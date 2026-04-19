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El Papa León XIV aseguró que “no le interesa en absoluto” entablar un debate con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de las tensiones por la guerra en Irán.
La declaración fue realizada el día sábado, a bordo del avión papal, desde Camerún hacia Angola. En la tercera etapa de su gira por África, el pontífice insistió en que su mensaje no tiene como objetivo confrontar con líderes políticos, sino transmitir un llamado global a la paz basado en el Evangelio.
En ese sentido, remarcó que sus discursos ya estaban preparados con anterioridad y no constituyen una respuesta directa a las críticas que recibió desde Washington.
El líder de la Iglesia también señaló:”Se ha difundido cierta narrativa, no del todo exacta, debido a la situación política creada cuando, el primer día del viaje, el presidente de los Estados Unidos hizo algunas declaraciones sobre mí”.
El origen del conflicto con Estados Unidos
El conflicto se desató cuando el Santo Padre sostuvo que el mundo está siendo “asolado por un puñado de tiranos“. Desde entonces, Trump lanzó duras críticas contra el líder religioso, a quien acusó de tener una postura débil en materia de seguridad y política exterior.
Por la mala reacción que tuvieron el alcance de sus palabras, el Santo Padre aclaró: “No deben interpretarse como si estuviera tratando de debatir de nuevo (…) es algo que no me interesa en absoluto”.
El enfrentamiento se enmarca en un conflicto diplomático más amplio entre la Casa Blanca y el Vaticano, que se profundizó durante 2026 a raíz de las diferencias sobre el uso de la fuerza y el rol de la religión en los conflictos internacionales.
Un mensaje centrado en la paz y el Evangelio
Lejos de escalar la disputa, León XIV reiteró que su rol es pastoral y no político. En esa línea, enfatizó que continuará proclamando la paz, incluso frente a las críticas o presiones de gobiernos.
El pontífice también dejó en claro que no teme las reacciones de la administración estadounidense y que seguirá alzando la voz contra la guerra y cualquier justificación religiosa de la violencia.
Su postura se apoya en una línea doctrinal que rechaza el uso de la fuerza como herramienta habitual de la política internacional y promueve el diálogo como vía para resolver conflictos.
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