida y el océano circundante. Esto implica que la anularidad completa solo podrá apreciarse en áreas prácticamente deshabitadas.

En regiones con mayor concentración urbana se verá como eclipse parcial. Entre los puntos con visibilidad parcial figuran:

Sectores del sur de África , poco después del amanecer.

, poco después del amanecer. El extremo sur de Sudamérica , cerca del atardecer.

, cerca del atardecer. Gran parte del territorio antártico , con un oscurecimiento considerable.

, con un oscurecimiento considerable. En ciudades como Ciudad del Cabo o Punta Arenas, el porcentaje de cobertura solar será acotado, aunque suficiente para percibir una merma en la claridad del ambiente.

En qué partes de Argentina podrá verse

En territorio argentino el espectáculo se manifestará de forma parcial, con mayor intensidad en el extremo sur. Localidades como Ushuaia estarán entre los puntos con mejor perspectiva, aunque sin alcanzar el efecto completo del “anillo”.

En el país, el episodio se desarrollará durante la mañana del martes 17 de febrero. Las instancias previstas serán las siguientes: el inicio parcial está pautado para las 06:56; la etapa anular comenzará a las 08:42; el punto de mayor ocultamiento llegará a las 09:12; la anularidad concluirá a las 09:41 y el cierre definitivo ocurrirá a las 11:27.

Cómo es este fenómeno astronómico

Los eclipses solares se producen cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Según la alineación y la distancia entre los tres cuerpos celestes, pueden clasificarse en totales, parciales o anulares.

En el caso total, el disco solar queda completamente cubierto; en el parcial, solo una porción resulta oculta; en el anular, el satélite tapa el centro y deja visible un anillo brillante. El episodio de febrero integrará el ciclo astronómico Saros 121, una secuencia que agrupa eclipses de características similares a lo largo de varios siglos.

Debido a que la trayectoria central se desarrollará en áreas geográficamente aisladas, no se anticipan grandes despliegues de observación pública. La lejanía de la franja de anularidad dificulta la instalación de equipos y la organización de eventos masivos.

Con una duración breve y una visibilidad restringida, el “anillo de fuego” volverá a demostrar que el cielo todavía guarda escenas extraordinarias para quienes estén en el lugar y momento precisos.