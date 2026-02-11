Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El actor estadounidense James Van Der Beek, recordado mundialmente por su papel protagónico en Dawson’s Creek, murió este miércoles 11 de febrero a los 48 años. El intérprete enfrentaba un cáncer colorrectal en estadio 3, enfermedad contra la que batalló durante más de dos años.

La noticia fue informada en primera instancia por el portal TMZ, citando fuentes del Departamento Forense del condado de Travis. Minutos después, la familia confirmó oficialmente el fallecimiento a través de un emotivo mensaje publicado en la cuenta de Instagram del actor.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, expresaron sus deudos.

Hasta el momento no se brindaron mayores detalles sobre la causa específica del deceso, aunque el propio actor había hecho público su diagnóstico de cáncer en 2024.

Su lucha contra el cáncer y sus últimos meses

James Van Der Beek fue diagnosticado con cáncer colorrectal en agosto de 2023, luego de realizarse una colonoscopía de rutina. Sin embargo, decidió mantener la noticia en privado hasta noviembre de 2024, cuando reveló su situación en una entrevista exclusiva con la revista People.

En aquella conversación explicó que atravesaba un cáncer en estadio 3 y que estaba enfocado tanto en su tratamiento como en su familia.

“He estado lidiando en privado con este diagnóstico y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia”, declaró entonces.

“Hay razones para el optimismo y me siento bien”.

El actor relató que los primeros síntomas parecían menores. “Parecía ser solo un cambio en los hábitos intestinales. Pensé: probablemente necesito cambiar un poco mi dieta”, recordó. Sin embargo, tras la colonoscopía recibió el inesperado diagnóstico: “Mientras salía de la anestesia, el gastroenterólogo me dijo… es cáncer”.

Pese al duro tratamiento, Van Der Beek continuó trabajando y mantuvo presencia pública siempre que su salud se lo permitió. En 2025 organizó una venta solidaria de camisetas de Varsity Blues para financiar su tratamiento y colaborar con otros pacientes.

En diciembre brindó su última entrevista televisiva en el programa Today, donde afirmó sentirse “mucho, mucho mejor que hace un par de meses” y aseguró que la experiencia lo había obligado a desarrollar “paciencia, disciplina y fortaleza”.

En septiembre, problemas de salud le impidieron asistir a un reencuentro del elenco de Dawson’s Creek. Aunque no pudo estar presente físicamente, envió un mensaje grabado para los fanáticos. Su esposa, Kimberly, y sus seis hijos acudieron al evento en su representación.

El elenco de Dawson’s Creek conformado por Katie Holmes, Joshua Jackson y Michelle Williams se reencontraron en un evento a beneficio para ayudar a James Van Der Beek.

Entre sus proyectos más recientes figuraban su participación en la serie Overcompensating y su incorporación al elenco de Elle, la precuela de Legalmente rubia, cuyo estreno estaba previsto para este año.

Su última publicación en redes sociales fue el 25 de enero, cuando dedicó un saludo de cumpleaños a su hija Annabel y a su padre.

James Van Der Beek y su legado en cine y televisión

James Van Der Beek inició su carrera en el teatro durante la secundaria, participando en producciones escolares y montajes off-Broadway. Su gran salto llegó en 1997, cuando fue elegido para interpretar a Dawson Leery en Dawson’s Creek, serie creada por Kevin Williamson.

Durante seis temporadas (1998-2003), el personaje del joven cinéfilo y sensible marcó a toda una generación y convirtió al actor en uno de los rostros más reconocidos de la televisión juvenil de los años noventa. La serie también impulsó las carreras de Katie Holmes, Joshua Jackson y Michelle Williams.

En paralelo, desarrolló una carrera cinematográfica con títulos como:

Varsity Blues (1999), por la que ganó un MTV Movie Award

The Rules of Attraction

Scary Movie

También mostró su faceta cómica interpretándose a sí mismo en Don’t Trust the B—- in Apt. 23.

A lo largo de los años participó en producciones como Criminal Minds, How I Met Your Mother, One Tree Hill, Pose, CSI: Cyber y puso voz a un personaje recurrente en la serie animada Vampirina. Además, fue concursante en Dancing With the Stars y en 2025 participó en The Masked Singer.

En el plano personal, James Van Der Beek estuvo casado con la actriz Heather McComb hasta 2010. Ese mismo año contrajo matrimonio con Kimberly Brook, con quien formó una familia numerosa. Juntos tuvieron seis hijos: Olivia, Annabel, Emilia, Gwendolyn, Joshua y Jeremiah.

La muerte de James Van Der Beek deja un profundo vacío en la industria del entretenimiento y en millones de fanáticos que crecieron viendo Dawson’s Creek. Su legado, tanto artístico como humano, perdurará en la memoria de varias generaciones.