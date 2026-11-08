Durante su visita a Uruguay, el papa León XIV desarrolló una intensa agenda que incluyó encuentros con autoridades, recorridas por sectores vulnerables, celebraciones religiosas y reuniones con fieles de distintas comunidades.

A lo largo de su estadía, transmitió mensajes centrados en la fe, la esperanza, la inclusión social y el compromiso con los más necesitados.

Tras completar sus últimas actividades en territorio uruguayo, el Pontífice se prepara para continuar su gira latinoamericana con destino a la Argentina, donde tiene previsto arribar este domingo 8 de noviembre, a las 16:30.

Domingo

15:53 |León XIV ya partió rumbo a la Argentina para iniciar su visita apostólica

León XIV dejó Montevideo y viaja hacia Buenos Aires, donde tiene previsto arribar este domingo, a las 16:30. Será recibido en Aeroparque y luego cumplirá una agenda institucional que incluirá un encuentro con el presidente Javier Milei.

León XIV le regaló un cáliz y un cuadro a la Iglesia uruguaya antes de viajar a la Argentina

El papa León XIV tuvo un gesto especial con la Iglesia uruguaya antes de partir hacia la Argentina: le regaló un cáliz y un cuadro.

Este domingo, en su última celebración religiosa en territorio uruguayo, León XIV encabezó una misa frente a la Catedral Basílica de Florida, donde se encuentra el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

10:25 | El papa León XIV celebra su última misa en Uruguay: “Hay que ponerse en camino”

El papa León XIV celebra su última misa en Uruguay antes de viajar a la Argentina. En la homilía les habló a padres y madres y les pidió que sigan rezando por sus hijos, y destacó: “Queridos padres y abuelos, los jóvenes necesitan verlos rezar, acercarse a los sacramentos, tratar con respeto a sus esposas, pedir perdón y vivir con honradez también cuando hacerlo exige sacrificios”.

El Pontífice se presenta frente al Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida. El Sumo Pontífice expresó su “gran entusiasmo” por la visita a Uruguay: “Vengo como peregrino para compartir la fe y el cariño con el que este pueblo admiró durante generaciones a la madre de Dios. Los abrazo con afecto y los encomiendo a la protección de María. No podemos esperar que quienes se alejaron vuelvan por sí solos. ¡Uruguay, hay que ponerse en camino!”.

El jefe de la Iglesia Católica manifestó: “Hay que entrar de nuevo en las casas, hay que acercarse a las personas, escuchar sus preguntas y llevarles a Cristo. Cada uno sabe hacia quién debe dar ese paso. Quizá un hijo, un amigo, un vecino, alguien que dejó de creer hace mucho tiempo porque nunca tuvo cerca a una persona que le hablara de Dios. Que la Reina del Cielo sostenga a quienes siguen sembrando la fe y nos enseñe a reconocer a Cristo en el pobre, en el enfermo y en quien está solo”.

En el último día de su visita a Uruguay, el Pontífice se trasladó al santuario de Nuestra Señora de los Treinta y Tres y recordó la historia de este grupo de hombres que, en 1825, mientras “luchaban por la libertad de esta tierra acudieron también a María para poner aquel comienzo bajo su protección”: “Aquel gesto nos recuerda que tampoco la historia de los pueblos se comprende del todo cuando se prescinde de Dios. Así, desde una de las horas fundacionales de la patria, Uruguay quedó íntimamente ligado a una Madre”.

Destacó que “desde entonces pasaron distintas generaciones, cambiaron las circunstancias e incluso la relación de muchos uruguayos con la fe”, en referencia a este país laico, donde los católicos representan alrededor del 36 % de la población, mientras que el 29 % se considera agnóstico o ateo. Elogió que “en tantos hogares fueron otras mujeres las que conservaron la fe y la entregaron a sus hijos”.

Expresó: “A todas esas mujeres quisiera hoy darles las gracias. Gracias por haber creído y por haber mantenido abierto en tantas familias un camino hacia Dios. Algunas pudieron hacerlo apoyadas en una tradición familiar que venía de lejos; otras tuvieron que sostener esa fe con mayor esfuerzo, quizá sin encontrar siempre comprensión o apoyo dentro de su propia casa”.

Lamentó que muchas de estas mujeres “enseñaron a rezar a sus hijos y hoy esos hijos ya no rezan. Iban juntos a misa y hace años que no entran en una iglesia. Hablaron a sus nietos de Dios y ahora no saben si aquellas palabras dejaron alguna huella. A veces se preguntan si hicieron algo mal o si todo aquello terminó perdiéndose”.

El papa citó a santa Mónica, la madre de san Agustín, “que también conoció ese dolor porque rezó durante años por un hijo que parecía cada vez más lejos de Dios y no dejó de confiar en la gracia”: “Aunque sus seres queridos parezcan lejos de Dios, sigan poniéndolos ante Él”.

Les pidió a los miembros de la Iglesia a sostener a las familias en esta tarea, “ejerciendo con generosidad su paternidad y maternidad espiritual, acompañando a quienes vacilan y ayudando a muchos a reencontrar el camino de Dios”: “No podemos esperar siempre a que quienes se alejaron vuelvan por sí solos. Uruguay: ¡hay que ponerse en camino! ¡Hay que entrar de nuevo en las casas, acercarse a las personas, escuchar sus preguntas y llevarles a Cristo!”.

Pidió rezar “por quienes tienen la responsabilidad de gobernar (a Uruguay) para que busquen con rectitud el bien de todos”, y “por las familias, por los jóvenes, por quienes sufren, por quienes se sienten lejos de Dios y por quienes necesitan volver a él y cambiar de vida”.

Sábado

20:38 | Misa del Papa en el Centenario de Montevideo

“Estar con ustedes esta noche me permite compartir una reflexión sobre algo que experimentan muchas comunidades cristianas: el avance de la secularización y de una indiferencia religiosa cada vez más extendida. En muchos lugares, la fe ha dejado de transmitirse con la naturalidad de generaciones anteriores y crece el número de quienes atraviesan buena parte de su vida sin una relación habitual con la Iglesia ni con la práctica religiosa”, señaló el papa durante su discurso.

Y amplió: “Cuando se pretende construir un mundo sin dios, se corre el riesgo de dejar también al hombre sin lugar“.

El cierre de su paso por Uruguay será este domingo 8 de noviembre, con una misa central a las 10:30 en la Plaza Asamblea de la ciudad de Florida. Luego continuará su gira latinoamericana rumbo a la Argentina.

19:56 | Los jóvenes le hablaron al papa León XIV

León XIV participó de una vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo, donde miles de fieles se reunieron para acompañarlo en la última actividad de su visita a Uruguay.

Durante el encuentro, jóvenes de distintas comunidades compartieron sus testimonios y experiencias de vida frente al Pontífice, en una celebración marcada por la fe y la esperanza.

Después de su encuentro con representantes del ámbito educativo en la Universidad Católica del Uruguay, León XIV arribó al Estadio Centenario de Montevideo, donde presidió una vigilia de oración que congregó a miles de fieles provenientes de distintos puntos del país y de la región.

La actividad formó parte de la agenda oficial del Pontífice en Uruguay y contempló diversos momentos de recogimiento espiritual, lecturas religiosas y espacios de reflexión comunitaria. Durante la ceremonia, además, León XIV dirigió un mensaje a los asistentes, en uno de los actos centrales de su visita al país.

18:22 | León XIV concluyó su visita al barrio Casavalle

Tras una recorrida y un contundente discurso sobre la exclusión social, el papa finalizó su visita al barrio montevideano de Casavalle.

18:12 | Un llamado a no mirar hacia otro lado

Durante su visita a Casavalle, uno de los sectores más postergados de Montevideo, León XIV pronunció un discurso de fuerte contenido social. Allí manifestó su preocupación por la violencia, la pobreza y las dificultades cotidianas que atraviesan las familias más vulnerables.

Ante los vecinos que se acercaron para escucharlo, advirtió sobre la situación de algunos niños uruguayos: “No podemos mirar hacia otro lado cuando sabemos que hay niños en Uruguay que dejan de ir a la escuela por miedo a no regresar a sus casas”, afirmó. Asimismo, convocó a redoblar los esfuerzos para proteger a la infancia y fortalecer la cohesión social en los barrios más afectados por la exclusión.

El Santo Padre recorrió la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en ese sector de la capital, donde pidió poner fin a la exclusión y “trabajar todos unidos”.

En este marco, visitó distintas viviendas y conversó con integrantes de la comunidad. Además, se proyectó un video de la labor que desarrolla la Iglesia en Casavalle.

Varios vecinos también compartieron sus testimonios y relataron las experiencias difíciles que atravesaron, así como el acompañamiento recibido por parte de la institución religiosa.

Casavalle, situado al norte de Montevideo, es considerado uno de los barrios más humildes de Uruguay. León XIV estuvo acompañado por Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, y miembros de su comitiva.

Al comenzar su intervención, agradeció a quienes compartieron sus historias de vida, que “abrieron sus corazones para compartir con nosotros el triunfo de la vida, la fe y la esperanza”.

De igual forma, hizo referencia al proyecto habitacional de la zona: “Me alegra haber podido contribuir a estas iniciativas. Que estas viviendas sean un verdadero hogar en donde puedan crecer en dignidad, paz y esperanza, sintiendo siempre la cercanía y el amor de Dios”.

En otro tramo, evocó la parábola del buen samaritano para insistir en la necesidad de combatir la exclusión social: “No se puede pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver. Un niño no debería irse a dormir sin comer, ni debería renunciar a recibir una educación y un futuro digno debido a la inseguridad que reina en las calles. No podemos callar nuestra conciencia cuando constatamos que una madre no tiene los medios para alimentar a sus hijos. No podemos ignorar que en nuestro entorno hay mucha gente que sufre estar sola y es vulnerable”.

El mensaje incluyó un llamado a los distintos sectores de la dirigencia uruguaya para que asumieran un compromiso conjunto frente a esta problemática: “Tenemos que trabajar unidos: la Iglesia, la comunidad civil y el Estado. Hay que despertar de nuestras inercias y abogar por el bien común”.

Hacia el final, recordó al papa Francisco y una de sus reflexiones: “La inclusión o exclusión de las personas que sufren define todos sus proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos”.

Para cerrar, recalcó: “Hay que seguir apostando por la cercanía caritativa del buen samaritano, que no fue indiferente ante la desgracia ajena. Unamos nuestros esfuerzos y respondamos con generosidad a la llamada de edificar juntos una patria de hermanos”.

17:47 | León XIV pronunció su discurso en Casavalle

El Sumo Pontífice tomó la palabra durante el encuentro con la comunidad del barrio montevideano.

17:31 | A la espera de su mensaje

Mientras los vecinos aguardaban las palabras del papa, se proyectó un video sobre el trabajo que desarrolla la Iglesia en Casavalle, considerado uno de los sectores más vulnerables de Uruguay.

16:25 | El Sumo Pontífice llegó a Casavalle

Luego de su paso por Paysandú, León XIV visitó la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, situada en un sector de Montevideo atravesado por problemas de seguridad y exclusión social. Allí mantuvo un encuentro directo con los integrantes de la comunidad.

La actividad comenzó a las 17 en Casavalle, al norte de la capital uruguaya.

13:24 | León XIV regresó a Montevideo

Después de celebrar una misa en Paysandú, el líder de la Iglesia Católica emprendió el regreso a la capital uruguaya para continuar con las actividades previstas en su agenda.

A las 17 visitará la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Casavalle, un sector de la periferia montevideana afectado por dificultades vinculadas con la seguridad y la inclusión social. Allí mantendrá un encuentro con los integrantes de la comunidad.

12:43 | Cómo funcionará el subte porteño durante la visita de León XIV

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) organizó un operativo especial de transporte para la llegada del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 10 de noviembre.

La administración de Jorge Macri informó el cronograma de funcionamiento de las distintas líneas. Durante el operativo del domingo y el lunes permanecerán abiertas seis estaciones de combinación: Plaza Miserere (línea A), Pueyrredón (línea B), Jujuy (línea E) y Humberto 1°, Once y Corrientes (línea H).

11:10 | El papa celebró su primera misa en Sudamérica

León XIV encabezó este sábado su primera celebración eucarística en suelo sudamericano desde el parque París Londres, en la ciudad uruguaya de Paysandú. Durante el encuentro expresó: “Con el mate se dialoga sin palabras“.

La ceremonia forma parte de su primera gira por América Latina, cuya agenda oficial en Uruguay se desarrolla entre el 6 y el 8 de noviembre.

La consigna elegida por la Iglesia católica para esta visita es “Les anuncio una gran alegría”. Para trasladarse hasta el predio, el Pontífice realizó un primer tramo en una camioneta negra y luego abordó el papamóvil.

La celebración comenzó con el ingreso del Obispo de Roma al sector del altar. Durante el recorrido procesional estuvo acompañado por la imagen del beato Jacinto Vera, figura histórica reconocida como padre de la Iglesia uruguaya, cuya beatificación fue aprobada por el papa Francisco en 2023.

Viernes

El discurso completo del papa León XIV el primer día en Uruguay

Señor presidente de la República, distinguidas autoridades y miembros del cuerpo diplomático, señoras y señores:

He aceptado con mucha alegría la amable invitación que se me ha dirigido para visitar esta tierra uruguaya. Agradezco, señor presidente, las palabras que acaba de pronunciar y las atenciones con que han querido recibirme. Mi saludo se extiende igualmente a quienes representan aquí a las instituciones de la República y a las naciones acreditadas ante el país.

Desde este primer encuentro deseo hacer llegar mi saludo a todos los uruguayos, dondequiera que se encuentren. Durante estos días tendré la alegría de recorrer algunos lugares de esta tierra, acercarme a su historia y encontrarme con hombres y mujeres que, en realidades muy diversas, forman parte de la vida del país. Entre esos lugares, Florida ocupa un sitio particular, donde se venera a Nuestra Señora de los Treinta y Tres, Patrona del Uruguay. Al comenzar mi visita deseo poner bajo su protección a quienes encontraré en mi camino. Su presencia acompaña una página decisiva de la historia nacional y continúa reuniendo hoy a generaciones muy distintas de uruguayos.

Esa misma historia conserva otro episodio que quisiera traer aquí a la memoria. Pienso en el Éxodo del Pueblo Oriental de 1811, conocido también como la Redota. No necesitamos alejarnos de este lugar para evocarlo, puesto que el monumento a Artigas, situado en el centro de esta plaza, lleva en su pedestal un friso de bronce en el que Angelo Zanelli representó escenas de aquella marcha. Quisiera detenerme en algunos detalles de esas figuras, pues ofrecen un punto de partida concreto para mirar también al Uruguay de hoy.

En lo alto del monumento, Artigas aparece solo, a caballo. Más abajo, en el relieve frontal, vuelve a aparecer entre sus hombres, formando parte de aquella multitud. Este detalle trae a la memoria unas palabras que pronunció poco después ante los representantes orientales reunidos en el Congreso de abril de 1813: «Mi autoridad —dijo— emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana» (Oración inaugural: Archivo Artigas, t. XI, doc. 82). En una frase unía el origen de la autoridad y la responsabilidad de quien la ejerce: recibirla de una comunidad concreta y responder ante ella.

En 2025 se cumplieron cuarenta años de democracia ininterrumpida en Uruguay, durante los cuales se sucedieron distintos gobiernos por decisión de los ciudadanos. La autoridad pública encuentra su razón de ser en el servicio al bien común y está llamada a ejercerse dentro del orden jurídico, respetando la libertad y la responsabilidad de los ciudadanos (cf. CONC. ECUM. VAT. II, Const. past. Gaudium et spes, 74). De ahí el valor de los cauces que permiten participar en la vida pública, delimitar con claridad las competencias de las instituciones y elegir a quienes asumen el encargo de gobernar (cf. ibíd., 75).

El bien común comprende también la responsabilidad de transmitir a quienes vendrán después los bienes que hoy hemos recibido. Como recordó mi Predecesor, el Papa Francisco, «la noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras» (Carta enc. Laudato si’, 159). Esta responsabilidad se traduce en las decisiones que afectan al uso de los recursos naturales y a las fuentes de energía. En las últimas décadas Uruguay ha transformado profundamente su matriz de generación eléctrica, que hoy se apoya casi enteramente en fuentes renovables. Es un resultado notable que ha requerido decisiones sostenidas durante años y la participación de diversos sectores del país. El paso dado plantea ahora nuevos desafíos en el transporte, la producción y el uso responsable de la tierra, el agua y la energía. Pensar a largo plazo significa precisamente administrar estos bienes sin comprometer las posibilidades futuras.

La mirada hacia el futuro alcanza también a quienes habrán de habitar esta tierra: a las condiciones en que podrán nacer y crecer, y a las oportunidades que encontrarán a lo largo de su vida. La evolución demográfica del Uruguay hace especialmente concreta esa preocupación. En uno de los frisos que se encuentran en el monumento, se representa a una mujer que lleva en brazos a un bebé. Lo sostiene estrechamente mientras a su alrededor continúa la marcha.

Ese gesto de protección nos lleva a pensar en la vida que comienza, también en aquella que todavía crece en el seno materno. Quien todavía no ha nacido pertenece ya a la familia humana y al futuro de su pueblo. Su dependencia absoluta de la madre no disminuye la dignidad que le corresponde ni la protección que merece. Jesús mismo quiso asumir esta condición al encarnarse. Acoger una nueva vida requiere que el padre se comprometa junto a la madre, que la familia preste su apoyo y que existan unas condiciones sociales que permitan a ambos criar y cuidar a sus hijos. La protección de quien va a nacer y el apoyo de quienes lo acogen son inseparables. La familia sigue siendo el primer ámbito en el que cada persona es acogida y aprende a vivir con los demás. San Juan Pablo II, que también tuvo la alegría de visitar esta tierra, lo expresó con una frase que conserva toda su fuerza: «el futuro de la humanidad se fragua en la familia» (Exhort. ap. Familiaris consortio, 86).

En otra parte del friso, vemos a varios niños que caminan junto a los adultos. Ellos forman parte del pueblo incluso antes de poder participar en sus decisiones o contribuir con su trabajo. Quienes entonces avanzaban junto a los adultos acabarían recibiendo, a su vez, la responsabilidad de continuar la vida común. Por eso, cuidar a los más pequeños incluye necesariamente asegurarles una educación adecuada. El hogar en el que un niño crece, la alimentación que recibe y la presencia de adultos que lo acompañan sostienen sus primeros años; la educación prolonga esa tarea, desarrolla sus capacidades, forma su juicio y lo prepara para participar con libertad y responsabilidad en la vida de la sociedad (cf. CONC. ECUM. VAT. II, Decl. Gravissimum educationis, 1).

La formación recibida ha de abrir también oportunidades concretas para incorporarse a la vida laboral, poner en práctica lo aprendido y adquirir autonomía mediante el propio esfuerzo. El trabajo se convierte así en uno de los cauces que permiten a cada persona desarrollar sus capacidades y contribuir al bien de los demás. Conviene recordar que «el trabajo está “en función del hombre” y no el hombre “en función del trabajo”» (S. JUAN PABLO II, Carta enc. Laborem exercens, 6). Este criterio conserva toda su actualidad ante los rápidos cambios de la tecnología y de la inteligencia artificial. El desarrollo de estas tecnologías debe ampliar las capacidades humanas, facilitar tareas y crear nuevas posibilidades, procurando que la persona que trabaja no quede reducida a una simple pieza prescindible dentro del proceso productivo.

Entre las figuras del monumento encontramos también a una anciana encorvada, que avanza con dificultad apoyándose en un bastón. En torno a una de las carretas, varias personas se acercan unas a otras y extienden los brazos; algunas parecen más pendientes de ayudarse entre sí que de apresurar el paso. También quienes necesitaban apoyo para continuar formaban parte de aquel pueblo. Su pertenencia no dependía de la fuerza, la autonomía o la capacidad de aportar. Tampoco hoy puede medirse el valor de una persona por lo que produce, por su trabajo o por su capacidad de valerse por sí misma. «La dignidad fundamental de cada persona no se adquiere, no debe ganarse ni necesita ser demostrada» (Carta enc. Magnifica humanitas, 53).

El bronce conserva sus rostros y sus gestos, pero nada nos dice de lo que cada uno llevaba dentro mientras avanzaba entre los demás. También hoy podemos vivir rodeados de personas, compartir con ellas el trabajo, la calle o incluso el propio hogar, y desconocer el peso que llevan consigo. La soledad, la angustia y la pérdida de esperanza pueden llegar a ser tan profundas que una persona deje de encontrar razones para continuar viviendo. Ante la dolorosa realidad del suicidio, la atención sanitaria, los vínculos familiares y la cercanía de la comunidad resultan inseparables. Nadie debería llegar a sentirse extraño entre los suyos ni pensar que su ausencia importa menos que su presencia.

Otras formas de sufrimiento se manifiestan en el cuerpo o en las condiciones de vida. La enfermedad, la discapacidad, el dolor físico, la pérdida de autonomía, la pobreza, la falta de trabajo o la exclusión pueden hacer especialmente necesaria la ayuda de los demás. Recientemente he experimentado en primera persona las limitaciones que impone la enfermedad y he recibido cuidados por los que estoy profundamente agradecido. Esta experiencia me lleva a pensar en tantos hombres y mujeres que carecen de medios para obtener un diagnóstico oportuno o recibir los tratamientos que necesitan. Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad. Quien atraviesa cualquiera de estas situaciones no deja por ello de ser miembro pleno de la sociedad ni pierde nada del valor de su vida. En esas circunstancias, su fragilidad hace más urgente que reciba la asistencia, los recursos y el acompañamiento que necesita.

La atención debida a quienes sufren compromete a toda la familia humana. Para la Iglesia, este deber encuentra una razón particular en el mandato de Jesucristo de reconocerlo y servirlo en los más necesitados (cf. Mt 25,40). Como recordó Benedicto XVI, «la grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre» (BENEDICTO XVI, Carta enc. Spe salvi, 38). De ahí que a todos corresponda procurar que cada persona pueda vivir con dignidad, recibir los cuidados que necesita y ser acompañada hasta el término natural de su vida.

Por medio de sus diócesis y comunidades y de tantas personas dedicadas al servicio de los demás, la Iglesia desea colaborar con cuantos trabajan por aliviar el dolor cuando es posible y por sostener a la persona cuando este no puede ser eliminado. A esta tarea común aporta lo que le es propio: una esperanza que no se extingue cuando los recursos humanos encuentran su límite y que recuerda a quien atraviesa la prueba que su vida conserva siempre un sentido y un valor, que no está solo y que tampoco en la oscuridad ha dejado de ser amado por Dios.

Aquella multitud que avanzaba junto a Artigas reunía también a personas de muy diversa condición. En el relieve, una mujer de atuendo distinguido sigue a pie una carreta, mientras otros conducen los animales o transportan sus pertenencias. Aquellas diferencias también forman parte de la historia del Uruguay, donde generaciones de hombres y mujeres de distintas procedencias y condiciones sociales hicieron de esta tierra una patria común.

Quienes forman parte de un mismo pueblo pueden partir de situaciones muy diferentes y disponer de recursos desiguales. Por ello, la manera en que se organiza y orienta la economía termina repercutiendo directamente en las condiciones de vida de las personas y en sus posibilidades de construir su propio futuro. La creación de riqueza, la inversión y la iniciativa económica —tanto pública como privada— son necesarias para el desarrollo de un país, pero sus frutos han de traducirse también en bienes y oportunidades que alcancen efectivamente a todos, pues «son las personas concretas las que cuentan, cada una de ellas y sus familias» (Carta enc. Magnifica humanitas, 58).

La convivencia entre personas de distintas procedencias y tradiciones forma parte también de la historia del Uruguay. Esa pluralidad se expresa hoy en las creencias y convicciones de sus ciudadanos. El carácter laico del Estado está llamado a garantizar un espacio en el que creyentes y no creyentes puedan convivir con libertad y respeto, porque hay valores que son universales. Esta neutralidad no exige que la dimensión religiosa quede confinada al ámbito privado. Como enseña el Concilio Vaticano II, nadie debe ser obligado a obrar contra su conciencia ni impedido de actuar conforme a ella, tanto en privado como en público, individualmente o en asociación con otros, dentro de los debidos límites (cf. CONC. ECUM. VAT. II, Decl. Dignitatis humanae, 2-3). Desde esta libertad, las personas y las comunidades religiosas pueden contribuir al bien común, respetando la autonomía de las instituciones civiles.

El respeto y la convivencia que se procuran dentro de una nación han de orientar también sus relaciones con otros pueblos. La propia Constitución uruguaya dispone que, en los tratados internacionales, la República procure que las controversias sean resueltas mediante el arbitraje u otros medios pacíficos y promueva la integración social y económica de los Estados latinoamericanos (cf. art. 6). Que Montevideo sea además sede de la Secretaría del Mercosur da particular concreción a esa vocación de favorecer espacios de entendimiento y cooperación en la región. En tiempos en que las diferencias pueden convertirse fácilmente en motivo de enfrentamiento, perseverar en el respeto al derecho, en la negociación y en la búsqueda paciente de acuerdos constituye un servicio que Uruguay puede seguir ofreciendo a sus vecinos.

Quisiera volver, antes de concluir, a aquella marcha representada en el centro de esta plaza. La Redota ocupa un lugar singular en la memoria uruguaya: recuerda a un pueblo puesto a prueba, que debió dejar atrás mucho de lo que tenía y procuró permanecer unido en medio de la incertidumbre.

Los relieves de este monumento se prolongan por las cuatro caras del pedestal. Desde un solo lugar apenas podemos contemplar una parte de aquella multitud. Para descubrir a los demás es necesario acercarse, recorrerlo y detener la mirada en sus personajes. El pueblo aparece precisamente en el conjunto. En aquella multitud podemos reconocer algo que permanece en la vida del Uruguay: la responsabilidad de unos hacia otros, que permite a personas de distintas generaciones y condiciones continuar construyendo una historia común.

A ese Uruguay he venido como Sucesor de Pedro y como pastor, con el deseo de encontrarme con la Iglesia que peregrina en esta tierra y de acercarme, con afecto, a todo su pueblo. Los vínculos entre la Santa Sede y el Uruguay se remontan a los primeros años de su vida independiente. En ese contexto, mi Predecesor, el Papa Gregorio XVI, confirmó las facultades del Padre Dámaso Antonio Larrañaga y lo designó Vicario Apostólico de la República mediante un breve apostólico del 14 de agosto de 1832. Aquel acto, de naturaleza eclesiástica, ha sido interpretado también como un reconocimiento implícito de la independencia del nuevo Estado oriental, que entonces procuraba afianzar su posición entre las naciones.

Con una historia de fe y servicio que se remonta a siglos atrás, la Iglesia desea seguir ofreciendo al pueblo uruguayo aquello que ella misma ha recibido —a Jesucristo y la esperanza de su Evangelio— y colaborar desde su propia misión con cuantos trabajan por el bien común y la dignidad de cada persona.

Que estos días nos permitan fortalecer cuanto nos une y renovar la confianza con la que se afrontan las dificultades y se prepara lo que está por venir. Que Dios bendiga al Uruguay y que María Santísima, a quien este pueblo se confió en las horas de su nacimiento, siga acompañándolo a lo largo de su historia. Muchas gracias.

21:07 | Llaves de la ciudad y Vísperas

Luego de su discurso en la Plaza Independencia, el Sumo Pontífice se dirigió a pie hacia el Cabildo de Montevideo para recibir las llaves de la ciudad, y cerró la jornada encabezando la celebración de las vísperas con la comunidad religiosa local en la Catedral Metropolitana.

Próximos pasos en la agenda: El papa continuará en suelo uruguayo hasta el domingo 8 de noviembre, período en el cual tiene previsto visitar un barrio vulnerable en Montevideo y viajar al interior del país para encabezar celebraciones religiosas en Paysandú y Florida (donde se encuentra la Virgen de los Treinta y Tres), antes de partir el domingo por la tarde hacia Buenos Aires.

18:43 | León XIV: “Como recordó Francisco, el bien común incorpora a las generaciones futuras”

Después de que el papa León XIV recordará a Francisco en su viaje hacía Uruguay, donde declaró ante los periodistas que su próxima visita a la Argentina será “un homenaje a Francisco”, al llegar a la Plaza Independencia para su discurso, también nombró a su sucesor argentino.

“Como recordó Francisco, el bien común incorpora a las generaciones futuras”, dijo el Sumo Pontífice, al hablar del “uso de los recursos naturales”.

18:25 | León XIV agradeció la bienvenida de Uruguay

El papa León XIV agradeció las palabras de bienvenida del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, durante la ceremonia realizada en la Plaza Independencia de Montevideo y extendió su saludo a los representantes de las instituciones de la República y a las naciones acreditadas.

El primer discurso del papa León XIV en Latinoamérica.

“Desde este primer encuentro deseo llegar el saludo a todos los uruguayos donde sea que se encuentren”, expresó el Pontífice ante las autoridades y los fieles que participaron de la recepción.

Asimismo, manifestó su intención de conocer más sobre el país durante los próximos días y señaló: “Durante estos días podré acercarme a su historia”.

18:19 | Yamandú Orsi le dio la bienvenida a León XIV

El mandatario uruguayo le dio la bienvenida al papa con un mensaje dirigido también a América Latina: “Bienvenido a América Latina. Bienvenido a esta patria grande que lo espera y lo recibe con los brazos y el corazón abiertos. Bienvenido, querido amigo, al Uruguay”.

La ceremonia reunió al presidente Yamandú Orsi y a León XIV en la plaza central de Montevideo. Durante su discurso, el jefe de Estado presentó a Uruguay como un país donde las distintas fuerzas políticas conviven en democracia y pueden participar juntas de un acto público de bienvenida.

Orsi sostuvo que América Latina se encuentra entre las regiones que no afrontan guerras entre países. A su vez, vinculó esa situación con el clima político uruguayo y la posibilidad de que sectores partidarios diversos compartan el espacio público.

“Es de los pocos rincones del mundo que no tienen guerras entre países. Lo recibe este país en que distintos partidos políticos, juntos con nuestro pueblo, podemos centrarnos en nuestra plaza, en paz, a ofrecerle este abrazo de bienvenida”, añadió.

18:16 | Inició el acto en Plaza Independencia

El Sumo Pontífice fue recibido por el presidente Yamandú Orsi y por los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou.

17:58 | León XIV saludó a los fieles

El papa saludó a los fieles que se encontraban a su paso hacia la Plaza Independencia, luego de su llegada a Uruguay en el marco de la gira sudamericana.

A las 18:15, tiene previsto visitar al presidente Yamandú Orsi en el Edificio “José Artigas”, sede del Ejecutivo.

Más tarde, a las 19:10, encabezará la celebración de las vísperas junto a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y San Felipe y Santiago, donde se prevé que pronuncie su primera homilía.

El papa recorriendo las calles de Montevideo y saludando a los fieles.

17:30 | La bienvenida oficial en Plaza Independencia

La agenda contempla una ceremonia de bienvenida en Plaza Independencia, en el corazón de Montevideo. Será el primer acto público multitudinario del Pontífice en territorio uruguayo.

Para la ocasión, se preparó un escenario principal y se convocó a autoridades de la sociedad civil, delegaciones diplomáticas y representantes de distintas instituciones eclesiásticas.

16:35 | León XIV descendió del avión y fue recibido por Yamandú Orsi

El Sumo Pontífice descendió de la aeronave y fue recibido en la pista por el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto a músicos de las Fuerzas Armadas.

“Encantado de estar aquí, muchas gracias”, expresó León XIV al saludar al mandatario uruguayo.

Por su parte, los músicos militares le dieron la bienvenida con un saludo: “¡Buenas tardes, su santidad!”.

Expectativa y fervor en las calles de Montevideo

Desde las primeras horas del día, cientos de fieles comenzaron a reunirse en distintos puntos de la capital uruguaya para presenciar el paso del papa.

La Plaza Independencia llena de gente que espera al papa Leon XIV. Foto: Nicolás Pereyra.

El principal punto de concentración fue Plaza Independencia, donde familias, vecinos y turistas aguardaron al Pontífice con banderas de Uruguay y del Vaticano, además de remeras, gorras y pañuelos con su imagen.

También se registró una importante presencia de público en las inmediaciones del aeropuerto y a lo largo del recorrido previsto para la comitiva papal.

Tras la recepción en Carrasco, el traslado terrestre contempla el paso por avenida de las Américas, Rafael Barradas, la rambla montevideana, calle Paraguay y avenida 18 de Julio. Para garantizar la seguridad, las fuerzas desplegaron un amplio operativo preventivo.

La agenda del papa en Uruguay y su próxima llegada a la Argentina

La visita de León XIV a Uruguay se extenderá por menos de 48 horas e incluirá encuentros institucionales y actividades religiosas.

A las 18:15 está prevista una reunión privada con el presidente Yamandú Orsi en el Edificio José Artigas. El encuentro tendrá carácter institucional y abordará cuestiones sociales y de integración regional.

Posteriormente, el Pontífice se trasladará a la Catedral Metropolitana de Montevideo para participar de la celebración de las vísperas y brindar su primera homilía formal ante la comunidad eclesiástica uruguaya.

Durante el fin de semana tiene previstas igualmente actividades en las localidades de Paysandú y Florida.

El domingo 8 de noviembre, León XIV viajará a la Argentina y tiene previsto arribar a las 16:30. Su visita tendrá un significado especial: el propio papa definió su paso por el país como un homenaje a Francisco, su antecesor, quien no pudo regresar a su tierra natal durante su pontificado.

Qué dijo el papa antes de partir de Roma

En el vuelo hacia Uruguay, primera escala de su gira latinoamericana, León XIV dialogó con los 82 periodistas que integraban la comitiva y manifestó su alegría por concretar el viaje.

“Estoy en bastante buen estado“, afirmó al ser consultado sobre su salud.

El Pontífice aseguró que estaba convencido de que la gira debía realizarse, pese a las dudas que habían surgido luego de la intervención pulmonar a la que fue sometido en el Hospital Gemelli de Roma.

Además, agradeció a su equipo médico y atribuyó su recuperación al trabajo de los profesionales y a un estilo de vida saludable. En ese contexto, sostuvo que la atención sanitaria “debería ser un derecho para todos”.

Con su arribo a Uruguay, León XIV inició una gira internacional que tendrá a la Argentina como uno de sus destinos centrales y que representa un acontecimiento de especial relevancia para la región.