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El precio del petróleo Brent para entrega en noviembre comenzó septiembre con una fuerte suba, impulsado por el incremento de las tensiones en Medio Oriente. El mercado reaccionó a los nuevos ataques registrados durante las últimas horas y al temor de los inversores por una eventual prolongación de las restricciones en una de las principales rutas para el transporte mundial de crudo.

A las 7:00 de este martes, el barril de referencia en Europa avanzaba 1,16% hasta los 91,54 dólares. En la jornada anterior había cerrado con una baja del 1,32%, en 90,49 dólares.

Crece la preocupación por el estrecho de Ormuz

La reanudación de los ataques, luego de un mes sin enfrentamientos de estas características, volvió a poner al mercado petrolero en alerta. Uno de los principales focos de preocupación está puesto en el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que circula una parte significativa del petróleo que se comercializa a nivel internacional.

Los inversores evalúan ahora el impacto que podría tener un eventual bloqueo prolongado de esa vía marítima sobre el abastecimiento y los precios internacionales de la energía.

Estados Unidos confirmó un ataque

Durante la madrugada, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que fuerzas militares norteamericanas realizaron un ataque de precisión contra dos plataformas que, según Washington, estaban destinadas al lanzamiento de cohetes cargados con minas marinas.

De acuerdo con la información difundida por el organismo estadounidense, las estructuras atacadas representaban una “amenaza inminente” para el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

La operación generó una respuesta por parte de Irán, que lanzó ataques contra distintos puntos considerados estratégicos para Estados Unidos en Medio Oriente.

El nuevo escenario elevó la incertidumbre en los mercados internacionales y volvió a colocar al petróleo entre los principales activos sensibles a la escalada del conflicto.

El petróleo, nuevamente bajo presión geopolítica

La evolución de los enfrentamientos será seguida de cerca por los mercados durante los próximos días. Cualquier interrupción o restricción sobre el tránsito por el estrecho de Ormuz podría generar nuevas presiones sobre el precio del crudo y afectar las expectativas vinculadas al suministro energético mundial.