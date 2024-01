Ejército de Ecuador intervino 10 cárceles durante el estado de excepción

(Agrega con información de intervención en cárceles)

El Ejército de Ecuador intervino una decena de cárceles sin que se hayan generado "inconvenientes de violencia" para secuestrar armas, municiones y explosivos desde que la semana pasada se estableció el estado de excepción por parte del gobierno, que declaró "conflicto armado interno" ante el aumento de la violencia por la actividad de los grupos narco y bandas criminales.

"Han sido intervenidos 10 centros de privación de libertad; no hemos tenido ningún inconveniente de violencia para dicha intervención", anunció el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, en un mensaje difundido hoy en cuenta de la red social X (ex Twitter) de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.

Vela indicó que a ello se suma la liberación de 178 rehenes, entre ellos guardias penitenciarios y personal administrativo, de varios penales del país.

"Sin embargo, las Fuerzas Armadas mantienen el ritmo operacional y estamos realizando intervenciones en las cárceles para conseguir armas, municiones y explosivos y sustancias sujetas a fiscalización que puedan estar dentro de estos centros de privación", sostuvo, según detalló la agencia de noticias Sputnik.

Asimismo, Vela informó este viernes de la militarización de los puertos durante el estado de excepción.

"Hemos militarizado puertos, hemos brindado mayor seguridad a los aeropuertos. La militarización de los puertos es a cargo de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, cumpliendo con diferentes convenios internacionales", indicó en X, tras una reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado de Ecuador (Cosepe).

Las Fuerzas Armadas informaron además que entre el 9 y el 19 de enero de 2024 un total de 2.369 personas fueron detenidas, 158 por cargos de "terrorismo", mientras que 11 policías fueron liberados y hasta 32 presos fueron "recapturados".

A su vez, al menos cinco miembros de bandas criminales fueron abatidos y dos policías murieron "en cumplimiento de su deber", mientras que se llevaron a cabo 72 operaciones contra grupos narcotraficantes, donde fueron incautadas 885 armas de fuego.

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, saludó el trabajo realizado, y consideró que ha permitido reducir el número de muertes violentas diarias y tomar el control de las prisiones, y señaló que ello se debe a un "liderazgo estratégico y valiente del presidente, Daniel Noboa".

En ese sentido, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, indicó hoy que el número de muertes violentas diarias se redujo de 28 a 6.

"En cuestión de 40 días se ha logrado más que en dos gobiernos previos, que no supieron hacer nada y descuartizaron al Ecuador", aseveró en la red social X.

La pasada semana, Noboa decretó el estado de excepción y ordenó el despliegue de los militares, después de que se produjeran diversos incidentes en varias cárceles del país, con el secuestro y asesinato de funcionarios, además de la fuga de uno de los principales jefes criminales del país, José Adolfo Macias Villamar, alias Fito, quien cumplía 34 años de cárcel por asesinato y narcotráfico.

Tras ese suceso, se registraron quema de autos, detonaciones y hechos violentos que dejaron al menos 14 muertos, dos de ellos policías.

La situación conmocionó al país cuando el 9 de enero, un grupo de encapuchados irrumpió en una transmisión en vivo de un canal televisión en la ciudad de Guayaquil, en el sureste del país, mostrando y apuntando al personal con armas.

En el marco de la violencia que se registra en el país, el miércoles pasado fue asesinado el fiscal César Suárez, que tenía a su cargo varias causas contra grupos del narcotráfico e investigaba el copamiento al canal de televisión.

La Justicia dictó ayer prisión preventiva contra dos sospechosos del crimen, probables miembros de la banda criminal Los Chone Killers. (Télam)