El papa León XIV llegó a Perú y recordó su vínculo con el país: “Regreso también a mi patria” El pontífice inició una visita apostólica de seis días y fue recibido por miles de fieles en Lima. Durante su primer discurso ante las autoridades, recordó las décadas que vivió en territorio peruano, evocó la nacionalidad que obtuvo en 2015 y pidió justicia para los hechos dolorosos del pasado, fortalecer las instituciones y erradicar la violencia contra las mujeres.

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El papa León XIV llegó a Perú este miércoles 11 de noviembre para iniciar una visita apostólica que se extenderá hasta el lunes 16 y que contempla actividades religiosas, encuentros con autoridades y reuniones con comunidades de distintas regiones. Su regreso al país, donde desarrolló gran parte de su trayectoria pastoral, estuvo acompañado por una multitud de fieles que se congregó en las calles de Lima para recibirlo.

El avión que trasladó al pontífice desde Argentina aterrizó en la Base Aérea del Grupo 8, en el Callao, alrededor de las 17.00. Allí fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori y representantes de distintas instituciones del Estado, además de delegaciones religiosas y niños que participaron de la ceremonia oficial.

El papa León XIV destacó que “regresó a su patria”, recibiendo los aplausos de los asistentes presentes en el Gran Teatro Nacional.

Tras los saludos protocolares, León XIV inició su recorrido hacia el centro de Lima. En uno de los primeros momentos de contacto con la población, se acercó a niños del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), a quienes saludó y bendijo antes de continuar su trayecto.

Posteriormente, abordó el papamóvil en los exteriores de la Basílica María Auxiliadora y recorrió distintas avenidas de la capital. A lo largo del camino, cientos de personas se ubicaron en las veredas, balcones y otros espacios para saludarlo con banderas peruanas y del Vaticano.

Según información difundida por el Vaticano, alrededor de tres millones de personas salieron a las calles de Lima para acompañar su llegada. El recorrido concluyó en el Palacio de Gobierno, donde el pontífice recibió los honores de Estado y participó de la ceremonia de bienvenida junto a la presidenta Fujimori.

Durante el acto oficial, León XIV entonó el Himno Nacional del Perú junto a un coro infantil. El gesto generó una reacción de emoción entre los presentes y volvió a poner de manifiesto el vínculo que mantiene con el país.

“Regreso también a mi patria”: el mensaje de León XIV sobre su vínculo con Perú

Uno de los momentos centrales de la primera jornada fue el encuentro con las autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, ubicado en el distrito de San Borja.

En su discurso, el papa recordó los años que vivió en Perú durante su misión pastoral y expresó su gratitud por las experiencias compartidas con las comunidades y las familias que lo recibieron.

“Este regreso tiene para mí un significado muy especial. Mi historia con el Perú comenzó mucho antes de que el Señor me confiara la Diócesis de Chiclayo. Durante décadas compartí la vida de su gente, escuché sus preocupaciones y aprendí de su fe”, expresó.

También evocó la hospitalidad de quienes le abrieron las puertas de sus hogares y compartieron con él sus costumbres y comidas tradicionales. Entre esos recuerdos mencionó al ceviche, una referencia que despertó la atención de los asistentes.

“Muchos me abrieron las puertas de sus casas, compartieron conmigo su mesa —y, por supuesto, algún buen ceviche— y me hicieron sentir uno de los suyos. Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria”, manifestó.

El pontífice también recordó que el 24 de agosto de 2015 obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización, cuando todavía era conocido como Robert Francis Prevost. Sobre ese momento, señaló que la ciudadanía formalizó un vínculo que se había construido durante años.

“En 2015 recibí la nacionalidad peruana. Aquel acto manifestó un vínculo que este pueblo había ido tejiendo en mi vida desde mucho antes. Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes”, sostuvo.

El pedido de León XIV a Keiko Fujimori por los hechos dolorosos del pasado

Durante el encuentro con las autoridades, León XIV también se refirió a los momentos difíciles que atravesó Perú y pidió que los acontecimientos del pasado sean abordados con justicia y sensibilidad.

“Los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad”, expresó ante la presidenta Keiko Fujimori y los representantes del Estado.

En ese sentido, consideró necesario reconocer las experiencias dolorosas que marcaron la historia del país y generar condiciones para avanzar hacia la concordia, con respeto por las distintas posiciones y vivencias de la población.

El papa también hizo referencia al funcionamiento de las instituciones democráticas y sostuvo que es necesario escuchar las opiniones diferentes para construir acuerdos. Remarcó que ninguna persona ni institución tiene todas las respuestas y destacó la importancia de la honestidad, la rectitud y la disposición al encuentro para fortalecer la confianza de la ciudadanía.

Además, pidió a los funcionarios que mantengan una escucha activa de las necesidades de la población, especialmente de las comunidades alejadas de los centros de poder. En un país donde se hablan numerosas lenguas, señaló que el Estado debe garantizar que todos puedan expresar sus demandas y ser escuchados.

El papa León XIV, realizó un conmovedor discurso.

El papa pidió erradicar la violencia contra las mujeres

Otro de los ejes de su primer mensaje estuvo relacionado con la situación de las mujeres peruanas. León XIV exhortó a las autoridades a garantizar condiciones para que puedan desarrollar sus capacidades, participar plenamente en sus comunidades y ejercer sus derechos sin sufrir violencia ni explotación.

“Que todas ellas puedan desarrollar libremente sus capacidades, participar plenamente en sus comunidades y vivir libres de violencia y de cualquier forma de explotación”, manifestó.

El pontífice también se refirió a la inseguridad y la violencia que afectan a las familias. En su intervención, planteó la necesidad de que la población pueda desarrollar sus actividades cotidianas sin temor, trabajar, cuidar a sus hijos y regresar a sus hogares con tranquilidad.

En otro tramo, recordó una reflexión de su antecesor, el papa Francisco, quien visitó Perú en 2018. Citó la exhortación apostólica Evangelii gaudium, en la que definió la política como una “altísima vocación” y una de las formas más valiosas de la caridad, por su orientación hacia el bien común.

Al finalizar el encuentro en el Gran Teatro Nacional, León XIV presenció una presentación de marinera y se trasladó hacia la Nunciatura Apostólica, ubicada en el distrito limeño de Jesús María, donde permanecerá durante distintas jornadas de su visita.

A su llegada, el papa salió al balcón para saludar a los fieles que lo esperaban en los alrededores y les impartió la bendición. En ese momento, agradeció el recibimiento y expresó: “¡He vuelto a casa!”.

Más de tres millones de personas, se acercaron a saludar al papa.

Cómo continúa la visita del papa León XIV en Perú

La agenda del pontífice continuará este jueves 12 de noviembre con distintas actividades en Lima. A las 9.30 participará de un encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal.

A las 10.20 asistirá a la celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral de Lima, junto a integrantes de la Iglesia. Posteriormente, a las 11.30, está previsto un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la Plaza de la Catedral.

Por la tarde, a las 18, encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional. La jornada concluirá con una cena junto a los obispos en la Nunciatura Apostólica.

La visita apostólica continuará durante los próximos días con actividades en distintas regiones del país. El cronograma contempla celebraciones eucarísticas en Lambayeque, Cajamarca y Pucallpa, además de una misa multitudinaria en Lima prevista para el lunes 16 de noviembre, fecha de finalización de su recorrido.