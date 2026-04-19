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El Papa León XIV aseguró que “no le interesa en absoluto” entablar un debate con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de las tensiones por la guerra en Irán.

La declaración fue realizada el día sábado, a bordo del avión papal, desde Camerún hacia Angola. En la tercera etapa de su gira por África, el pontífice insistió en que su mensaje no tiene como objetivo confrontar con líderes políticos, sino transmitir un llamado global a la paz basado en el Evangelio.

En ese sentido, remarcó que sus discursos ya estaban preparados con anterioridad y no constituyen una respuesta directa a las críticas que recibió desde Washington.

El líder de la Iglesia también señaló:”Se ha difundido cierta narrativa, no del todo exacta, debido a la situación política creada cuando, el primer día del viaje, el presidente de los Estados Unidos hizo algunas declaraciones sobre mí”.

El Papa León XIV firme en su mensaje de paz mientras recorre África

El origen del conflicto con Estados Unidos

El conflicto se desató cuando el Santo Padre sostuvo que el mundo está siendo “asolado por un puñado de tiranos“. Desde entonces, Trump lanzó duras críticas contra el líder religioso, a quien acusó de tener una postura débil en materia de seguridad y política exterior.

Por la mala reacción que tuvieron el alcance de sus palabras, el Santo Padre aclaró: “No deben interpretarse como si estuviera tratando de debatir de nuevo (…) es algo que no me interesa en absoluto”.

En ese sentido, el Papa insiste en que mientras que el presidente y el vicepresidente de Estados Unidos continuaron escalando la tensión, el asunto ya estaba cerrado desde el primer día. Además, cuestionó las interpretaciones posteriores y explicó: “Gran parte de lo que se ha escrito desde entonces no es más que un comentario sobre otro comentario, en un intento de interpretar lo que se dijo”. A los fines de desacelerar la tensión, mencionó: “Un ejemplo es el importante discurso pronunciado en el Encuentro de oración por la paz, el 16 de abril. Ese discurso se había preparado dos semanas antes, mucho antes de que el presidente comentara sobre mí y sobre el mensaje de paz que estoy promoviendo”.

El enfrentamiento se enmarca en un conflicto diplomático más amplio entre la Casa Blanca y el Vaticano, que se profundizó durante 2026 a raíz de las diferencias sobre el uso de la fuerza y el rol de la religión en los conflictos internacionales.

Un mensaje centrado en la paz y el Evangelio

Lejos de escalar la disputa, León XIV reiteró que su rol es pastoral y no político. En esa línea, enfatizó que continuará proclamando la paz, incluso frente a las críticas o presiones de gobiernos.

El pontífice también dejó en claro que no teme las reacciones de la administración estadounidense y que seguirá alzando la voz contra la guerra y cualquier justificación religiosa de la violencia.

Su postura se apoya en una línea doctrinal que rechaza el uso de la fuerza como herramienta habitual de la política internacional y promueve el diálogo como vía para resolver conflictos.

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