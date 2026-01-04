Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El papa León XIV expresó este domingo su profunda preocupación por la situación en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, y pidió de manera enfática garantizar la soberanía del país y el bienestar de su pueblo.

Durante su mensaje posterior al rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el pontífice afirmó que “el bienestar del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración” y exhortó a abandonar el camino de la violencia para avanzar hacia una solución basada en la justicia, la estabilidad, la paz y el respeto irrestricto al marco constitucional.

Desde la ventana del Palacio Apostólico, León XIV fue contundente al reclamar que se asegure el Estado de Derecho inscrito en la Constitución, así como el respeto de los derechos humanos y civiles de todos los ciudadanos, con especial atención a los sectores más vulnerables afectados por la crisis económica.

“Es necesario garantizar la soberanía del país, respetar los derechos humanos y civiles de todos y cada uno, y construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia”, sostuvo el pontífice.

El Papa también pidió que la comunidad internacional evite acciones que profundicen el sufrimiento de la población venezolana y llamó a trabajar por una transición pacífica que respete la autodeterminación del país sudamericano.

En su mensaje, León XIV invitó a rezar por el futuro de Venezuela y solicitó la intercesión de la Virgen de Coromoto, patrona del país, así como de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, los dos primeros santos venezolanos, canonizados por él mismo el pasado 19 de octubre.

El pontífice, de origen estadounidense pero con nacionalidad peruana por su labor misionera y episcopal en América Latina, ha mantenido una postura de cautela y diálogo respecto a la crisis venezolana desde su elección en mayo pasado.

Una postura constante del Vaticano

En diciembre, durante el vuelo de regreso de una visita a Líbano, León XIV ya había marcado distancia de las amenazas militares del presidente estadounidense Donald Trump, al sostener que “siempre es mejor buscar maneras de diálogo o presión, quizá presiones económicas, pero buscando otra manera para cambiar”. Esa posición fue incluso agradecida públicamente por el propio Nicolás Maduro meses atrás.

El interés del Vaticano en la situación venezolana también se explica por la presencia de figuras clave en la Santa Sede, como el arzobispo venezolano Edgar Peña Parra, actual sustituto —o “número dos”— de la Secretaría de Estado.

Mientras la comunidad internacional debate la legalidad de la intervención estadounidense, la Santa Sede refuerza su mensaje de diálogo, respeto institucional y protección de los derechos humanos, con el objetivo de evitar una mayor escalada del conflicto y nuevos padecimientos para el pueblo venezolano.