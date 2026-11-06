El papa León XIV llegó a Uruguay en la previa de su visita a la Argentina: seguilo minuto a minuto El Sumo Pontífice aterrizó este viernes en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, tras 13 horas y media de vuelo desde Roma. Fue recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, mientras cientos de fieles se congregaron en distintos puntos de Montevideo para darle la bienvenida. El domingo 8 de noviembre llegará a la Argentina.

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El papa León XIV llegó este viernes 6 de noviembre a Uruguay, en la primera escala de su gira apostólica por América Latina, que también incluirá visitas a la Argentina y Perú.

El avión de ITA Airways que trasladó al Sumo Pontífice aterrizó a las 16:20 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, ubicado a unos 20 kilómetros de Montevideo, diez minutos antes del horario previsto, luego de un vuelo de 13 horas y media desde Roma, Italia.

El arribo del Papa generó una fuerte expectativa en la capital uruguaya, donde cientos de fieles, vecinos y turistas se concentraron desde temprano para recibirlo. La emblemática Plaza Independencia se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro, con banderas, cánticos y muestras de devoción.

La llegada del papa León XIV a Uruguay: minuto a minuto

16:35 | León XIV descendió del avión y fue recibido por Yamandú Orsi

El Sumo Pontífice descendió de la aeronave y fue recibido en la pista por el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto a músicos de las Fuerzas Armadas.

“Encantado de estar aquí, muchas gracias”, expresó León XIV al saludar al mandatario uruguayo.

Por su parte, los músicos militares le dieron la bienvenida con un saludo: “¡Buenas tardes, su santidad!”.

17:30 | La bienvenida oficial en Plaza Independencia

La agenda contempla una ceremonia de bienvenida en Plaza Independencia, en el corazón de Montevideo. Será el primer acto público multitudinario del Pontífice en territorio uruguayo.

El lugar fue preparado con un escenario principal y la presencia de autoridades de la sociedad civil, delegaciones diplomáticas y representantes de distintas instituciones eclesiásticas.

Expectativa y fervor en las calles de Montevideo

Desde las primeras horas del día, cientos de fieles comenzaron a concentrarse en distintos puntos de la capital uruguaya para presenciar el paso del Papa.

La Plaza Independencia llena de gente que espera al papa Leon XIV. Foto: Nicolás Pereyra.

El epicentro de la convocatoria se ubicó en Plaza Independencia, donde familias enteras, vecinos y turistas aguardaron la llegada de León XIV con banderas de Uruguay y del Vaticano, además de remeras, gorras y pañuelos con la imagen del Sumo Pontífice.

También se registró una importante presencia de personas en las inmediaciones del aeropuerto y a lo largo del recorrido previsto para la comitiva papal.

Tras la recepción en Carrasco, el recorrido terrestre contempla el paso por avenida de las Américas, Rafael Barradas, la rambla montevideana, calle Paraguay y avenida 18 de Julio. Para garantizar la seguridad del traslado, las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo preventivo.

La agenda del Papa en Uruguay y su próxima llegada a la Argentina

La visita de León XIV a Uruguay se extenderá por menos de 48 horas e incluirá encuentros institucionales y actividades religiosas.

A las 18:15 está prevista una reunión privada con el presidente Yamandú Orsi en el Edificio José Artigas. El encuentro tendrá carácter institucional y abordará cuestiones sociales y de integración regional.

Posteriormente, el Pontífice se trasladará a la Catedral Metropolitana de Montevideo, donde participará de la celebración de las vísperas y brindará su primera homilía formal ante la comunidad eclesiástica uruguaya.

Durante el fin de semana también tiene previstas actividades en las localidades de Paysandú y Florida.

El domingo 8 de noviembre, León XIV viajará a la Argentina y tiene previsto arribar a las 16:30, en una visita que tendrá un significado especial: el propio Papa definió su paso por el país como un homenaje a Francisco, su antecesor, quien no pudo regresar a su tierra natal durante su pontificado.

Qué dijo el Papa antes de partir de Roma

Durante el vuelo hacia Uruguay, primera escala de su gira latinoamericana, León XIV dialogó con los 82 periodistas que integraban la comitiva y expresó su alegría por concretar el viaje.

“Estoy en bastante buen estado“, afirmó al ser consultado sobre su salud.

El Pontífice aseguró que estaba convencido de que la gira debía realizarse, pese a las dudas que habían surgido luego de la intervención pulmonar a la que fue sometido en el Hospital Gemelli de Roma.

Además, agradeció a su equipo médico y atribuyó su recuperación al trabajo de los profesionales y a un estilo de vida saludable. En ese contexto, sostuvo que la atención sanitaria “debería ser un derecho para todos”.

Con su llegada a Uruguay, León XIV puso en marcha una gira internacional que tendrá a la Argentina como uno de sus destinos centrales y que representa un momento de especial significado para la región.