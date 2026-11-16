Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un juez ordenó el traslado del expresidente paraguayo Santiago Peña, detenido preventivamente en el Regimiento Escolta Presidencial por la causa que investiga el colapso de Ueno Bank, a la penitenciaría militar de Viñas Cue. La decisión se tomó luego de que trascendieran denuncias sobre presuntos privilegios que habría recibido durante su actual reclusión.

Este lunes, el magistrado Osmar Legal dispuso el traslado de Peña, quien hoy cumple 48 años, y permanece bajo investigación por supuesta lesión de confianza, asociación criminal y otros delitos vinculados con la entidad bancaria. En su resolución, solicitó a las autoridades del establecimiento que “arbitren todas las medidas de seguridad necesarias para precautelar la vida y la integridad física del citado imputado”.

También ordenó que se le asigne un sector que garantice su aislamiento del resto de las personas privadas de libertad y, en particular, de los coprocesados en la causa por el colapso de Ueno Bank que se encuentran igualmente alojados en esa unidad militar.

Asimismo, el Juzgado exigió a las autoridades que presenten “un informe detallado de los protocolos y medidas de seguridad que serán implementados durante la permanencia del citado imputado en dicho establecimiento”, según informó el diario ABC. La penitenciaría militar de Viñas Cue suele alojar a políticos y otras personas de alto perfil involucradas en procesos judiciales.

Traslado tras las denuncias por privilegios

La decisión se conoció después de que trascendieran cuestionamientos en torno a las condiciones de detención de Peña en el Regimiento Escolta. Entre las aparentes comodidades señaladas figuraban la instalación de un gimnasio y un sistema de climatización para su uso dentro del establecimiento militar.

Además, fuentes citadas por ABC indicaron que el exmandatario disponía de una pequeña sala de estar que funcionaba como antesala de su habitación. En este contexto, el presidente Pedro Alliana ordenó este lunes la destitución del comandante del Regimiento Escolta, el coronel José David Daiub.

La investigación por el colapso de Ueno Bank

Peña fue imputado por los presuntos delitos de lesión de confianza, asociación criminal y administración en beneficio propio, en el marco de la investigación sobre la caída de Ueno Bank y su matriz empresarial, el Grupo Vázquez. El exmandatario fue accionista del conglomerado hasta marzo de 2025.

Tanto la entidad bancaria como su grupo controlador experimentaron un acelerado crecimiento desde que Peña asumió la Presidencia de Paraguay, en 2023. Durante ese período, captaron importantes depósitos de fondos estatales y obtuvieron contratos millonarios con el Estado.

El pasado 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay anunció el cierre de Ueno Bank, luego de determinar que la entidad se había vuelto insolvente. Entre las irregularidades detectadas, se señaló el presunto otorgamiento de grandes créditos a empresas vinculadas con el propio grupo empresarial. En la misma causa también fueron imputados varios directivos de Ueno Bank y del Grupo Vázquez, además de exdirectivos del Banco Central del Paraguay.

Leé más notas de La Opinión Austral