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La Casa Blanca y el Kremlin confirmaron este sábado la celebración de una cumbre inédita entre los presidentes Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump, prevista para el próximo jueves en China.

Durante el encuentro, los mandatarios abordarán la guerra en Oriente Medio, aunque dejarán fuera de la agenda el conflicto en Ucrania, según informaron medios internacionales.

La reunión entre los líderes de China, Estados Unidos y Rusia, sobre la que circulaban versiones desde hace semanas, se realizará en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, al sur del territorio chino.

El encuentro marcará un nuevo paso en el regreso de Putin a la escena internacional, luego del aislamiento impuesto por Occidente tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Además, tendrá lugar poco más de un año después de su reunión con Trump en Alaska, señaló el medio RFI.

“El presidente ha dejado claro que, entre otros temas, discutirá la reducción del arsenal de armas nucleares en el mundo. El presidente cree que esta proliferación es muy peligrosa”, declaró el viernes por la noche Olivia Wales, portavoz de la Casa Blanca.

Por su parte, un representante estadounidense explicó que “China no forma realmente parte de esa vía, así que no parece apropiado abordar allí la cuestión de Ucrania”.

Elon Musk viajará con Trump, pero no participará de la cumbre

El empresario Elon Musk acompañará al mandatario estadounidense durante su visita al gigante asiático, aunque no participará de la reunión con Putin y Xi Jinping, según adelantó la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales.

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) reúne a 21 economías de la región y constituye uno de los principales espacios de diálogo y cooperación económica a nivel mundial.

Este año, China será sede de la 33.ª reunión de líderes del organismo, que se desarrollará en Shenzhen entre el 18 y el 19 de noviembre, bajo el lema “Construir una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos”.

Será la tercera ocasión en que el país asiático organice la cumbre de líderes del APEC. Anteriormente, recibió el encuentro en Shanghái, en 2001, y en Pekín, en 2014, consignó Sputnik News.

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