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La muerte de Sam Neill, el actor que inmortalizó al Dr. Alan Grant en Jurassic Park, conmovió a la industria cinematográfica y a millones de fanáticos en todo el mundo. Tras confirmarse su fallecimiento a los 78 años, figuras que compartieron con él algunos de los momentos más emblemáticos de su carrera le dedicaron emotivos mensajes de despedida.

Entre los homenajes más sentidos estuvieron los de Steven Spielberg, director de Jurassic Park, y Laura Dern, su compañera de elenco en la histórica saga de dinosaurios.

Steven Spielberg recordó a Sam Neill: “Siempre conservaremos nuestra familia Jurassic”

Steven Spielberg fue uno de los primeros en expresar públicamente su tristeza por la partida del actor. En un comunicado difundido por Variety, el cineasta recordó cómo descubrió el talento de Neill y destacó la calidad humana que lo convirtió en una pieza fundamental de la franquicia.

“Les guardo un profundo agradecimiento a Roger Donaldson, Gillian Armstrong, Graham Baker y Phillip Noyce por elegir a Sam Neill para aquellos papeles en los que brilló con tanta intensidad; gracias a ellos me fijé en él y terminó interpretando al Dr. Alan Grant en Jurassic Park“, señaló Spielberg.

El director también recordó uno de los rasgos más entrañables del personaje y cómo contrastaba con la personalidad del actor.

“Sam fue una persona excepcionalmente colaboradora. Para él supuso un verdadero esfuerzo interpretar a un personaje que veía a los niños como seres desordenados y malolientes, ya que eso era todo lo opuesto al padre cariñoso que él era con sus propios hijos”, expresó.

Finalmente, Spielberg dejó una de las frases más emotivas del homenaje.

“Disfruté muchísimo rodando todas las películas de Jurassic con él. Junto a Laura Dern y Jeff Goldblum, siempre conservaremos nuestra familia Jurassic; Sam jamás será olvidado, ni por nosotros ni por sus millones de seguidores en todo el mundo”.

En la primera entrega de Jurassic Park, estrenada en 1993, el Dr. Alan Grant se mostraba incómodo con los niños, aunque a lo largo de la historia terminaba desarrollando un fuerte vínculo con Tim y Lex, los nietos de John Hammond.

Laura Dern: “Te amaré por siempre, Dr. Alan Grant”

La actriz Laura Dern, quien interpretó a la Dra. Ellie Sattler y compartió pantalla con Neill en varias películas de la saga, también publicó un emotivo mensaje para despedir a quien definió como uno de sus amigos más cercanos.

“Sam fue mi querido amigo de toda la vida. Me demostró la profundidad de la lealtad, la protección y el amor, siempre con un ingenio sutil. Era un caballero auténtico y noble, el galán de mis sueños. Te amaré por siempre, Dr. Alan Grant”, escribió.

Las palabras de Dern rápidamente se viralizaron entre los fanáticos de la franquicia, que recordaron la química que ambos actores mantuvieron en pantalla durante más de tres décadas.

Colin Trevorrow y otras figuras de Hollywood también homenajearon a Sam Neill

Los tributos continuaron con mensajes de colegas que compartieron proyectos con el actor a lo largo de su extensa trayectoria.

El director Colin Trevorrow, responsable de Jurassic World: Dominion, destacó el legado artístico y humano de Neill.

“Sam Neill era un hombre de gran profundidad espiritual y una hermosa personalidad. Fue un amigo y colaborador en momentos difíciles, y su fortaleza nos dio fuerzas a todos. Lo recordaré por su serenidad, su amor por el vino y la calma y seguridad que aportaba a sus personajes. No todos los días se tiene la oportunidad de entablar amistad con una leyenda. Eternamente agradecido”, expresó.

La actriz Toni Collette también compartió un sentido mensaje.

“Te quiero, querido Sam. Eres un héroe. Una leyenda. Un encanto. Nuestro gran amigo. Ya te extrañamos muchísimo. Descansa en paz dondequiera que estés”.

Por su parte, Cary Elwes recordó el privilegio de haber trabajado junto a Neill.

“Era todo lo que uno esperaba que fuera: amable, sabio, compasivo, generoso, divertido e inmensamente talentoso. Quienes tuvimos la fortuna de compartir tiempo con él somos mejores personas gracias a ello. Buen viaje, Sam. Que los ángeles guíen tu camino”.

A los homenajes también se sumó Richard E. Grant, quien destacó la calidad humana del actor.

“Conocía a Sam Neill desde hacía tres décadas y por fin trabajé con él en Palm Beach en 2018. Un oficial y un caballero en el sentido más auténtico de la palabra. Me guió y me ayudó a superar una etapa muy difícil de mi vida. Que tengas buen viaje, buen hombre”.

El legado de Sam Neill trasciende Jurassic Park

La muerte de Sam Neill deja un profundo vacío en el cine internacional. Con una carrera de más de cinco décadas y más de 150 producciones, el actor construyó una trayectoria marcada por personajes memorables y una reconocida calidez fuera de la pantalla.

Sin embargo, será su interpretación del Dr. Alan Grant en Jurassic Park la que permanecerá como uno de los grandes íconos de la historia del cine. Los mensajes de Steven Spielberg, Laura Dern y el resto de sus colegas reflejan el cariño, el respeto y la admiración que supo ganarse dentro y fuera de los estudios de filmación.