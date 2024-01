Ecuador defiende venta de armas rusas "no operativas" a EEUU a pesar de las advertencias de Moscú

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, defendió la decisión de su país de venderle a Estados Unidos armamentos de origen ruso, que no están operativos, a cambio de recibir equipamiento para las fuerzas de seguridad ecuatorianas, a pesar de que Moscú le advirtió a Quito semanas atrás que se abstuviera de realizar esta operación.

"Justamente, una de las formas de cooperar es que el equipamiento que no está operativo se lo pueda entregar (a Estados Unidos), a cambio de recibir un equipamiento que esté operativo y que atienda las necesidades actuales que tiene el Ecuador en materia de seguridad", manifestó la canciller en entrevista con la televisora local Teleamazonas, citada por la agencia Sputnilk.

La funcionaria señaló que también se le comunicó al embajador ruso en Ecuador, Vladimir Sprinchan, que es un derecho que tiene el país de intercambiar ese equipamiento.

Ya en la víspera, la ministra afirmó que esta decisión de Ecuador "no viola ninguna normativa" y "no es ilegal".

El último 11 de este mes, cuando la creciente situación de violencia en Ecuador derivó en la ampliación del "conflicto armado interno" por parte del presidente Daniel Noboa, Rusia le transmitió al país andino su posición de que "los estadounidenses no necesitan ese equipo, más aún cuando se le llama chatarra", dijo Sprinchan a la televisión rusa.

Y agregó que su país consideraría esta transferencia de armamento como "un paso poco amistoso" y luego fue más allá al señalar que este paso constituye una "violación de la postura de neutralidad", declarada con anterioridad por Noboa.

El lunes de esta semana aterrizó en Guayaquil un avión ucraniano An-124 con ayuda militar del Gobierno estadounidense, que ofreció su cooperación con Ecuador a raíz de la crisis de seguridad.

Según un comunicado de Washington, la aeronave llevó al país sudamericano 20.000 chalecos antibalas para colaborar con la lucha contra el crimen organizado transnacional.

La ayuda estadounidense contempla, además, la donación de un millón de dólares en equipamiento de seguridad, incluidas ambulancias y vehículos para el apoyo logístico. (Télam)